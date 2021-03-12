Бензин АИ-92 пробил отметку в 43 рубля, а 95-й — в 46. Что творится с ценами и где заправиться дешевле

В Новосибирске газомоторное топливо подорожало на 30%
Цены на бензин начали резко расти в конце января 2021 года. Тогда топливо подорожало на
Сколько сейчас стоит бензин
В нашем материале от 24 января 2021 года были зафиксированы следующие средние цены на топливо в Новосибирске после резкого повышения: АИ-92 — 42,20 рубля за литр, АИ-95 — 45,25 рубля, дизель — 50,95 рубля. Казалось бы, ну остановитесь, дайте трудящимся передохнуть. Но нет, в феврале-марте рост цен продолжился.
Что мы имеем сейчас: флагманская сеть АЗС «Газпромнефть» продает АИ-92 за 43,30 рубля, АИ-95 — за 46,25 рубля, дизель — за 51,55 рубля. Рост цены за полтора месяца — на 1,1 рубля (+2,6 %) — это что вообще такое?
АЗС «Энергия»: АИ-92 — 43,30 рубля за литр, АИ-95 — 46,20 рубля, дизель — 51,30 рубля. Буквально за сутки здесь 95-й бензин подорожал на 25 копеек.
Самый писк на «как бы премиальной» АЗС «Лукойл»: АИ-92 — 43,70 рубля, АИ-95 — 46,75 рубля, дизель — аж 53,05 рубля. Это всё газпромовское топливо производства омского завода, а вот цены на продукцию с завода в Ачинске на заправках «Роснефти» чуть ниже: АИ-92 — 43,10 рубля, АИ-95 — 46,05 рубля, дизель — 51,50 рубля.
А ведь в январе этого года, когда цены на топливо только начали расти, правительство всех убеждало, что ничего страшного не будет, сильного подорожания, мол, не допустим. «Общая задача, и правительство за этим строго следит, — в том, чтобы цены на заправках росли не выше уровня инфляции», — говорил тогда вице-премьер Александр Новак. При годовой инфляции 5,19% (зафиксирована Росстатом в январе) скачок на 2,6% только за 1,5 месяца — это и есть то самое сдерживание цен на топливо?
Почему растут цены
Бензин — биржевой продукт, цены на него не устанавливаются какими-то поставщиками, а формируются путем открытых торгов всех участников рынка. На 11 марта стоимость бензина АИ-92 достигла
— Это беспричинное подорожание, наше государство не регулирует эти цены. Сейчас причин для подорожания бензина нет. Можно, конечно, отнести это к тому, что идет снижение добычи нефти, естественно, по всем долгосрочным договорам Россия продает нефтепродукты за границу, могут на это ссылаться. Скорее всего, это искусственно происходит, — комментирует заместитель директора сети АЗС «Хорос» Евгений Данилов.
По мнению президента ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлии Золотовской, проблема с ростом розничных цен на АЗС — следствие ситуации, которая сложилась на оптовом и мелкооптовом рынке ГСМ:
— В прошлом году нефтяные компании прогнозировали значительное снижение спроса, который действительно снизился весной, но к концу лета — началу осени уже полностью восстановился. А объем производства не восстановился до того уровня, который был до пандемии. Соответственно, у нас на внутреннем рынке возник определенный дефицит. В начале текущего года, например, некоторые станции прекращали отпуск АИ-95 в связи с его отсутствием. В ситуации роста спроса и отсутствия достаточного предложения оптовая цена на бензины начала значительно расти. С начала 2021 года рост оптовых цен наблюдается порядка 16–18%. За такой короткий период этот рост представляется значительным. Такое существенное увеличение закупочных цен не могло не отразиться на уровне розницы.
А что с газомоторным топливом? Почему дорожает газ?
Именно из-за дороговизны бензина многие автолюбители переходят на автомобильный газ (пропан-бутан), который раньше стоил вдвое дешевле жидкого топлива. На газомоторное топливо в России делается особая ставка, даже президент называл этот вид топлива приоритетным, государство выделяет субсидии на установку газобалонного оборудования.
И что же мы видим — газ дорожает еще стремительнее бензина. К примеру, на 7 декабря 2020 года цена газа на АГЗС «Газойл» составляла
Вот только некоторые жалобы, поступившие в редакцию НГС от читателей за последнюю неделю.
— Почему с декабря выросла цена на газ пропан на 20% — с
— За последние два месяца цена на газ на автомобильных заправках поднялась на 30%. Какой динамики цен ожидать в дальнейшем — неизвестно, что послужило поводом столь стремительного роста цены?
— Дорожает газ постоянно с декабря. Люди все равно заправляются, а что делать.
Как и бензин, газ — чисто биржевой продукт, цена формируется ежедневно в ходе торгов. И вот эти оптовые цены непрерывно растут уже целый год.
— Такой высокой цены не было. Газ не регулируется государством, поэтому вот сколько он стоит на бирже, плюс накрутка заправки, акцизы, налоги, — говорит директор сети сервисных центров «Газойл АвтоМастер» Александр Сидякин.
— Входной ресурс, пропан-бутановая смесь, в течение года подорожал в 2,5 раза. Мы сейчас, как розничный игрок, еще сдерживаем рост цен. Хотя, конечно, для клиента это не видно, он это не чувствует. Если в линейной зависимости, то газ сейчас должен был стоить
— Всё уходит на продажу за границу, и возникает дефицит газа. Может, его и несколько искусственно создают, присутствует сговор, и поэтому поднимается цена. Я думаю, что газ будет дешевле к лету, не знаю насколько, но подешевеет, — рассуждает Евгений Данилов.
В общем, у людей остается два варианта — либо продолжать терпеть, либо пересаживаться в троллейбус. Есть еще третий — поднимать общественное мнение, писать письма, обращаться в прокуратуру, добиваться от властей изменения ситуации. Но это дело не быстрое, а пока можно сэкономить какие-то копейки, если искать более дешевые заправки.
К примеру автоматические заправки «Газпромнефть» предлагают АИ-92 по