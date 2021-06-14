История сибирячки, которая купила 5-летний Lexus NX. Что сломалось в машине и как она спасается от угонщиков

— Сначала я думала купить Мazda СХ-5 после Mazda 3 , но мне сказали — за такие деньги лучше взять «Лексус». Я сразу в него влюбилась и долго не выбирала. Попросила помочь знакомого, который пригоняет машины из Питера, хотела белую в светлом салоне, но таких не находилось. В итоге купила у нас в автосалоне, знакомый смотрел ее, проверял, сказал, где и какие косяки. Машина была целая, пробег — 57 тысяч километров, — вспоминает Марина Морозова.