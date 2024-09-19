«Мать до последнего рвалась в горящий дом»: 11-летний мальчик погиб в пожаре — главные события 18 сентября

Ребенок рос в многодетной семье Источник: пресс-служба МЧС по НСО











Ежедневно в регионе происходят сотни событий, которые волнуют новосибирцев. Многие из них вызывают общественный резонанс, а некоторые остаются незамеченными нашими читателями. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 18 сентября.

В Новосибирске жилые дома начали подключать к отоплению

Отопительный сезон начался 16 сентября, тогда тепло начали подавать в социальные объекты Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Сегодня, 18 сентября, в Новосибирске жилые дома начали подключать к отоплению. В первую очередь тепло поступит в здания на левом берегу, а также в Центральном, Октябрьском, Заельцовском и Калининском районах.

На олимпийского чемпиона Перлова завели второе уголовное дело — его подозревают в мошенничестве на 3 миллиона

Двое фигурантов дела находятся под арестом, один — под подпиской о невыезде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU / Vk.com











Следователи в Новосибирске завели второе уголовное дело на олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова. Его подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на посту генерального директора футбольного клуба «Новосибирск», сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. Дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

11-летний мальчик погиб в пожаре под Новосибирском — еще троих детей смогли спасти

пожар произошел в Бердске Источник: пресс-служба МЧС России











11-летний мальчик погиб в пожаре в Бердске. Еще троих детей успели спасти. Пожар произошел в Бердске сегодня в 09:51, загорелся частный двухэтажный дом. Родители с двумя детьми смогли спастись, еще одному двухгодовалому малышу помогла соседка. Четвертого ребенка — 11-летнего мальчика — мертвым нашли сотрудники МЧС.

— Очевидцы говорят, что мать до последнего рвалась в горящий дом. У женщины ожоги, ее госпитализировали. Семья многодетная, воспитывает 4 детей, — объяснил источник.

Новосибирец получил срок за гибель туристов — грузовик с 16 пассажирами перевернулся на Алтае

В результате происшествия погибло двое мужчин Источник: МЧС по Республике Алтай











В Республике Алтай вынесли приговор новосибирцу, который был за рулем перевернувшегося ГАЗ-66-39511 с туристами.

Грузовик перевернулся 25 июля 2023 года по пути на Каракольские озера. В кузове автомобиля находилось 16 человек, в том числе 10 детей. В результате аварии погибли два человека.

Многомиллионные контракты, развод и рейдерский захват: что известно о семейных разборках владельцев Wildberries — хроника

Основательница маркетплейса продолжает делить бизнес с мужем Источник: Алексей Волхонский / V1.RU









