Глава Wildberries собралась отсудить у бывшего мужа 27 миллиардов рублей: новости 13 сентября

Владислав Бакальчук и Wildberries продолжают громкие разбирательства Источник: Владислав Бакальчук / T.me; Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 сентября.

Атаки ВСУ

ВСУ атаковали ракетами HIMARS участок рудоуправления в ДНР. Погибли трое мужчин.

1 из 3 Источник: Официальный телеграм-канал главы ДНР Дениса Пушилина

Также глава ДНР сообщил, что 12 сентября жертвами обстрелов стали шесть человек. Речь идет о четверых погибших и двух раненых.

В Белгородской области водитель грузовика подорвался на мине. Он остался жив, но ранен.

Споры вокруг Wildberries

Wildberries (его возглавляет Татьяна Бакальчук) рассчитывает отсудить у «ВБ Девелопмент» (его возглавляет Владислав Бакальчук, с которым Татьяна разводится) около 27 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина — невыполнение обязательств по более чем 60 договорам. Wildberries направила в «ВБ Девелопмент» претензию, в которой просит отчитаться по платежам. В ином случае компания в течение 5 рабочих дней должна вернуть все авансовые платежи.

Подробнее о проблемах вокруг строительства складов мы писали отдельно. А сегодня Владислав Бакальчук сказал, что у Wildberries скоро начнутся проблемы с доставкой товаров.

— Если стройки не продолжатся, то будет сильно не хватать складов, то есть возможность поставки товара на складах будет сильно ограничена. Кроме того, не хватит операционных платежей для этих площадей, — сказал он корреспонденту URA.RU.

Бакальчук добавил, что в таком случае сроки доставки могут значительно увеличиться, склады могут быть перегружены или же компании придется сильно сокращать заказы.

В Wildberries ответили Бакальчуку, что удивлены его «экстрасенсорными способностями». Информацию о предстоящих проблемах там назвали не соответствующей действительности.

— С удивлением узнали, что Владислав Бакальчук обладает экстрасенсорными способностями и может предсказать какие-либо сложности у компаний, в которых он не работает, — цитирует URA.RU заявление WB.

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