«Мать до последнего рвалась в горящий дом»: 11-летний мальчик погиб в пожаре — главные события 18 сентября

Ежедневно в регионе происходят сотни событий, которые волнуют новосибирцев. Многие из них вызывают общественный резонанс, а некоторые остаются незамеченными нашими читателями. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 18 сентября.
В Новосибирске жилые дома начали подключать к отоплению
Сегодня, 18 сентября, в Новосибирске жилые дома начали подключать к отоплению. В первую очередь тепло поступит в здания на левом берегу, а также в Центральном, Октябрьском, Заельцовском и Калининском районах.
На олимпийского чемпиона Перлова завели второе уголовное дело — его подозревают в мошенничестве на 3 миллиона
Следователи в Новосибирске завели второе уголовное дело на олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова. Его подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на посту генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ по Новосибирской области.
11-летний мальчик погиб в пожаре под Новосибирском — еще троих детей смогли спасти
11-летний мальчик погиб в пожаре в Бердске. Еще троих детей успели спасти. Пожар произошел в Бердске сегодня в 09:51, загорелся частный двухэтажный дом. Родители с двумя детьми смогли спастись, еще одному двухгодовалому малышу помогла соседка. Четвертого ребенка — 11-летнего мальчика — мертвым нашли сотрудники МЧС.
— Очевидцы говорят, что мать до последнего рвалась в горящий дом. У женщины ожоги, ее госпитализировали. Семья многодетная, воспитывает 4 детей, — объяснил источник.
Новосибирец получил срок за гибель туристов — грузовик с 16 пассажирами перевернулся на Алтае
В Республике Алтай вынесли приговор новосибирцу, который был за рулем перевернувшегося ГАЗ-66-39511 с туристами.
Грузовик перевернулся 25 июля 2023 года по пути на Каракольские озера. В кузове автомобиля находилось 16 человек, в том числе 10 детей. В результате аварии погибли два человека.
Многомиллионные контракты, развод и рейдерский захват: что известно о семейных разборках владельцев Wildberries — хроника
Днем 18 сентября в Москве у головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» очевидцы услышали стрельбу. Как заявили в компании, что это была попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука, мужа основательницы Татьяны, с охраной в офис. Напомним, владелица маркетплейса подала на развод с супругом. Мы собрали в единый текст всё, что известно об основателях Wildberries и их семейных распрях.