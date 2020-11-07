7 ноября суббота
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 77.19
eur 91.35
Тема дняМедсестра жестоко обращалась с ребенком в больнице

Все новости

Все новости

Топ-10 самых необычных и странных машин в гаражах у новосибирцев (есть даже английский кэб)

Подборка самых редких или необычных автомобилей жителей Новосибирска

3 521
4Обсудить

Поделиться

Иж-2125 «Комби», 1979 год

Иж-2125 «Комби», 1979 год

Поделиться

Составлен топ-10 самых необычных машин жителей Новосибирска

Сегодня мы представляем вам десятку самых редких и интересных автомобилей новосибирцев, которые мы снимали в течение последнего года. Это и довоенный «Мерседес», и идеальная «Волга» ГАЗ-21, и лимузин, снимавшийся в сериалах, и многие другие авто. Смотрим на эти машины и голосуем за самые крутые.

Mercedes-Benz 170V, 1938 год

Машина еще в процессе реставрации

Машина еще в процессе реставрации

Поделиться

Начнем с самого старого автомобиля в нашей коллекции — это Mercedes-Benz 170V, выпущенный еще в 1938 году в довоенной Германии. Его владелец пенсионер Александр Головин в одиночку реставрирует эту машину, ищет запчасти, сам колдует над кузовом. Дедушка еще не закончил восстановление авто, но надеется сделать это в ближайшее время. Подробнее о «Мерседесе» читайте тут.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

ЗАЗ-965, 1967 год

Такие машины сейчас днем с огнем не сыщешь

Такие машины сейчас днем с огнем не сыщешь

Поделиться

А вот «Запорожец» ЗАЗ-965 другого пенсионера Евгения Кириллова находится в прекрасном состоянии — сибиряк тоже самостоятельно колдовал над машиной. Позитивный небесный цвет, редкие черные советские госномера, вымпел дружинника, оставшийся в салоне от предыдущего хозяина. Автомобильчик радует глаз и вызывает улыбку у окружающих. Полная история «Запорожца» — по этой ссылке.

Английский кэб TX4, 2011 год

На этом кэбе развозили клиентов одного из новосибирских баров

На этом кэбе развозили клиентов одного из новосибирских баров

Поделиться

Для туманного Лондона это привычное зрелище, а на новосибирских дорогах такой автомобиль смотрится очень необычно. TX4 в Англии и других странах Европы используется как такси, а в Новосибирске этот кэб возил гостей английского бара. Впереди у машины одно сиденье — водительское, пассажирское место используется для размещения багажа. Традиционно высокая крыша — чтобы господа могли зайти в автомобиль в цилиндре. Посмотрите на машину поподробнее тут.

Nissan Cedric, 1988 год

А такой автомобиль вы видели на улицах города?

А такой автомобиль вы видели на улицах города?

Поделиться

Прекрасно сохранившийся японский автомобиль, которым владеет Александр Костюков. Автолюбитель специально искал хороший экземпляр, кое-что починил, обновил салон — и вот чистокровный праворульный «японец» сверкает краской и хромом, будто только что с завода. Интересно, что этот универсал — 8-местный, переднее сиденье у него на трех человек, а в багажнике имеется небольшое раскладное сиденье для двух человек, поставленное против хода движения. Оцените красоту классического «японца», нажимайте сюда.

Chrysler New Yorker, 1980 год

Шикарная машина выпущена сорок лет назад, но разве по ней скажешь!

Шикарная машина выпущена сорок лет назад, но разве по ней скажешь!

Поделиться

А это классический «американец», принадлежащий Сергею Ишуткину уже 24 года. Огромный Chrysler New Yorker в 80-е годы был самой топовой моделью марки, на нём разъезжали самые отъявленные щеголи Нью-Йорка — это как сейчас Mercedes S-класса. Сергей Ишуткин провел большую работу по восстановлению машины, заказывал запчасти из Америки и Канады. Что было сделано и какими усилиями — смотрите здесь.

Иж-2125 «Комби», 1979 год

Машина — яркое пятно на фоне серого осеннего Новосибирска<br>

Машина — яркое пятно на фоне серого осеннего Новосибирска

Поделиться

«Москвич» безумно веселого оранжевого цвета принадлежит Олегу Вострикову. Владелец потратил на восстановление машины 600 тысяч рублей — ему просто хотелось вернуть детство, когда в семье Олега был точно такой же автомобиль. «Москвич» выезжает на дороги в хорошую погоду — владелец любит иногда прокатиться для настроения или съездить на дачу. Подробнее об автомобиле читайте тут.

Willys MB, 1943 год

Раньше этот автомобиль служил в американском полку

Раньше этот автомобиль служил в американском полку

Поделиться

Военный внедорожник американской армии выезжает на различные патриотические мероприятия, на День Победы. Леонид Лизунов привез эту машину из Америки, где она служила в авиационном полку и неплохо сохранилась, после чего отреставрировал до идеального заводского состояния. Машина вызывает интерес у окружающих, многие хотят сфотографироваться с ней. Как шла реставрация, смотрите здесь.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

«Волга» ГАЗ-21, 1965 год

Легендарная машина сегодня находится в идеальном состоянии<br>

Легендарная машина сегодня находится в идеальном состоянии

Поделиться

Еще один автомобиль, восстановленный до идеального состояния «как с завода». Реставратор Борис Беспальчий занимался этой машиной два года. За это время были отремонтированы кузов, двигатель, коробка, перешит салон. Машину сделали под первую серию ГАЗ-21 — установили радиаторную решетку со звездой и оленя на капот. Об особенностях детальной реставрации вы узнаете тут.

Suzuki Carry с ковшом

Идеальный вариант для зимнего сугробного Новосибирска<br>

Идеальный вариант для зимнего сугробного Новосибирска

Поделиться

Этот забавный современный грузовичок примечателен тем, что владелец установил на него ковш для чистки дорог от снега. Ковш использовался магазинный, но его усилили металлическими уголками. Сам автомобиль приподняли и установили колеса от квадроцикла. Ковш можно снять и положить в кузов. Подробнее о модернизации машины читайте здесь.

Chrysler PT Cruiser, 2004 год

За свою жизнь автомобиль успел засветиться даже в популярном российском сериале

За свою жизнь автомобиль успел засветиться даже в популярном российском сериале

Поделиться

Ну а этот автомобиль — своего рода звезда, в Санкт-Петербурге он снимался в 30-й серии 14-го сезона «Улиц разбитых фонарей». Лимузин построили в Америке на основе базового Chrysler PT Cruiser, он вмещает 10 человек и используется для перевозки молодоженов на свадьбах. Как управлять такой длинной машиной и что у нее внутри — узнаете тут.

Выберите, какие автомобили вам понравились?

    По теме

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК3
    • СМЕХ1
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ0
    • ПЕЧАЛЬ1

    Поделиться

    Поделиться

    Авто с пробегомраритет
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

    Загрузка...
    Загрузка...