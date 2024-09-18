Многомиллионные контракты, развод и рейдерский захват: что известно о семейных разборках владельцев Wildberries — хроника

Конфликт вокруг Wildberries Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Днем 18 себя в Москве у головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» очевидцы услышали стрельбу. Как заявили в компании, что это была попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука, мужа основательницы Татьяны, с охраной в офис. Напомним, владелица маркетплейса подала на развод с супругом. Мы собрали в единый текст, все что известно об основателях Wildberries и их семейных распрях.

А был ли рейдерский захват Wildberries?

В июле этого года муж Татьяны Бакальчук заявил о сложностях, с которыми столкнулись их семья и бизнес. Мужчина заявил, что на Wildberries произошел рейдерский захват, и оккупанты якобы не позволяют Татьяне видеться с семьей, в которой семеро детей. Он утверждает, что основательницу Wildberries «оградили от мужа и детей». Об этом Бакальчик рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову.

— Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес и выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые, — сообщил Бакальчук в июле.

Не захват, а развод — заявление основательницы Wildberries

Вскоре Татьяна Бакальчук сделала свое заявление. Она сообщила, что спасать ее ни от кого не нужно, а сделка по реструктуризации Wildberries одобрена и согласована. По словам женщины, ее муж знал заранее о предстоящих изменениях в бизнесе. Также Татьяна заявила, что подала на развод, из-за чего у нее и возникли проблемы с супругом.

— Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов, — объяснила Татьяна Бакальчук объединение компании с Russ Outdoor и добавила, что именно она 20 лет назад создала Wildberries.

Татьяна Бакальчук рассказала, что ее супруг не участвует в управлении компанией Wildberries. Он владеет 1% акций.

Позже основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, почему решила развестись с мужем Владиславом Бакальчуком. По словам женщины, в последние годы поведение супруга становилось неправильным по отношению к ней и их семье.

— Много было моментов, которые сейчас можно назвать эмоциональными качелями, абьюзивным поведением. Было много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены, — рассказала предпринимательница в интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Бакальчук отметила, что последние два года Владислава часто не было дома, поэтому многие бытовые и семейные проблемы она решала сама. После очередной ссоры женщина приняла решение подать заявление на развод.

Разрыв контрактов на строительство складов — в чем причина

В сентябре Владислав Бакальчук заявил о том, что Wildberries остановила строительство складов по всей России и СНГ. По словам бизнесмена, на этой неделе руководство компании заблокировало 1 млрд рублей платежей, предназначенных строителям-подрядчикам.

— Причин не объяснили, документов не представили. Как результат, субподрядчики остались без денег, а работы по строительству полностью заморожены. И это не просто цифры на бумаге — за ними стоят реальные люди, которые из-за этого остались без работы и зарплаты, — возмущается бизнесмен в своем телеграм-канале.

Строительством складов занималась компания «ВБ Девелопмент». Ее единственный учредитель — Владислав Бакальчук. Выручка компании в 2023 году составила 753 млн рублей, прибыль — 39,3 млн рублей.

Владислав Бакальчук рассказал нашим коллегам из «Фонтанки», что из-за приостановки строительства складов Wildberries может потерять до 70% прироста.

В Wildberries же заявили, что «ВБ Девелопмент» не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, поэтому маркетплейс рассматривает возможность передачи всех контрактных обязательств другому подрядчику.

— Сохраняется задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией в сумме более 30 млрд рублей, при этом «ВБ Девелопмент» не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, — заявили MSK1.RU в пресс-службе Wildberries.

Бакальчук пошел в бой: рейдерский захват главного офиса Wildberries

Сегодня 18 сентября стало что Владислав Бакальчук пытался захватить головной офис Wildberries. Как сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук, во время налета были ранены три человека. Она отметила, что уточняет информацию, в каком состоянии они находятся.

— Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел, — заявила Татьяна Бакальчук.