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Король Бахрейна получил две посылки с птицами из Новосибирска - доставка была через Москву

В Юго-Западную Азию отправили две партии глухарей из Новосибирского зоопарка

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Глухарей отправляли двумя партиями

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Король Бахрейна получил несколько глухарей из Новосибирского зоопарка. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС 21 февраля.

— Королю Бахрейна отправили глухарей, которые были выведены на Карасукском научном стационаре, — объяснил руководитель зоопарка.

Всего было отправлено восемь птиц. Первая партия в ноябре 2023 года, вторая в январе 2024 года. Птиц везли сначала из Новосибирска в Москву, затем в Бахрейн. Передачу птиц контролировали специалисты Россельхознадзора.

Ранее Андрей Шило сообщил, что Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. И даже назвал сумму сделки.

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