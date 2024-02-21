Новосибирский зоопарк решил поднять цены на билет — с кого будут брать больше

Ранее Андрей Шило сообщил, что Новосибирский зоопарк продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты. И даже назвал сумму сделки. Король Бахрейна получил несколько глухарей.



Также Андрей Шило рассказал о судьбе белых медвежат, которые подросли в зоопарке.