Два новых павильона, вомбаты и малые панды: каким станет Новосибирский зоопарк — планы директора

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило сообщил, что учреждение начало делать эскизы двух новых комплексов — «Северный полюс» и «Кошкин дом». Также он перечислил животных, которых ждет зоопарк. Планы он озвучил во время пресс-конференции в ТАСС.
Третью очередь Детского зоопарка с авиарием (помещением с попугаями) должны сдать к маю 2024 года. Ведется строительство большого общественного туалета «Северный ряд»
Комплекс «Азия» зоопарк планирует достроить к августу 2025 года. В нем будут павильоны для японских макак, мунтжаков, бинтуронгов, древесных кенгуру, золотых такинов, медоедов, карликовых бегемотов, малых красных панд. Часть павильонов уже построено.
Ведутся переговоры по получению малайских медведей — есть договоренность с Эмиратами и с Мьянмой. Китай до сих пор закрыт на коронавирус и тяжело наладить. Одобрено и всё готово для встречи вомбатов, которых мы ожидаем, как только наладиться логистика с Австралией, то, надеюсь, мы их получим. Зоопарк ищет малых панд, карликовых бегемотов, японских макак.
Павильон для африканских животных остается на том же этапе. Финансирования для него нет.
— Каждый год цены растут. Начинали с 1,2 миллиарда, а уже приходим к 2 миллиардам. Очень большой, дорогостоящий проект, финансирование не найдено, — отметил Андрей Шило.
Сейчас зоопарк разрабатывает два новых комплекса — «Северный полюс» и «Кошкин дом» (для кошек Северной и Южной Америки». Они на стадии эскизов. В первой половине этого года зоопарк сделает дизайн-проект, во второй — сметную документацию. Территорию зоопарк увеличивать пока не планирует.
Комплекс «Северный полюс» будет включать новые вольеры для белых медведей, полярных волков, полярных сов, лисиц, песцов. В «Кошкином доме» будут жить пумы, канадская рысь и другие кошачьи, еноты, северо-американские дикобразы.
— Будет полуподземный переход стеклянный под вольером пум, где гость сможет оказаться внутри вольера и увидеть пуму глаза в глаза, — отметил директор зоопарка.
Также разрабатывается павильон для носух. Он будет расположен рядом с комплексом для гигантских муравьедов и кустарниковых собак.
— Хотим попробовать сделать переход над дорогой с уличного вольера в вольер муравьедов, чтобы попробовать содержать два вида совместно. Чтобы носухи могли ходить в гости к муравьедам и обратно, — отметил Андрей Шило. — Будет павильон для бобров.
Новосибирский зоопарк с
Ранее Андрей Шило сообщил, что Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. И даже назвал сумму сделки. Король Бахрейна получил несколько глухарей.
Также Андрей Шило рассказал о судьбе белых медвежат, которые подросли в зоопарке.