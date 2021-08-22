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В Новосибирске восстановили советский автобус «лазик» — ЛАЗ-695, которому 43 года. Смотрим снаружи и внутри

История ЛАЗ-695Н — такими были советские служебные и пригородные автобусы

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ЛАЗ-695Н работал на новосибирском заводе атомной промышленности

ЛАЗ-695Н работал на новосибирском заводе атомной промышленности

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Сегодня на НГС советский автобус ЛАЗ-695, который до появления легендарного «лунохода» ЛиАЗ-677 был одним из основных пассажирских автобусов в СССР. ЛАЗы использовались на пригородных и служебных перевозках — наш ЛАЗ-695 с индексом Н 1978 года выпуска работал на новосибирском заводе, ставился в гараж и неплохо сохранился для реставрации. Подробнее об автобусе — в рассказе реставратора Сергея Чевтаева.

Первые ЛАЗы появились 65 лет назад

Первые ЛАЗы появились 65 лет назад

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Сама модель ЛАЗ-695 выпускалась аж с 1956 года, автобус периодически переживал рестайлинги и смену поколений. Этот ЛАЗ-695Н уже 1978 года — помните такие на наших улицах?

Сергей Чевтаев занимался восстановлением автобуса

Сергей Чевтаев занимался восстановлением автобуса

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— Исполнение пассажирское, внутригородское, не туристическое. По тем временам был одним из лучших автобусов, потому что зимой он был теплый, в салон поступал горячий воздух от двигателя. Этого хватало, чтобы там было очень комфортно, — говорит реставратор Сергей Чевтаев.

Автобусы ЛАЗ к 80-м годам перешли на пригородные и служебные маршруты

Автобусы ЛАЗ к 80-м годам перешли на пригородные и служебные маршруты

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К периоду 80-х и 90-х годов ЛАЗы были вытеснены с обычных городских маршрутов более просторными ЛиАЗами, поэтому «лазики» стали по большей части автобусами служебными, отчего и сохранялись лучше. Этот экземпляр работал на 32-м заводе на ул. Объединения, сейчас это «Производственное объединение «Север» Росатома.

Заднее расположение двигателя

Заднее расположение двигателя

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— ЛиАЗ пришел как раз на смену этим автобусам. Как ЛиАЗы появились, какое-то время ЛАЗы были в первом ПАТП на Гоголя, были в основе такие автобусы. Потом отслуживали 25-й маршрут, он весь состоял из таких, это 80-е и даже 90-е годы.

Сотрудники меняют аккумулятор

Сотрудники меняют аккумулятор

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Наш автобус относительно неплохо сохранился, но все равно требовал восстановительных работ — и по раме, и по салону, и по двигателю.

Автобус заново покрасили

Автобус заново покрасили

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— Оригинальное всё поставили, всё это было привезено со свалок. Всё это оттиралось, всё это ставилось, был то он убогого состояния. Делали всё, начиная от усиления подрамника, заканчивая настилкой резины на пол, все воздуховоды, вся ходовая часть. Ну и косметика, естественно, перекрашивался.

Коррозия поразила силовые элементы

Коррозия поразила силовые элементы

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— Все усилители рамные, всё это переваривалось. Арки колес были уже совсем такие, проваливались сиденья, пришлось полы вскрывать, всё это переделывать.

Двигатель ЗИЛ, объем 6 литров, более 400 Н/м крутящего момента

Двигатель ЗИЛ, объем 6 литров, более 400 Н/м крутящего момента

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Двигатель на ЛАЗы с завода ставился производства ЗИЛ — 6-литровый агрегат V8. Кушали такие зверюги по 30–40 литров бензина на сотню — но кто ж в СССР тогда парился насчет топлива. Коробка передач — тоже ЗИЛ.

Мотор сохранился оригинальный

Мотор сохранился оригинальный

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— Двигатель капиталился, ставились новые поршни, новые кольца, всё это перетачивалось. На оригинальном номерном двигателе всё это восстановили. Двигатель родной, как он пришел с завода. Коробка вообще в оригинальном состоянии, не знаю, делалась ли она в ПАТП, у нас не делалась, вполне нормально включается. Четыре передачи вперед, пятая назад.

Воздушный фильтр с маслом

Воздушный фильтр с маслом

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А это воздушный фильтр мотора — фильтрующим элементом здесь является масляная пленка, на которой оседает пыль.

Салон автобуса в приличном состоянии

Салон автобуса в приличном состоянии

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Обратите внимание, в каком состоянии сиденья в салоне. Сергей говорит, что это советский оригинал высокого качества, дошедший до наших дней.

Сиденья из дерматина

Сиденья из дерматина

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— Перетяжку не производили, сиденья оригинальные, всё это советский дерматин. Автобус гаражного хранения же был, солнце его не жарило. Не экокожа, как теперь, а советский дерматин — на хлопчатобумажную ткань наносилось покрытие.

Табличка над окном аварийного выхода

Табличка над окном аварийного выхода

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«Выдернуть шнур, выдавить стекло» — ну кто не помнит эти надписи в советских автобусах. Всегда хотелось выдернуть этот шнур.

Водительское место и руль

Водительское место и руль

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Водительское место. Все шофера сразу делали оплетку на рулевое колесо — с завода оно шло слишком тонким.

Большой педальный узел

Большой педальный узел

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Это газ и тормоз. По таким огромным педалям не промахнешься.

Огромный рычаг КП

Огромный рычаг КП

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Конечно же, «розочка» на рычаге переключения передач — в СССР так украшали автомобили.

Автобус на ходу

Автобус на ходу

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Сейчас ЛАЗ заводится и прекрасно едет, в планах еще чуть-чуть довести его до ума, пройти техосмотр, чтобы выезжать на мероприятия.

Сейчас доделывают электрику

Сейчас доделывают электрику

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— По электрике — воспроизводим в то состояние, как оно должно быть. Нашли оригинальную схему электропроводки, чтобы все лампочки моргали как положено, — говорит реставратор.

Последние ЛАЗы изготовили в 2010 году

Последние ЛАЗы изготовили в 2010 году

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А я помню, как ребенком ездил на таком ЛАЗе — только не в красной, а в синей ливрее. ЛАЗы были компактней и расторопней неповоротливых ЛиАЗов. Помню, как нас с базы отдыха вез такой служебный ЛАЗ — на разбитой дороге застрял один «лиазик», его толкали пассажиры. А наш «лазик» легко проскочил этот участок.

Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.

А это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.

Новосибирский пенсионер Евгений Кириллов на досуге собирает и ремонтирует советские авто — вот его «Москвич» 1959 года.

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