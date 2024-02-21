Реклама
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 4/10
usd 92.35
eur 99.56
СрочноКак будут искать опекунов для брошенного младенца
Все новости
Все новости

И их увезут? Что будет с белыми медвежатами в Новосибирском зоопарке — ответ директора

Шайна уже переехала, такая же судьба ждет и Норди

751

Весь год новосибирцы следили как растут Белка и Стрелка. Они пока остаются с мамой

Поделиться

Белых медвежат Белку и Стрелку сейчас не планируют отправлять в другие зоопарки, при этом ведутся переговоры о передаче Норди. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС 21 февраля.

— По Белке и Стрелке пока нет никаких переговоров. Пускай они еще с мамой растут. Начинаются переговоры и планы по отправке после того, как животные пересаживаются от мамы, — объяснил Андрей Шило.

Медведица Шайна в этом году уехала в зоопарк Ижевска. У нее сейчас всёё хорошо. Животное появилось на свет в 2018 году, ее родила Герда — мама молодых детенышей Белки и Стрелки. Кроме Шайны, в 2018 году у Герды родился Норди. Он пока остается в Новосибирском зоопарке.

— Сейчас на стадии переговоров по нему. Есть несколько вариантов — это и российские зоопарки, это и зарубеж. Пока конкретной информации нет, — подчеркнул директор зоопарка.

Сегодня стало известно, что Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. А король Бахрейна получил несколько глухарей из Новосибирского зоопарка.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

Белые медведиНовосибирский зоопаркЗоопаркБелые медвежата
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter