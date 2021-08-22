В Новосибирске восстановили советский автобус «лазик» — ЛАЗ-695, которому 43 года. Смотрим снаружи и внутри

— ЛиАЗ пришел как раз на смену этим автобусам. Как ЛиАЗы появились, какое-то время ЛАЗы были в первом ПАТП на Гоголя, были в основе такие автобусы. Потом отслуживали 25-й маршрут, он весь состоял из таких, это 80-е и даже 90-е годы.