В Новосибирске восстановили советский автобус «лазик» — ЛАЗ-695, которому 43 года. Смотрим снаружи и внутри

Сегодня на НГС советский автобус ЛАЗ-695, который до появления легендарного «лунохода» ЛиАЗ-677 был одним из основных пассажирских автобусов в СССР. ЛАЗы использовались на пригородных и служебных перевозках — наш ЛАЗ-695 с индексом Н 1978 года выпуска работал на новосибирском заводе, ставился в гараж и неплохо сохранился для реставрации. Подробнее об автобусе — в рассказе реставратора Сергея Чевтаева.
Сама модель ЛАЗ-695 выпускалась аж с 1956 года, автобус периодически переживал рестайлинги и смену поколений. Этот ЛАЗ-695Н уже 1978 года — помните такие на наших улицах?
— Исполнение пассажирское, внутригородское, не туристическое. По тем временам был одним из лучших автобусов, потому что зимой он был теплый, в салон поступал горячий воздух от двигателя. Этого хватало, чтобы там было очень комфортно, — говорит реставратор Сергей Чевтаев.
К периоду 80-х и 90-х годов ЛАЗы были вытеснены с обычных городских маршрутов более просторными ЛиАЗами, поэтому «лазики» стали по большей части автобусами служебными, отчего и сохранялись лучше. Этот экземпляр работал на 32-м заводе на ул. Объединения, сейчас это «Производственное объединение «Север» Росатома.
— ЛиАЗ пришел как раз на смену этим автобусам. Как ЛиАЗы появились, какое-то время ЛАЗы были в первом ПАТП на Гоголя, были в основе такие автобусы. Потом отслуживали 25-й маршрут, он весь состоял из таких, это 80-е и даже 90-е годы.
Наш автобус относительно неплохо сохранился, но все равно требовал восстановительных работ — и по раме, и по салону, и по двигателю.
— Оригинальное всё поставили, всё это было привезено со свалок. Всё это оттиралось, всё это ставилось, был то он убогого состояния. Делали всё, начиная от усиления подрамника, заканчивая настилкой резины на пол, все воздуховоды, вся ходовая часть. Ну и косметика, естественно, перекрашивался.
— Все усилители рамные, всё это переваривалось. Арки колес были уже совсем такие, проваливались сиденья, пришлось полы вскрывать, всё это переделывать.
Двигатель на ЛАЗы с завода ставился производства ЗИЛ — 6-литровый агрегат V8. Кушали такие зверюги по 30–40 литров бензина на сотню — но кто ж в СССР тогда парился насчет топлива. Коробка передач — тоже ЗИЛ.
— Двигатель капиталился, ставились новые поршни, новые кольца, всё это перетачивалось. На оригинальном номерном двигателе всё это восстановили. Двигатель родной, как он пришел с завода. Коробка вообще в оригинальном состоянии, не знаю, делалась ли она в ПАТП, у нас не делалась, вполне нормально включается. Четыре передачи вперед, пятая назад.
А это воздушный фильтр мотора — фильтрующим элементом здесь является масляная пленка, на которой оседает пыль.
Обратите внимание, в каком состоянии сиденья в салоне. Сергей говорит, что это советский оригинал высокого качества, дошедший до наших дней.
— Перетяжку не производили, сиденья оригинальные, всё это советский дерматин. Автобус гаражного хранения же был, солнце его не жарило. Не экокожа, как теперь, а советский дерматин — на хлопчатобумажную ткань наносилось покрытие.
«Выдернуть шнур, выдавить стекло» — ну кто не помнит эти надписи в советских автобусах. Всегда хотелось выдернуть этот шнур.
Водительское место. Все шофера сразу делали оплетку на рулевое колесо — с завода оно шло слишком тонким.
Это газ и тормоз. По таким огромным педалям не промахнешься.
Конечно же, «розочка» на рычаге переключения передач — в СССР так украшали автомобили.
Сейчас ЛАЗ заводится и прекрасно едет, в планах еще чуть-чуть довести его до ума, пройти техосмотр, чтобы выезжать на мероприятия.
— По электрике — воспроизводим в то состояние, как оно должно быть. Нашли оригинальную схему электропроводки, чтобы все лампочки моргали как положено, — говорит реставратор.
А я помню, как ребенком ездил на таком ЛАЗе — только не в красной, а в синей ливрее. ЛАЗы были компактней и расторопней неповоротливых ЛиАЗов. Помню, как нас с базы отдыха вез такой служебный ЛАЗ — на разбитой дороге застрял один «лиазик», его толкали пассажиры. А наш «лазик» легко проскочил этот участок.
Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.
А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.
Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.
Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.
Новосибирский пенсионер Евгений Кириллов на досуге собирает и ремонтирует советские авто — вот его «Москвич» 1959 года.