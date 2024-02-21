Король Бахрейна получил две посылки с птицами из Новосибирска - доставка была через Москву

Король Бахрейна получил несколько глухарей из Новосибирского зоопарка. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС 21 февраля.
— Королю Бахрейна отправили глухарей, которые были выведены на Карасукском научном стационаре, — объяснил руководитель зоопарка.
Всего было отправлено восемь птиц. Первая партия в ноябре 2023 года, вторая в январе 2024 года. Птиц везли сначала из Новосибирска в Москву, затем в Бахрейн. Передачу птиц контролировали специалисты Россельхознадзора.
Ранее Андрей Шило сообщил, что Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. И даже назвал сумму сделки.