«Мы все ее видели в "Ночном дозоре", пускали слюни»: новосибирец купил «Мазду» с необычным двигателем — зачем она ему

В среднем 6,8–7 секунд разгон до сотни выходило, когда замерял. Когда с двух педалей стартуешь, там уже побыстрее, двигатель уже раскручен. Где-то до 3–4 тысяч оборотов. Система стабилизации у нее есть, и она не отключается, езжу с ней. Зимой подрифтить можно, но я не настолько ударенный, если бы хотел дрифта, сделал бы «заварку» — в редукторе заваривают. Когда надо адреналина, я летаю на параплане, а здесь всё равно помогает, спасает — пусть стабилизация лучше будет, чем когда нужна, она не сработает.