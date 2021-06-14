История сибирячки, которая купила 5-летний Lexus NX. Что сломалось в машине и как она спасается от угонщиков

Каждую неделю НГС рассказывает об автомобилях, на которых ездят наши читатели. Редкие экземпляры, старые подержанные машины, новейшие джипы за баснословные деньги... В свежем выпуске авторубрики — история сибирячки Марины Морозовой, которая ездит по Новосибирску на кроссовере
Марина Морозова работает кредитным брокером, ведет страничку в Instagram, недавно открыла агентство недвижимости в Новосибирске. Но до последнего времени ездила на стареньких и простых машинах.
— Я уже
— Сначала я думала купить
Этот Lexus NX 2015 года выпуска обошелся Марине год назад в
— Мне говорили, что простой NX вообще не едет, тупит, а турбо быстро разгоняется. Я особо не гоняю, только если кого-то надо обогнать по трассе (я каждую неделю в Колывань к родителям езжу), — признается сибирячка.
— Села после «Мазды» — всё, машина показалась кораблем. Мне кажется, что здесь всё идеально, и удобно ездить, и мягко идет. Мне не страшны поребрики, удобно, что камера есть, когда назад сдаешь, — перечисляет Марина.
Для девушки NX в меру просторный автомобиль, Марина говорит, что ей больше и не надо. И парковаться несложно, и много вещей внутри умещается.
— Ездила на Алтай,
За год Марина наездила
— Я меняла только колодки, причем колодки неоригинальные. Брат мне за
Впрочем, однажды машина всё же подвела — не завелась в морозы. Как говорит Марина, надо было вовремя поменять аккумулятор.
— Замерзла на улице в холода, это было из-за аккумулятора, на «Лексусе» стоял родной
Самый проблемный аспект в содержании Lexus — постоянная угроза угона. Чтобы спать спокойно — проще оформить каско, при частичном страховании это выходит не так уж и дорого.
— Угон и тотальное повреждение. В том году страховка стоила
Сколько автомобиль расходует бензина — сибирячка не знает, говорит, заправляется на
— Я не люблю менять авто, мне кажется, года три я на ней точно проезжу. Потом бы я взяла «Лексус» посвежее. Большой LX — для девочки точно не подходит, я бы взяла такую же, только свежую, ну и со светлым салоном. Может быть, еще и с люком, чтобы на звезды смотреть.
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