Новосибирский зоопарк решил поднять цены на билет — с кого будут брать больше

Новосибирский зоопарк с 1 марта поднимет стоимость билетов, но пока только для одной категории посетителей. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС 21 февраля.
— С 1 марта мы поднимаем льготный билет. Он был 200 рублей, станет 250 рублей. Пока на этот год планируется одно поднятие, конкретно это. Но мы не исключаем возможность второй волны поднятия, индексации входных билетов. Потому что на самом деле инфляция немаленькая, дорожают строительные материалы, ветеринарное обслуживание, заработные платы у сотрудников, — объяснил Андрей Шило.
Он добавил, что сейчас на рынке труда большая конкуренция.
— Некоторые заводы начинают в три смены работать, людей заманивают зарплатами. Приходится тоже индексировать зарплату, чтобы быть конкурентными с крупными предприятиями и заводами, поэтому пока поднимаем только так. Но не исключаем, что к концу или середине года будет вторая волна индексации, — подчеркнул директор зоопарка.
Ранее Андрей Шило сообщил, что Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. И даже назвал сумму сделки. Король Бахрейна получил несколько глухарей.
Также Андрей Шило рассказал о судьбе белых медвежат, которые подросли в зоопарке.