И их увезут? Что будет с белыми медвежатами в Новосибирском зоопарке — ответ директора

Белых медвежат Белку и Стрелку сейчас не планируют отправлять в другие зоопарки, при этом ведутся переговоры о передаче Норди. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС
— По Белке и Стрелке пока нет никаких переговоров. Пускай они еще с мамой растут. Начинаются переговоры и планы по отправке после того, как животные пересаживаются от мамы, — объяснил Андрей Шило.
Медведица Шайна в этом году уехала в зоопарк Ижевска. У нее сейчас всёё хорошо. Животное появилось на свет в 2018 году, ее родила Герда — мама молодых детенышей Белки и Стрелки. Кроме Шайны, в 2018 году у Герды родился Норди. Он пока остается в Новосибирском зоопарке.
— Сейчас на стадии переговоров по нему. Есть несколько вариантов — это и российские зоопарки, это и зарубеж. Пока конкретной информации нет, — подчеркнул директор зоопарка.
Сегодня стало известно, что Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. А король Бахрейна получил несколько глухарей из Новосибирского зоопарка.