Обувь не найти, а в вагон метро не поместиться. Тестируем город вместе с самым высоким человеком в России: видео

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Рост Сергея Ильина — 225 сантиметров

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По поводу неординарного роста Сергей не переживает и говорит, что изменить свой рост на меньший не хотел бы

Сергей Ильин внесен в Книгу рекордов России как самый высокий человек в стране. Мужчине 36 лет, а его рост составляет 225 сантиметров. И это не единственный его рекорд: у Сергея также самые большие размах рук (228 см) и длина стопы (35,2 см). О том, как великану живется в Москве и с какими проблемами он сталкивается, рассказываем в одном видео.

Сергей стал активно расти после 9-го класса школы — он прибавлял по 10 сантиметров в год. Он родом из Вязьмы, а в столицу переехал, когда его пригласили играть за баскетбольный клуб «Динамо». Уже там выяснилось, что у Ильина была опухоль в мозгу: она давила на гипофиз, и железа бесконечно выделяла гормон роста.

Медикам удалось удалить новообразование. После операции Сергей вырос еще на несколько сантиметров и наконец перестал расти. Ильин занимался баскетболом, получил звание мастера спорта, но затем сменил род деятельности. Сейчас он живет самой обычной жизнью: работает 5/2, в свободное время встречается с друзьями.

Ильин носит обувь 55,5-го размера, а одежду — 3XL-T. Найти ее в российских магазинах невозможно, но он подошел к решению проблемы креативно и запустил собственный бренд, названный в честь его роста — «225». Сергей на заказ отшивает футболки, носки, кепки и многое другое для таких же супервысоких людей.

По поводу неординарного роста Сергей не переживает и говорит, что изменить свой рост на меньший не хотел бы.

— Куда от этого деться? Я бы многое потерял бы тогда. Друзей, например. Нас свел рост, скажем так, — говорит он.

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