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«Мы все ее видели в "Ночном дозоре", пускали слюни»: новосибирец купил «Мазду» с необычным двигателем — зачем она ему

Прохожие часто просят с ней сфотографироваться

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Mazda RX-8 2004 года выпуска

Mazda RX-8 2004 года выпуска

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Все мы прекрасно осведомлены, что в двигателе автомобиля работают поршни, а что такое роторный мотор — знают немногие. Сегодня в нашем обзоре новосибирец Алексей со своей Mazda RX-8 с подобным агрегатом — спортивным японским купе на заднем приводе. В чем преимущества ротора и с какими серьезными проблемами пришлось столкнуться автовладельцу — читайте далее.

Алексей хотел именно купе

Алексей хотел именно купе

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Это Mazda RX-8, выпущенная в 2004 году, Алексей купил машину в 2018-м. Специально он ротор не искал, просто так вышло — нужно было шустрое купе для поездок на треке.

Машину пришлось искать около года

Машину пришлось искать около года

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— 35 лет мне исполнилось, решил, хочу себе купе — машина эгоиста, в основном один или с женой ездишь. Начал смотреть «Левинов», «Труено» — машин нету живых либо по документам все кривые. Потом начал смотреть «Целики», «Прелюды».

Автомобиль заслужил множество мировых наград

Автомобиль заслужил множество мировых наград

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Знакомый предложил приехать в автосалон подержанных машин и посмотреть на RX-8 — достаточно именитый автомобиль, собравший множество мировых наград и входящий в топ-10 автомобилей мира в середине 2000-х.

Машину удалось купить со скидкой

Машину удалось купить со скидкой

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— Красивая машина, но роторный двигатель. Ну ладно, заезжаю в автосалон, и впервые за 9 месяцев была реакция «вау», сел в машину, и всё, это вот прям твое, любовь. Ценник был 380 тысяч рублей, но я забрал за 300.

Роторный двигатель легче и эффективнее поршневого

Роторный двигатель легче и эффективнее поршневого

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В роторном двигателе нет поршней, главный элемент (ротор) в камере сгорания здесь совершает вращательное движение, в отличие от поршней с их возвратно-поступательным движением. Соответственно, нет нужды использовать механизмы для преобразования движения. Такие моторы легче, эффективнее, мощнее обычных. Но в реальности с ними много проблем, с чем и столкнулся Алексей.

Но вот запчасти стоят очень дорого

Но вот запчасти стоят очень дорого

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— Приезжаю к специалисту, и тут: надо менять катушки, свечки, масляные форсунки и высоковольтные провода. Всё бы ничего, но стоимость свечей 10 тысяч, 4 катушки тысяч по 5 вышли, 4 масляные форсунки по 5,5 были. Грубо говоря, расходники, то, что постоянно меняется, это дорого стоит.

С объема 1,3 литра снимается <nobr class="_">210 л. с.</nobr>

С объема 1,3 литра снимается 210 л. с.

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Объем двигателя здесь 1,3 литра, мощность 210 л. с. Привод задний, обычный гидроавтомат.

Расход бензина — 17–18 литров в городе

Расход бензина — 17–18 литров в городе

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— Плюс перед поршневым двигателем — быстрее раскручивается, маленького размера, легкий, вес 100 с лишним килограммов. Ну и, наверное, на этом плюсы его заканчиваются. Остаются минусы — большой расход масла, масло непосредственно в камеру сгорания поступает. И большой расход бензина — 17–18 литров в городе. А масло от замены до замены 1–2 литра доливаю, меняю через 4–5 тысяч километров. Это хороший геморрой, по большому счету.

На одометре небольшой пробег

На одометре небольшой пробег

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Мне было неинтересно, что она роторная, если бы она была «свапнутая» с другим двигателем, может, это было бы и лучше. Но получилось так, что она была роторная, мы все ее видели в «Ночном дозоре», пускали слюни — да, она очень красивая. Ну роторный да роторный, ну и хрен с ним.

Другие запчасти стоят, как у обычных машин

Другие запчасти стоят, как у обычных машин

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По запчастям недорогая — кузовщина, ходовка, всё это стоит копейки. По ходовке менял только колодки, стойку одну сейчас надо менять. А так особо проблем не было.

Задние двери, как на «Роллс-Ройсе»

Задние двери, как на «Роллс-Ройсе»

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Внутри автомобиль достаточно прост, но есть одна интересная особенность — задние небольшие двери открываются против хода движения, как на «Роллс-Ройсе».

Садиться так удобнее

Садиться так удобнее

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Сначала необходимо открыть переднюю дверь, затем распахнуть заднюю створку. Это облегчает посадку на задние места, не отличающиеся простором.

Машина используется для гонок на треке

Машина используется для гонок на треке

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Алексею важно даже не разгоняться по прямой, а получать удовольствие от вождения на треке. Он часто ездит на обустроенные автодромы в соседние регионы, поскольку в Новосибирске таких до сих пор нет.

Гонки по прямой Алексея не интересуют

Гонки по прямой Алексея не интересуют

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— Я, когда выбирал машину, хотел только автомат, потому что я уже ленивый, с нашими пробками вот это дергать мне в свое время хватило. Но именно на роторном двигателе на механике RX-8 бодрее, прям гораздо интереснее. Здесь она по прямой разгоняется долго, пока двигатель раскрутится. То есть на 402 метра она плохо едет, на более длинную дистанцию двигатель выходит на 8–9 тысяч оборотов, она едет.

Автомобилист любит вождение на специальных автодромах

Автомобилист любит вождение на специальных автодромах

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Прямая — не ее стихия, у нее развесовка 50 на 50, двигатель находится за передней базой — ей нужно в кольцо, на трек. Был в Красноярске на «Красном кольце», был в Кузбассе, на кольце она едет шикарно. Это надо почувствовать, едет как по рельсам, в любой поворот. Не приходится сильно сбрасывать, она всё равно держит траекторию, четко идет.

Система стабилизации не отключается

Система стабилизации не отключается

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В среднем 6,8–7 секунд разгон до сотни выходило, когда замерял. Когда с двух педалей стартуешь, там уже побыстрее, двигатель уже раскручен. Где-то до 3–4 тысяч оборотов. Система стабилизации у нее есть, и она не отключается, езжу с ней. Зимой подрифтить можно, но я не настолько ударенный, если бы хотел дрифта, сделал бы «заварку» — в редукторе заваривают. Когда надо адреналина, я летаю на параплане, а здесь всё равно помогает, спасает — пусть стабилизация лучше будет, чем когда нужна, она не сработает.

Машина вызывает интерес у людей

Машина вызывает интерес у людей

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Очень часто многие прям фотаются, выхожу из подъезда, девочки-соседки лет 15 стоят и фотаются у машины. Внешний вид у нее — самое, что в ней ценится. Фотаются на стоянке, подходят: «Можно с ребенком фотосессию сделать?»

Алексей бережно относится к автомобилю

Алексей бережно относится к автомобилю

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Просто автомобиль для удовольствия, в основном машина выходного дня. Ездить каждый день вполне можно, но есть вторая машина. Хотелось бы, чтобы жизнь с роторным двигателем была подольше у нее.

Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу «Буратино» — в СССР экономили на металле.

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