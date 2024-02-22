«Нужно брать деньги с туристов и королей»: как новосибирцы отреагировали на рост билетов в зоопарк

— Так вы и поднимайте цены на входной билет для трудоспособного населения, у кого большие зарплаты. Что же вы опять у нетрудоспособных пенсионеров отнимаете? — возмущен пользователь «Гость».

— Пенсионеры ходят в дни бесплатные. Они 2 раза в год по целому месяцу. Что еще надо то? Ни одно заведение в Новосибирске в декаду пожилых людей не делает для пенсионеров ничего подобного. Я благодарна. Я пенсионерка, — объяснила 224274911.

— Могли бы сделать годовые абонементы, как в Берлине, — предложил Гость в Новосибирске.

