Топ-10 самых необычных и странных машин в гаражах у новосибирцев (есть даже английский кэб)

Составлен топ-10 самых необычных машин жителей Новосибирска
Сегодня мы представляем вам десятку самых редких и интересных автомобилей новосибирцев, которые мы снимали в течение последнего года. Это и довоенный «Мерседес», и идеальная «Волга» ГАЗ-21, и лимузин, снимавшийся в сериалах, и многие другие авто. Смотрим на эти машины и голосуем за самые крутые.
Mercedes-Benz 170V, 1938 год
Начнем с самого старого автомобиля в нашей коллекции — это Mercedes-Benz 170V, выпущенный еще в
ЗАЗ-965, 1967 год
А вот «Запорожец» ЗАЗ-965 другого пенсионера Евгения Кириллова находится в прекрасном состоянии — сибиряк тоже самостоятельно колдовал над машиной. Позитивный небесный цвет, редкие черные советские госномера, вымпел дружинника, оставшийся в салоне от предыдущего хозяина. Автомобильчик радует глаз и вызывает улыбку у окружающих. Полная история «Запорожца» — по этой ссылке.
Английский кэб TX4, 2011 год
Для туманного Лондона это привычное зрелище, а на новосибирских дорогах такой автомобиль смотрится очень необычно. TX4 в Англии и других странах Европы используется как такси, а в Новосибирске этот кэб возил гостей английского бара. Впереди у машины одно сиденье — водительское, пассажирское место используется для размещения багажа. Традиционно высокая крыша — чтобы господа могли зайти в автомобиль в цилиндре. Посмотрите на машину поподробнее тут.
Nissan Cedric, 1988 год
Прекрасно сохранившийся японский автомобиль, которым владеет Александр Костюков. Автолюбитель специально искал хороший экземпляр, кое-что починил, обновил салон — и вот чистокровный праворульный «японец» сверкает краской и хромом, будто только что с завода. Интересно, что этот универсал — 8-местный, переднее сиденье у него на трех человек, а в багажнике имеется небольшое раскладное сиденье для двух человек, поставленное против хода движения. Оцените красоту классического «японца», нажимайте сюда.
Chrysler New Yorker, 1980 год
А это классический «американец», принадлежащий Сергею Ишуткину уже
Иж-2125 «Комби», 1979 год
«Москвич» безумно веселого оранжевого цвета принадлежит Олегу Вострикову. Владелец потратил на восстановление машины
Willys MB, 1943 год
Военный внедорожник американской армии выезжает на различные патриотические мероприятия, на День Победы. Леонид Лизунов привез эту машину из Америки, где она служила в авиационном полку и неплохо сохранилась, после чего отреставрировал до идеального заводского состояния. Машина вызывает интерес у окружающих, многие хотят сфотографироваться с ней. Как шла реставрация, смотрите здесь.
«Волга» ГАЗ-21, 1965 год
Еще один автомобиль, восстановленный до идеального состояния «как с завода». Реставратор Борис Беспальчий занимался этой машиной два года. За это время были отремонтированы кузов, двигатель, коробка, перешит салон. Машину сделали под первую серию ГАЗ-21 — установили радиаторную решетку со звездой и оленя на капот. Об особенностях детальной реставрации вы узнаете тут.
Suzuki Carry с ковшом
Этот забавный современный грузовичок примечателен тем, что владелец установил на него ковш для чистки дорог от снега. Ковш использовался магазинный, но его усилили металлическими уголками. Сам автомобиль приподняли и установили колеса от квадроцикла. Ковш можно снять и положить в кузов. Подробнее о модернизации машины читайте здесь.
Chrysler PT Cruiser, 2004 год
Ну а этот автомобиль — своего рода звезда, в Санкт-Петербурге он снимался в 30-й серии 14-го сезона «Улиц разбитых фонарей». Лимузин построили в Америке на основе базового Chrysler PT Cruiser, он вмещает