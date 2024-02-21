Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Арабские Эмираты: директор раскрыл сумму сделки

Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС 21 февраля.
— Вчера отправили шесть особей полярных волков в Арабские эмираты. Там создают уголок севера. Это не обмен, а продажа, — отметил Андрей Шило.
Раскрыл он и стоимость сделки — 5 тысяч евро. В эту сумму входят не только животные, но и их транспортировка. Волки будут жить в частном зоопарке недалеко от Дубая.
В феврале зоопарк передал в Ижевск белую медведицу Шайну. Она появилась на свет в 2018 году, ее родила Герда — мама молодых детенышей Белки и Стрелки.
Как сообщила глава Росприроднадзора России Светлана Радионова, из Новосибирска Шайна проехала почти 2 тысячи километров до Ижевска, дорога заняла трое суток. Специалист опубликовала видео с хищницей.