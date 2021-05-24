«Мы все ее видели в "Ночном дозоре", пускали слюни»: новосибирец купил «Мазду» с необычным двигателем — зачем она ему

Все мы прекрасно осведомлены, что в двигателе автомобиля работают поршни, а что такое роторный мотор — знают немногие. Сегодня в нашем обзоре новосибирец Алексей со своей
Это Mazda RX-8, выпущенная в 2004 году, Алексей купил машину в
— 35 лет мне исполнилось, решил, хочу себе купе — машина эгоиста, в основном один или с женой ездишь. Начал смотреть «Левинов», «Труено» — машин нету живых либо по документам все кривые. Потом начал смотреть «Целики», «Прелюды».
Знакомый предложил приехать в автосалон подержанных машин и посмотреть на
— Красивая машина, но роторный двигатель. Ну ладно, заезжаю в автосалон, и впервые за
В роторном двигателе нет поршней, главный элемент (ротор) в камере сгорания здесь совершает вращательное движение, в отличие от поршней с их возвратно-поступательным движением. Соответственно, нет нужды использовать механизмы для преобразования движения. Такие моторы легче, эффективнее, мощнее обычных. Но в реальности с ними много проблем, с чем и столкнулся Алексей.
— Приезжаю к специалисту, и тут: надо менять катушки, свечки, масляные форсунки и высоковольтные провода. Всё бы ничего, но стоимость свечей 10 тысяч, 4 катушки тысяч по 5 вышли, 4 масляные форсунки по 5,5 были. Грубо говоря, расходники, то, что постоянно меняется, это дорого стоит.
Объем двигателя здесь 1,3 литра, мощность
— Плюс перед поршневым двигателем — быстрее раскручивается, маленького размера, легкий, вес 100 с лишним килограммов. Ну и, наверное, на этом плюсы его заканчиваются. Остаются минусы — большой расход масла, масло непосредственно в камеру сгорания поступает. И большой расход бензина — 17–18 литров в городе. А масло от замены до замены 1–2 литра доливаю, меняю через 4–5 тысяч километров. Это хороший геморрой, по большому счету.
Мне было неинтересно, что она роторная, если бы она была «свапнутая» с другим двигателем, может, это было бы и лучше. Но получилось так, что она была роторная, мы все ее видели в «Ночном дозоре», пускали слюни — да, она очень красивая. Ну роторный да роторный, ну и хрен с ним.
По запчастям недорогая — кузовщина, ходовка, всё это стоит копейки. По ходовке менял только колодки, стойку одну сейчас надо менять. А так особо проблем не было.
Внутри автомобиль достаточно прост, но есть одна интересная особенность — задние небольшие двери открываются против хода движения, как на «Роллс-Ройсе».
Сначала необходимо открыть переднюю дверь, затем распахнуть заднюю створку. Это облегчает посадку на задние места, не отличающиеся простором.
Алексею важно даже не разгоняться по прямой, а получать удовольствие от вождения на треке. Он часто ездит на обустроенные автодромы в соседние регионы, поскольку в Новосибирске таких до сих пор нет.
— Я, когда выбирал машину, хотел только автомат, потому что я уже ленивый, с нашими пробками вот это дергать мне в свое время хватило. Но именно на роторном двигателе на механике
Прямая — не ее стихия, у нее развесовка 50 на 50, двигатель находится за передней базой — ей нужно в кольцо, на трек. Был в Красноярске на «Красном кольце», был в Кузбассе, на кольце она едет шикарно. Это надо почувствовать, едет как по рельсам, в любой поворот. Не приходится сильно сбрасывать, она всё равно держит траекторию, четко идет.
В среднем 6,8–7 секунд разгон до сотни выходило, когда замерял. Когда с двух педалей стартуешь, там уже побыстрее, двигатель уже раскручен. Где-то до 3–4 тысяч оборотов. Система стабилизации у нее есть, и она не отключается, езжу с ней. Зимой подрифтить можно, но я не настолько ударенный, если бы хотел дрифта, сделал бы «заварку» — в редукторе заваривают. Когда надо адреналина, я летаю на параплане, а здесь всё равно помогает, спасает — пусть стабилизация лучше будет, чем когда нужна, она не сработает.
Очень часто многие прям фотаются, выхожу из подъезда, девочки-соседки лет 15 стоят и фотаются у машины. Внешний вид у нее — самое, что в ней ценится. Фотаются на стоянке, подходят: «Можно с ребенком фотосессию сделать?»
Просто автомобиль для удовольствия, в основном машина выходного дня. Ездить каждый день вполне можно, но есть вторая машина. Хотелось бы, чтобы жизнь с роторным двигателем была подольше у нее.
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