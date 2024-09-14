НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

сев.

 754мм 81%
Подробнее
0 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80

Когда отопление появится в домах в Новосибирске

Что интересного в стране
Миллиарды в село
Обзор хороших детсадов
Маргиналы захватили дом
Кто тусит на НГС.Знакомствах
Новосибирские дети в кино
Новости в Telegram
Страна и мир Глава Wildberries собралась отсудить у бывшего мужа 27 миллиардов рублей: новости 13 сентября

Глава Wildberries собралась отсудить у бывшего мужа 27 миллиардов рублей: новости 13 сентября

Что случилось за прошедшие сутки

843
16 комментариев

Владислав Бакальчук и Wildberries продолжают громкие разбирательства

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 сентября.

Атаки ВСУ

ВСУ атаковали ракетами HIMARS участок рудоуправления в ДНР. Погибли трое мужчин.

1 из 3

Также глава ДНР сообщил, что 12 сентября жертвами обстрелов стали шесть человек. Речь идет о четверых погибших и двух раненых.

В Белгородской области водитель грузовика подорвался на мине. Он остался жив, но ранен.

Споры вокруг Wildberries

Wildberries (его возглавляет Татьяна Бакальчук) рассчитывает отсудить у «ВБ Девелопмент» (его возглавляет Владислав Бакальчук, с которым Татьяна разводится) около 27 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина — невыполнение обязательств по более чем 60 договорам. Wildberries направила в «ВБ Девелопмент» претензию, в которой просит отчитаться по платежам. В ином случае компания в течение 5 рабочих дней должна вернуть все авансовые платежи.

Подробнее о проблемах вокруг строительства складов мы писали отдельно. А сегодня Владислав Бакальчук сказал, что у Wildberries скоро начнутся проблемы с доставкой товаров.

— Если стройки не продолжатся, то будет сильно не хватать складов, то есть возможность поставки товара на складах будет сильно ограничена. Кроме того, не хватит операционных платежей для этих площадей, — сказал он корреспонденту URA.RU.

Бакальчук добавил, что в таком случае сроки доставки могут значительно увеличиться, склады могут быть перегружены или же компании придется сильно сокращать заказы.

В Wildberries ответили Бакальчуку, что удивлены его «экстрасенсорными способностями». Информацию о предстоящих проблемах там назвали не соответствующей действительности.

— С удивлением узнали, что Владислав Бакальчук обладает экстрасенсорными способностями и может предсказать какие-либо сложности у компаний, в которых он не работает, — цитирует URA.RU заявление WB.

Другие новости

  • Глава Рособрнадзора сказал, что ЕГЭ всё еще нет ни одной достойной замены.

    —  До сих пор никем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний, — передает РИА Новости слова Анзора Музаева;

  • новый альбом группы «Каста» удалили из «Яндекс.Музыки» по требованию Роскомнадзора. Шестой альбом под названием «Новинки зарубежного рэпа» вышел у группы неделю назад, в него вошли 15 композиций;

  • ЦБ повысил ключевую ставку до 19 процентов. Также ЦБ признал, что прогноз по инфляции на конец 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%;

  • правительство одобрит расширение оснований для списания долгов бойцов СВО. По информации ТАСС, погасить свой долг смогут бойцы, получившие государственную награду и уволенные с военной службы;

  • газету «Собеседник»* признали иностранным агентом. В пояснении Минюста сказано, что «Собеседник»* распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

* Внесен в реестр иностранных агентов.

ПО ТЕМЕ
Wildberries Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук Бизнес СВО Центробанк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
14 сентября 2024, 00:09
А когда-то она у него глотала и он жарил её в дымоход. А теперь - развод.
Гость
14 сентября 2024, 00:17
Это чё, главные новости великой страны?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Восторгаемся и плачем. Журналист съездил в Карелию на машине — получился ли отпуск бюджетным?
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Чего ожидать от сериала «Комбинация»: отзыв кинокритика, который уже смотрел фильм
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Денис,42

МаXxx,43

Александр,34

Alex111,48

Olya,43

Андрей,46

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Комплект: электрогитара FENDER Stratocaster и комбик FENDER 20w

85 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление