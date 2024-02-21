Реклама
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 4/10
usd 92.35
eur 99.56
СрочноЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка
Все новости
Все новости

Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Арабские Эмираты: директор раскрыл сумму сделки

Животных вчера отправили в другую страну

1 542

В ОАЭ создают уголок севера

Поделиться

Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС 21 февраля.

— Вчера отправили шесть особей полярных волков в Арабские эмираты. Там создают уголок севера. Это не обмен, а продажа, — отметил Андрей Шило.

Раскрыл он и стоимость сделки — 5 тысяч евро. В эту сумму входят не только животные, но и их транспортировка. Волки будут жить в частном зоопарке недалеко от Дубая.

В феврале зоопарк передал в Ижевск белую медведицу Шайну. Она появилась на свет в 2018 году, ее родила Герда — мама молодых детенышей Белки и Стрелки.

Как сообщила глава Росприроднадзора России Светлана Радионова, из Новосибирска Шайна проехала почти 2 тысячи километров до Ижевска, дорога заняла трое суток. Специалист опубликовала видео с хищницей.

По теме

Новосибирский зоопаркЗоопаркВолкиАндрей ШилоОАЭ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter