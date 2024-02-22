«Нужно брать деньги с туристов и королей»: как новосибирцы отреагировали на рост билетов в зоопарк

Новосибирцы раскритиковали решение зоопарка о поднятии стоимости льготного билета с 1 марта. Он будет стоить 250 рублей, а не 200 рублей. Обычный билет сейчас стоит 500 рублей.
Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило объяснил такое решение возрсшими расходами.
— На самом деле инфляция немаленькая, дорожают строительные материалы, ветеринарное обслуживание, заработные платы у сотрудников, — отметил Андрей Шило вчера, во время пресс-конференции в ТАСС.
Он добавил, что сейчас заводы начинают в три смены работать, и людей заманивают зарплатами. Поэтому учреждению «приходится тоже индексировать зарплату, чтобы быть конкурентным с крупными предприятиями и заводами».
— Завод и зоопарк на букву «З». Тогда логично, надо поднимать цены, — отметила Жаба Васильевна.
— Так вы и поднимайте цены на входной билет для трудоспособного населения, у кого большие зарплаты. Что же вы опять у нетрудоспособных пенсионеров отнимаете? — возмущен пользователь «Гость».
— Пенсионеры ходят в дни бесплатные. Они 2 раза в год по целому месяцу. Что еще надо то? Ни одно заведение в Новосибирске в декаду пожилых людей не делает для пенсионеров ничего подобного. Я благодарна. Я пенсионерка, — объяснила 224274911.
— Могли бы сделать годовые абонементы, как в Берлине, — предложил Гость в Новосибирске.
— Кто идёт устраиваться на работу в зоопарк, не пойдёт работать на завод в три смены, — уверен читатель НГС.
— Раньше мы семьей ходили в зоопарк три-четыре раза в год. Последние два года не ходим. Цены кусаются! — отметил комментатор «Гость».
— Ходили бабушки-дедушки и ребёнок начальной школы, видимо будет крайний год. Все понимаем, но может быть к королям обратиться дружественных государств и потратить на зоопарк, уж простите, — отметила читательница НГС. (Накануне директор зоопарка также рассказывал, что король Бахрейна получил несколько глухарей из Новосибирска).
— Поднимать цену надо только для туристов. Их в городе стало немерено, потому что в городе больше нечего смотреть. Поэтому местные жители вообще ни при чём, — отметил комментатор «1959».
— У меня семья из 4 человек — 1000 за вход, плюс летом для детей аттракционы, всякие нюшки, взрослые - шашлык. Поход в 5000 выйдет, — посчитала читательница НГС.
— Как зарплату поднимать так инфляции нет, как билет и тарифы - так оказывается инфляция очень большая, — недоволен пользователь.
— Поднятие для пенсионеров? Конечно, нас доить нужно. Пенсии 10300 и 14 тысяч — россскошь. Молодец директор! — возмущена читательница НГС.
Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило сообщил, что учреждение начало делать эскизы двух новых комплексов — «Северный полюс» и «Кошкин дом». Также он перечислил животных, которых ждет зоопарк.
Ранее Андрей Шило сообщил, что Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. И даже назвал сумму сделки.