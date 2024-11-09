Всероссийский масштаб: тигренка, которого поселили в новосибирской квартире, возят по всей стране для фотосессий

Тигренка заметили на камерах подъезда Источник: Рихарда Лем / NGS.RU, читательница НГС











Стало известно, что тигренок, который попал на видео у подъезда новосибирской квартиры, скорее всего, участвует в фототуре по всей России. В Новосибирске фотосессия с ним пройдет 10 ноября. Проводить ее будет Алина С.

Информация о фототуре появилась на страничке во «ВКонтакте» фотографа Марины Герц. С ней корреспондент НГС связаться не смогла. В списке 13 городов.

В список попали 13 городов Источник: «ВКонтакте»











— Это просто невероятные эмоции, впечатления, красивые фотографии и память на всю жизнь, а еще такой положительный заряд, который послевкусием остается очень надолго с тобой, и безусловно, такие фотосессии оздоравливают на физическом и ментальном плане! Поверьте, я там была, — написала отзыв жительница Санкт-Петербурга Виолина. Она на сообщения корреспондента не ответила.

Как известно со страницы фотографа Марины Герц, тигренка привезли с Урала. На съемки приглашают девушек и парней, а также детей.

После Новосибирска в плане у тигренка — Красноярск. Там уже появились анонсы от местных фотографов на съемку с диким животным.

Следующий город — Красноярск Источник: «ВКонтакте»











В Красноярске фотосессия стоит больше 10 тысяч рублей.

Фотограф из Тобольска у себя в социальных сетях рассказала, как проходила фотосессия с тигренком Эсмеральдой. Как известно из публикаций новосибирских фотографов, так зовут животное. Тобольска нет в списке городов от Марины Герц, но там съемки проходили в октябре.

По словам фотографа из Тобольска Натальи, фотопроект она снимала два дня, а планировала его три месяца. Цена была значительно выше, чем на другие съемки.

— Волновалась очень. Такой фотопроект никто в нашем городе еще не организовывал. Хотелось сделать все идеально. К нам приехала шестимесячная тигрица по имени Эсмеральда (Эсми). Познакомились с ней, она оказалась очень живым, игривым и озорным котенком, — описала Наталья.

В первый день съемок Наталья даже поплакала в примерочной, так как у нее сдали нервы. По словам женщины, над ней подшучивал хозяин тигренка, а она воспринимала его слова всерьез.

Наши коллеги из 72.RU писали про фотосессию, которая прошла в Тюмени. Материал вышел 29 сентября.

Вчера, 8 ноября, НГС выяснил, что тигренка в дом на Гоголя, 12 привез пензенский блогер Александр Волков. Во время разговора с корреспондентом НГС он заявил, что уже уехал с тигром и вообще вез его в зоопарк.

Ранее мы рассказывали, что инцидент с тигренком попал на видео камер подъезда. Квартира сдается посуточно, в ЖСК «Обь» корреспонденту НГС рассказали, что хозяйка квартиры не знала о том, что квартиранты привезут и заселят настоящего хищника. После огласки животное из квартиры забрали.