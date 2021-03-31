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«Таких скачков не было раньше ни разу»: цены на газ подскочили на 30% — что будет дальше

Стоимость пропан-бутана в Новосибирске увеличилась до 30 рублей 90 копеек за литр

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К концу марта стоимость литра голубого топлива достигла рекордных отметок и продолжает расти

К концу марта стоимость литра голубого топлива достигла рекордных отметок и продолжает расти

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Водители Новосибирска жалуются на резкое подорожание газового топлива

В Новосибирске резко выросли цены на газовых автозаправочных станциях. Автомобилисты, которые модернизировали свои машины и установили газобаллонное оборудование, недовольны, ведь они пытались сэкономить. Сейчас выгода не так очевидна. В середине марта цена топлива на заправках города выросла до 28 рублей за литр пропана-бутана — и это не стало пределом. К концу месяца цена за литр преодолела отметку в 30 рублей 90 копеек. Кто виноват в росте цен на голубое топливо и когда заправляться газом вновь станет выгодно — узнавала журналист НГС Алина Каур.

«Раньше за полный бак выходило 800 рублей, а сейчас 1500»

Жители Новосибирска столкнулись с резким ростом цен на газовое топливо. Сибиряк Азамат Юсупов полтора года назад перевел свою «Тойоту Короллу» на газ. После серьезного роста цен на газ вновь вернулся к бензину.

— Месяца полтора назад стали активно расти цены на газ: с 26 рублей 50 копеек дошло до 30 рублей. Я перестал заправлять машину газом недели две назад: когда газ стал дороже 28 рублей за литр, стало невыгодно. Раньше в месяц я тратил на топливо примерно 10–12 тысяч. Теперь заправляю бензином, потому что, по моим замерам, газа на 1200 рублей за 43 литра мне хватало на 216 километров, бензина на 1200 рублей хватает на 260 километров. Сейчас на бензин трачу порядка 15 тысяч рублей. А на газ по нынешним ценам выходит в районе 16–17 тысяч. Причем на всех АГЗС одинаково. Заправлялся на заправках «Газойл» и ГАЗПРО. На ГАЗПРО дешевле, но хватает на меньший пробег, — объясняет читатель НГС Азамат.

В сети газовых автозаправочных станций «Газойл» цена за литр газомоторного топлива достигла 30 рублей 90 копеек. Это самая крупная сеть АГЗС в Новосибирске<br>

В сети газовых автозаправочных станций «Газойл» цена за литр газомоторного топлива достигла 30 рублей 90 копеек. Это самая крупная сеть АГЗС в Новосибирске

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Газовое оборудование на свою иномарку с целью экономии установила и Татьяна. Ей теперь тоже невыгодно заправлять машину газовым топливом — переплата выходит практически в два раза.

— Не так давно заправлялись за 17 рублей, а сейчас за 31 рубль. Раньше за полный бак выходило 800 рублей, а сейчас 1500 рублей. Повышение цен на газ заметили в начале прошлой недели. До этого машина была в ремонте, долго не заправляли. Мы сами переоборудовали Lexus RX 7 лет назад. Тогда газовое топливо стоило 14 рублей, — рассказывает читательница Татьяна.

В сети АГЗС&nbsp;«Гранд» цена за литр газа ниже на 90 копеек

В сети АГЗС «Гранд» цена за литр газа ниже на 90 копеек

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У другого читателя НГС, Алексея, свой таксопарк, в котором 12 машин, — он все перевел на газ.

— Я сразу все переоборудовал, потому что в два раза дешевле было. Самое простое оборудование обошлось в 36 тысяч рублей. В том году газ стоил 16–18 рублей, в начале года газовое топливо стоило 23 рубля, с середины февраля подорожало на 30%, — говорит Алексей.

Точка невозврата для Алексея — когда цена за литр газа вырастет до 35 рублей, потому что оборудование на автомобилях уже стоит.

По данным 2ГИС, заправочных станций сети «СибАвтоГаз» всего 9. Здесь цена за литр газа еще не преодолела отметку 30 рублей

По данным 2ГИС, заправочных станций сети «СибАвтоГаз» всего 9. Здесь цена за литр газа еще не преодолела отметку 30 рублей

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За 3 месяца цена выросла на 30%

Коммерческий директор ООО «Газойл» Виктор Тельцов рассказал журналисту НГС, что розничная цена на газовое моторное топливо выросла с начала года на 30%.

— Таких скачков не было раньше ни разу. Даже близко похожих ситуаций за 18 лет не было никогда. Мы наблюдаем такое впервые. Только с февраля по март рост на бирже составил 55%. По сравнению с мартом прошлого года цена выросла в 3,5 раза, — говорит Виктор Тельцов.

Доля биржевой цены в структуре стоимости газа на АГЗС города составляет около <nobr class="_">67%</nobr> — это основной фактор, из-за которого происходит колебание розничных цен

Доля биржевой цены в структуре стоимости газа на АГЗС города составляет около 67% — это основной фактор, из-за которого происходит колебание розничных цен

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— Газ является биржевым продуктом, и даже если осуществляются поставки по прямым договорам с представителями газов, то эти прямые договоры в любом случае привязаны к биржевым индексам. В этом году мы впервые за весь наш многолетний опыт столкнулись с таким резким скачком цен на бирже. С начала этого года, с 1 января до 20 марта стоимость цены на бирже выросла на 75%. В начале года цена на газ в Новосибирске была равна 23 рублям 50 копейкам. Сейчас средняя цена в Новосибирске — 30 рублей 50 копеек. Цена выросла за 3 месяца на 30%, — объясняет коммерческий директор ООО «Газойл» Виктор Тельцов.

