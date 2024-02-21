Два новых павильона, вомбаты и малые панды: каким станет Новосибирский зоопарк — планы директора

Комплекс «Азия» зоопарк планирует достроить к августу 2025 года. В нем будут павильоны для японских макак, мунтжаков, бинтуронгов, древесных кенгуру, золотых такинов, медоедов, карликовых бегемотов, малых красных панд. Часть павильонов уже построено.

Ведутся переговоры по получению малайских медведей — есть договоренность с Эмиратами и с Мьянмой. Китай до сих пор закрыт на коронавирус и тяжело наладить. Одобрено и всё готово для встречи вомбатов, которых мы ожидаем, как только наладиться логистика с Австралией, то, надеюсь, мы их получим. Зоопарк ищет малых панд, карликовых бегемотов, японских макак.