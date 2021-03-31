«Таких скачков не было раньше ни разу»: цены на газ подскочили на 30% — что будет дальше

«Раньше за полный бак выходило 800 рублей, а сейчас 1500»

Жители Новосибирска столкнулись с резким ростом цен на газовое топливо. Сибиряк Азамат Юсупов полтора года назад перевел свою «Тойоту Короллу» на газ. После серьезного роста цен на газ вновь вернулся к бензину.

— Месяца полтора назад стали активно расти цены на газ: с 26 рублей 50 копеек дошло до 30 рублей. Я перестал заправлять машину газом недели две назад: когда газ стал дороже 28 рублей за литр, стало невыгодно. Раньше в месяц я тратил на топливо примерно 10–12 тысяч. Теперь заправляю бензином, потому что, по моим замерам, газа на 1200 рублей за 43 литра мне хватало на 216 километров, бензина на 1200 рублей хватает на 260 километров. Сейчас на бензин трачу порядка 15 тысяч рублей. А на газ по нынешним ценам выходит в районе 16–17 тысяч. Причем на всех АГЗС одинаково. Заправлялся на заправках «Газойл» и ГАЗПРО. На ГАЗПРО дешевле, но хватает на меньший пробег, — объясняет читатель НГС Азамат.