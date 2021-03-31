«Таких скачков не было раньше ни разу»: цены на газ подскочили на 30% — что будет дальше

Водители Новосибирска жалуются на резкое подорожание газового топлива
В Новосибирске резко выросли цены на газовых автозаправочных станциях. Автомобилисты, которые модернизировали свои машины и установили газобаллонное оборудование, недовольны, ведь они пытались сэкономить. Сейчас выгода не так очевидна. В середине марта цена топлива на заправках города выросла до 28 рублей за литр пропана-бутана — и это не стало пределом. К концу месяца цена за литр преодолела отметку в 30 рублей 90 копеек. Кто виноват в росте цен на голубое топливо и когда заправляться газом вновь станет выгодно — узнавала журналист НГС Алина Каур.
«Раньше за полный бак выходило 800 рублей, а сейчас 1500»
Жители Новосибирска столкнулись с резким ростом цен на газовое топливо. Сибиряк Азамат Юсупов полтора года назад перевел свою «Тойоту Короллу» на газ. После серьезного роста цен на газ вновь вернулся к бензину.
— Месяца полтора назад стали активно расти цены на газ: с 26 рублей 50 копеек дошло до 30 рублей. Я перестал заправлять машину газом недели две назад: когда газ стал дороже 28 рублей за литр, стало невыгодно. Раньше в месяц я тратил на топливо примерно 10–12 тысяч. Теперь заправляю бензином, потому что, по моим замерам, газа на 1200 рублей за 43 литра мне хватало на 216 километров, бензина на 1200 рублей хватает на 260 километров. Сейчас на бензин трачу порядка 15 тысяч рублей. А на газ по нынешним ценам выходит в районе 16–17 тысяч. Причем на всех АГЗС одинаково. Заправлялся на заправках «Газойл» и ГАЗПРО. На ГАЗПРО дешевле, но хватает на меньший пробег, — объясняет читатель НГС Азамат.
Газовое оборудование на свою иномарку с целью экономии установила и Татьяна. Ей теперь тоже невыгодно заправлять машину газовым топливом — переплата выходит практически в два раза.
— Не так давно заправлялись за 17 рублей, а сейчас за 31 рубль. Раньше за полный бак выходило 800 рублей, а сейчас 1500 рублей. Повышение цен на газ заметили в начале прошлой недели. До этого машина была в ремонте, долго не заправляли. Мы сами переоборудовали Lexus RX 7 лет назад. Тогда газовое топливо стоило 14 рублей, — рассказывает читательница Татьяна.
У другого читателя НГС, Алексея, свой таксопарк, в котором 12 машин, — он все перевел на газ.
— Я сразу все переоборудовал, потому что в два раза дешевле было. Самое простое оборудование обошлось в 36 тысяч рублей. В том году газ стоил 16–18 рублей, в начале года газовое топливо стоило 23 рубля, с середины февраля подорожало на
Точка невозврата для Алексея — когда цена за литр газа вырастет до 35 рублей, потому что оборудование на автомобилях уже стоит.
За 3 месяца цена выросла на 30%
Коммерческий директор ООО «Газойл» Виктор Тельцов рассказал журналисту НГС, что розничная цена на газовое моторное топливо выросла с начала года на
— Таких скачков не было раньше ни разу. Даже близко похожих ситуаций за 18 лет не было никогда. Мы наблюдаем такое впервые. Только с февраля по март рост на бирже составил
— Газ является биржевым продуктом, и даже если осуществляются поставки по прямым договорам с представителями газов, то эти прямые договоры в любом случае привязаны к биржевым индексам. В этом году мы впервые за весь наш многолетний опыт столкнулись с таким резким скачком цен на бирже. С начала этого года, с 1 января до 20 марта стоимость цены на бирже выросла на
При этом данные статистиков не отражают то, что реально произошло на рынке. По их данным, в декабре прошлого года цена за литр газа в Новосибирской области составила 23 рубля 08 копеек. В январе цена за литр газового топлива уменьшилась на 10 копеек, а в феврале выросла до 25 рублей 04 копеек. Данные за март Новосибирскстат пока не опубликовал.
— Рост цены на бирже, по нашей оценке, вызван тем, что происходит серьезный перекос между поставками на экспорт и внутри рынка. Мы полагаем, что значительная доля продукта уходит на экспорт и создает дефицит внутри России, из-за которого разгоняются цены на бирже. Мы с таким еще не сталкивались, — добавляет эксперт.
Второй фактор, который вызывает рост цен на газовое топливо, — проблема транспортировки.
— Ежегодно в апреле мы сталкиваемся с дефицитом газомоторного топлива в регионе, потому что основной поставщик в СФО — это АО «Газпром добыча Томск». Летом они поставляют газ через водную переправу, зимой — по зимнику. В межсезонье в связи с отсутствием навигации приостанавливаются поставки газа. Это всегда происходит в апреле. Из-за того, что основной поставщик не поставляет газ, игроки, работающие на розничном рынке, вынуждены покупать газ в европейской части России: Сургут, Тобольск, Омск. В данной ситуации это тоже вызывает рост цен, потому что там газ стоит дороже, — говорит Виктор Тельцов.
Эксперт считает: два фактора в совокупности — а именно резкая цена на бирже и дефицит поставок газа от локальных производителей — и вызвали резкий рост розничной цены на газовое топливо.
Когда нормализуются цены
— По нашим экспертным оценкам, ситуация сможет разрядиться только к концу мая, когда обычно восстанавливаются поставки от местного поставщика. Во-вторых, заканчивается отопительный сезон в Европе, и туда снижаются экспортные поставки газа, тем самым внутри рынка России создается достаточный объем газа для того, чтобы его хватало сполна для внутренних нужд. Скорее всего, цена как на оптовом, так и на розничном рынке нормализуется.
Но до этого, по оценке коммерческого директора
Какой прогноз у экономистов
Новосибирский экономист Владимир Шмат считает, что причиной подорожания газомоторного топлива стал рост спроса, который растет быстрее предложения.
— В 2020 году потребление газомоторного топлива увеличилось на
Что касается будущего, то можно только сказать, что сегодняшняя ситуация не уникальна. Так было на протяжении нескольких первых месяцев 2018–2019 годов. Есть риск дальнейшего роста цены из-за активного увеличения спроса, — говорит Владимир Шмат.
По его словам, на понижение цен будут работать несколько факторов. Во-первых, увеличение норматива на биржевую торговлю сжиженным углеводородным газом с 5 до
— Как обнадеживающий индикатор — стабилизация биржевых цен в марте с их некоторым даже снижением к концу месяца, — добавил Владимир Шмат.
Владимир Шмат — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.
В конце января 2021 года начали резко расти цены на бензин. Тогда топливо подорожало на 40–80 копеек, и мы сравнили, сколько бензина можно было купить на одну и ту же сумму 5, 10 лет назад и сейчас. В марте цены опять пустились в рост — медленно, но верно, по 5–10 копеек чуть ли не каждый день. И вот пробиты очередные отметки —