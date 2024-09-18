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Происшествия 11-летний мальчик погиб в пожаре под Новосибирском — еще троих детей смогли спасти

11-летний мальчик погиб в пожаре под Новосибирском — еще троих детей смогли спасти

Родители вынесли из горящего дома двоих малышей, одному помогла соседка

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4 комментария

Пожар произошел сегодня утром

11-летний мальчик погиб в пожаре в Бердске. Еще троих детей успели спасти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар произошел в Бердске сегодня в 09:51, загорелся частный двухэтажный дом. Родители с двумя детьми смогли спастись, еще одному двухгодовалому малышу помогла соседка. Четвертого ребенка — 11-летнего мальчика мертвым нашли сотрудники МЧС.

Открытое горение уже ликвидировали 10 специалистов и три единицы техники.

— Тушение продолжается. С пострадавшими будет работать психолог ГУ МЧС России по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Тушение пожара продолжается

Если вам что-либо известно о случившемся, вы знаете семью, у которой произошла трагедия, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

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Комментарии
4
Татьяна 53
18 сентября 2024, 13:58
Соболезнование родным.
Стрела_правосудия
18 сентября 2024, 13:35
На фото точно дом? С виду как барак времен Первой мировой.
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