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История сибирячки, которая купила 5-летний Lexus NX. Что сломалось в машине и как она спасается от угонщиков

Во сколько обходится содержание премиального авто и как сильно машина подорожала за год — личный опыт читательницы НГС

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Марина Морозова и ее кроссовер Lexus NX

Марина Морозова и ее кроссовер Lexus NX

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Каждую неделю НГС рассказывает об автомобилях, на которых ездят наши читатели. Редкие экземпляры, старые подержанные машины, новейшие джипы за баснословные деньги... В свежем выпуске авторубрики — история сибирячки Марины Морозовой, которая ездит по Новосибирску на кроссовере Lexus NX 2015 года выпуска. Во сколько обходится содержание премиального авто, как сильно машина подорожала за год и что в ней ломалось — читайте подробнее в нашем обзоре. А если вы хотите рассказать о своем автомобильном опыте, то пишите на почту редакции news@ngs.ru (с пометкой «Авторубрика»).

Марина занимается бизнесом

Марина занимается бизнесом

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Марина Морозова работает кредитным брокером, ведет страничку в Instagram, недавно открыла агентство недвижимости в Новосибирске. Но до последнего времени ездила на стареньких и простых машинах.

Раньше сибирячка колесила по разбитым дорогам столицы Сибири на Nissan Cefiro и Mazda 3

Раньше сибирячка колесила по разбитым дорогам столицы Сибири на Nissan Cefiro и Mazda 3

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— Я уже 13 лет за рулем. Первые 9 лет ездила на стареньком, но таком родном Nissan Cefiro 1997 года. На нем каталась долго, красила, перекрашивала. Потом меня запозорили мои сотрудники, сказали, мол, почему ты на старой машине ездишь. Следующие пару лет я ездила на Mazda 3 2013 года, но любви с ней не случилось, сейчас она у папы, — рассказывает автомобилистка.

«Лексус» нашелся с пробегом <nobr class="_">57 тысяч</nobr> километров

«Лексус» нашелся с пробегом 57 тысяч километров

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— Сначала я думала купить Мazda СХ-5 после Mazda 3, но мне сказали — за такие деньги лучше взять «Лексус». Я сразу в него влюбилась и долго не выбирала. Попросила помочь знакомого, который пригоняет машины из Питера, хотела белую в светлом салоне, но таких не находилось. В итоге купила у нас в автосалоне, знакомый смотрел ее, проверял, сказал, где и какие косяки. Машина была целая, пробег — 57 тысяч километров, — вспоминает Марина Морозова.

Машина стоила чуть больше двух миллионов рублей

Машина стоила чуть больше двух миллионов рублей

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Этот Lexus NX 2015 года выпуска обошелся Марине год назад в 2 050 000 рублей, а сейчас страховщики оценивают его в 2 300 000 рублей. Машина полноприводная с 2-литровым турбированным 238-сильным двигателем и гидроавтоматом, первую сотню берет за 7,2 секунды.

Разгон с турбо до сотни за <nobr class="_">7,2 секунды</nobr>

Разгон с турбо до сотни за 7,2 секунды

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— Мне говорили, что простой NX вообще не едет, тупит, а турбо быстро разгоняется. Я особо не гоняю, только если кого-то надо обогнать по трассе (я каждую неделю в Колывань к родителям езжу), — признается сибирячка.

В машине Марине Морозовой нравятся комфорт и дорожный просвет

В машине Марине Морозовой нравятся комфорт и дорожный просвет

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— Села после «Мазды» — всё, машина показалась кораблем. Мне кажется, что здесь всё идеально, и удобно ездить, и мягко идет. Мне не страшны поребрики, удобно, что камера есть, когда назад сдаешь, — перечисляет Марина.

В салоне хватает простора

В салоне хватает простора

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Для девушки NX в меру просторный автомобиль, Марина говорит, что ей больше и не надо. И парковаться несложно, и много вещей внутри умещается.

В салоне автомобиля действительно очень просторно

В салоне автомобиля действительно очень просторно

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— Ездила на Алтай, 800 километров. С нами была девочка с ребенком, она затарила мне весь багажник колясками и кучей вещей, всё вместилось. А как-то я даже трубы возила на дачу, стулья домой, кстати, влезло четыре стула...

Поломок пока, говорит автомобилистка, не было

Поломок пока, говорит автомобилистка, не было

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За год Марина наездила 20 000 километров, ничего страшного с «Лексусом» не случилось. Только регламентное техническое обслуживание. Впрочем, говорит владелица автомобиля, это было вполне ожидаемо — «Лексус» в хорошем состоянии.

Пришлось только заменить колодки и масло

Пришлось только заменить колодки и масло

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— Я меняла только колодки, причем колодки неоригинальные. Брат мне за 4 тысячи купил на все четыре колеса. Ну и масло в двигателе меняла, в коробке даже еще нет.

А вот аккумулятор износился

А вот аккумулятор износился

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Впрочем, однажды машина всё же подвела — не завелась в морозы. Как говорит Марина, надо было вовремя поменять аккумулятор.

Машина не завелась на автопрогреве

Машина не завелась на автопрогреве

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— Замерзла на улице в холода, это было из-за аккумулятора, на «Лексусе» стоял родной 2015 года. И один раз я не выключила свет в салоне, и всё, замерзла. Потом поменяла аккумулятор.

Lexus — угоняемый бренд

Lexus — угоняемый бренд

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Самый проблемный аспект в содержании Lexus — постоянная угроза угона. Чтобы спать спокойно — проще оформить каско, при частичном страховании это выходит не так уж и дорого.

Марина страхуется от угона и полной утраты

Марина страхуется от угона и полной утраты

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— Угон и тотальное повреждение. В том году страховка стоила 30 тысяч рублей, но там была франшизная. А в этом году полностью нефраншизная, мне всё выплатят — стоит 40 тысяч. Я читала про угоны, ну мне страшно. Она у меня стоит под окном, я этого опасаюсь, потому что марка действительно очень угоняемая, — признается Марина Морозова.

Расход — 14,4 литра

Расход — 14,4 литра

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Сколько автомобиль расходует бензина — сибирячка не знает, говорит, заправляется на 2000 рублей каждую неделю, да и всё. По паспорту такой NX потребляет в городе 10,2 литра 95-го. На момент съемки бортовой компьютер показывал средний расход в 14,4 литра — тоже неплохо для 1,7-тонной полноприводной машины.

Продавать машину Марина пока не собирается

Продавать машину Марина пока не собирается

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— Я не люблю менять авто, мне кажется, года три я на ней точно проезжу. Потом бы я взяла «Лексус» посвежее. Большой LX — для девочки точно не подходит, я бы взяла такую же, только свежую, ну и со светлым салоном. Может быть, еще и с люком, чтобы на звезды смотреть.

Покупка авто — всегда новая жизнь

Покупка авто — всегда новая жизнь

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Lexusавто с пробегомэксплуатация
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