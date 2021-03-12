Бензин АИ-92 пробил отметку в 43 рубля, а 95-й — в 46. Что творится с ценами и где заправиться дешевле

А ведь в январе этого года, когда цены на топливо только начали расти, правительство всех убеждало, что ничего страшного не будет, сильного подорожания, мол, не допустим. «Общая задача, и правительство за этим строго следит, — в том, чтобы цены на заправках росли не выше уровня инфляции», — говорил тогда вице-премьер Александр Новак. При годовой инфляции 5,19% (зафиксирована Росстатом в январе) скачок на 2,6% только за 1,5 месяца — это и есть то самое сдерживание цен на топливо?



Почему растут цены

Бензин — биржевой продукт, цены на него не устанавливаются какими-то поставщиками, а формируются путем открытых торгов всех участников рынка. На 11 марта стоимость бензина АИ-92 достигла 55 237 рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарной-сырьевой бирже — это максимум с 2018 года. С декабря 2020 года оптовая цена 92-го выросла на 20%.

— Это беспричинное подорожание, наше государство не регулирует эти цены. Сейчас причин для подорожания бензина нет. Можно, конечно, отнести это к тому, что идет снижение добычи нефти, естественно, по всем долгосрочным договорам Россия продает нефтепродукты за границу, могут на это ссылаться. Скорее всего, это искусственно происходит, — комментирует заместитель директора сети АЗС «Хорос» Евгений Данилов.