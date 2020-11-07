Топ-10 самых необычных и странных машин в гаражах у новосибирцев (есть даже английский кэб)

Начнем с самого старого автомобиля в нашей коллекции — это Mercedes-Benz 170V, выпущенный еще в 1938 году в довоенной Германии. Его владелец пенсионер Александр Головин в одиночку реставрирует эту машину, ищет запчасти, сам колдует над кузовом. Дедушка еще не закончил восстановление авто, но надеется сделать это в ближайшее время. Подробнее о «Мерседесе» читайте тут.

