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Животные Моменты нежности с мамой: как растут лесные котята в Новосибирском зоопарке — милое видео

Моменты нежности с мамой: как растут лесные котята в Новосибирском зоопарке — милое видео

Малыши появились на свет в начале мая

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Кадры сняты 8 июля

В Новосибирском зоопарке лесные котята устроили момент нежности вместе с малой. Трогательные кадры на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

По словам автора ролика, кадры сняты в минувший понедельник, 8 июля. Группа лесных котят собралась вокруг мамы, чтобы получить свою порцию ласки. Молодая кошка вылизывает малышей, которые тянутся к матери для ужина. При этом мать-кошка вынуждена балансировать, чтобы уделить внимание каждому из котят.

Как ранее сообщал новосибирский зоопарк, потомство в семье лесных котов появилось 3 мая — родился мальчик и три девочки. Родители начали выпускать лесных котят на прогулки, когда детенышам исполнился месяц — первые недели жизни они были скрыты от посторонних глаз.

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