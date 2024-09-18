11-летний мальчик погиб в пожаре под Новосибирском — еще троих детей смогли спасти

11-летний мальчик погиб в пожаре в Бердске. Еще троих детей успели спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар произошел в Бердске сегодня в 09:51, загорелся частный двухэтажный дом. Родители с двумя детьми смогли спастись, еще одному двухгодовалому малышу помогла соседка. Четвертого ребенка — 11-летнего мальчика мертвым нашли сотрудники МЧС.
Открытое горение уже ликвидировали 10 специалистов и три единицы техники.
— Тушение продолжается. С пострадавшими будет работать психолог ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.