При этом данные статистиков не отражают то, что реально произошло на рынке. По их данным, в декабре прошлого года цена за литр газа в Новосибирской области составила 23 рубля 08 копеек. В январе цена за литр газового топлива уменьшилась на 10 копеек, а в феврале выросла до 25 рублей 04 копеек. Данные за март Новосибирскстат пока не опубликовал.

— Рост цены на бирже, по нашей оценке, вызван тем, что происходит серьезный перекос между поставками на экспорт и внутри рынка. Мы полагаем, что значительная доля продукта уходит на экспорт и создает дефицит внутри России, из-за которого разгоняются цены на бирже. Мы с таким еще не сталкивались, — добавляет эксперт.

Эксперты отмечают, что в 2020 году&nbsp;потребление газомоторного топлива увеличилось на <nobr class="_">10%</nobr><br>

Эксперты отмечают, что в 2020 году потребление газомоторного топлива увеличилось на 10%

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Второй фактор, который вызывает рост цен на газовое топливо, — проблема транспортировки.

— Ежегодно в апреле мы сталкиваемся с дефицитом газомоторного топлива в регионе, потому что основной поставщик в СФО — это АО «Газпром добыча Томск». Летом они поставляют газ через водную переправу, зимой — по зимнику. В межсезонье в связи с отсутствием навигации приостанавливаются поставки газа. Это всегда происходит в апреле. Из-за того, что основной поставщик не поставляет газ, игроки, работающие на розничном рынке, вынуждены покупать газ в европейской части России: Сургут, Тобольск, Омск. В данной ситуации это тоже вызывает рост цен, потому что там газ стоит дороже, — говорит Виктор Тельцов.

Эксперт считает: два фактора в совокупности — а именно резкая цена на бирже и дефицит поставок газа от локальных производителей — и вызвали резкий рост розничной цены на газовое топливо.

Когда нормализуются цены

— По нашим экспертным оценкам, ситуация сможет разрядиться только к концу мая, когда обычно восстанавливаются поставки от местного поставщика. Во-вторых, заканчивается отопительный сезон в Европе, и туда снижаются экспортные поставки газа, тем самым внутри рынка России создается достаточный объем газа для того, чтобы его хватало сполна для внутренних нужд. Скорее всего, цена как на оптовом, так и на розничном рынке нормализуется.

Но до этого, по оценке коммерческого директора ООО «Газойл», повышение цен на газовое топливо еще возможно, но его цена не превысит 33–34 рубля за литр.

По оценке экспертов, цена нормализуется к началу июня

По оценке экспертов, цена нормализуется к началу июня

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Какой прогноз у экономистов

Новосибирский экономист Владимир Шмат считает, что причиной подорожания газомоторного топлива стал рост спроса, который растет быстрее предложения.

— В 2020 году потребление газомоторного топлива увеличилось на 10%, в том числе в результате вытеснения бензина. Как ни крути, и при нынешних ценах газомоторное топливо заметно дешевле бензина. Со стороны же предложения много ограничений. Добыча нефти и сопутствующего сырья сократилась. Введены новые мощности нефтехимии, потребляющие СУГ (тот же пропан-бутан, что и газомоторное топливо) — дополнительная спросовая нагрузка порядка 800 тысяч тонн в расчете на год. Ну и экспортный паритет работает.

Что касается будущего, то можно только сказать, что сегодняшняя ситуация не уникальна. Так было на протяжении нескольких первых месяцев 2018–2019 годов. Есть риск дальнейшего роста цены из-за активного увеличения спроса, — говорит Владимир Шмат.

По его словам, на понижение цен будут работать несколько факторов. Во-первых, увеличение норматива на биржевую торговлю сжиженным углеводородным газом с 5 до 7,5% от производства (с 1 марта). Также повлияет введение экспортных пошлин на СУГ (так как экспортная цена превысила 490 долл./т). Поможет снизить цены и ввод новых мощностей по производству сжиженного улеводородного газа, и смягчение ограничений на добычу нефти и сопутствующего сырья.

— Как обнадеживающий индикатор — стабилизация биржевых цен в марте с их некоторым даже снижением к концу месяца, — добавил Владимир Шмат.

Владимир Шмат — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.

В конце января 2021 года начали резко расти цены на бензин. Тогда топливо подорожало на 40–80 копеек, и мы сравнили, сколько бензина можно было купить на одну и ту же сумму 5, 10 лет назад и сейчас. В марте цены опять пустились в рост — медленно, но верно, по 5–10 копеек чуть ли не каждый день. И вот пробиты очередные отметки — АИ-92 перевалил за 43 рубля, АИ-95 — за 46 рублей. Читайте подробности здесь.

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автомобилигазовое топливоцены
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