Под Петербургом поезд протаранил легковушку, погибла целая семья: новости 17 июля

Машину смяло, как кусок бумаги Источник: «Фонтанка»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 июля.



Умер Андрей Шмаров

В Москве скончался экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров. Журналисту было 69 лет, он возглавлял газету в 2020–2021 годах.



По данным телеграм-канала SHOT, Шмаров самостоятельно вызвал себе скорую помощь 1 июля. Он сообщил медикам, что случайно упал у себя дома. Его госпитализировали с переломами ребер и инсультом. Врачи больше двух недель боролись за жизнь журналиста.

Спецоперация на Украине

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны. Еще один БПЛА сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Курской области. Ранения получил дежурный спасатель, заявил врио губернатора Алексей Смирнов.

Среди пострадавших из других регионов — три жителя села Новоивановка Курской области, а также молодая пара из Белгородской области. Удар пришелся на автомобиль семьи, при возгорании погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Обмен пленными

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95», сообщили в Минобороны. Освобожденные доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Позднее они пройдут лечение и реабилитацию в военных медучреждениях. Бойцам оказывается психологическая помощь, отметили в ведомстве.

Обмен произошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Отсрочка от призыва

Совет Федерации одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Это касается граждан, которые поступили на службу сразу после получения высшего образования.



Кроме того, служащие по контракту имеют возможность быть досрочно уволенными с военной службы, если перейдут на работу в прокуратуру или СК. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.



Долг Ивлеевой

Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает ТАСС. С девушки взыщут долги по налогам и сборам на сумму в 11,3 миллиона рублей.

В начале июня ФНС заблокировала счета блогера. Долги касаются деятельности ИП, которое открыла Ивлеева.

Оружие у сотрудников ЦБ

Росгвардия предложила выдать права на оружие руководству ЦБ. Как сообщает РИА Новости, в пояснительной записке к проекту инициатива объясняется «необходимостью усиления охраны и защищенности объектов инфраструктуры РФ».

Среди оружия, которое можно будет использовать всем сотрудникам Центробанка, — пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock и различные модификации автоматов Калашникова.

В данный момент боевое оружие могут носить работники из сферы безопасности, Центрального хранилища Банка России и «Росинкаса». Если проект будет одобрен, такое право получат еще и заместители председателя ЦБ, их советники, а также директора департаментов и их заместители.

Растоптал крест на камеру

Следователи возбудили уголовное дело против блогера из Дагестана, который в прямом эфире растоптал и заплевал православный крест. Ему грозит до двух лет лишения свободы по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Видео разлетелось по социальным сетям вечером 17 июля. После волны хейта блогер с ником Хавьер решил извиниться на камеру. В ролике мужчина утверждает, что его кто-то спровоцировал.



«О содеянном жалею и приношу извинения верующим», — сказал блогер Источник: «360tv» / T.me

Подробнее об этой истории читайте в материале наших коллег из MSK1.RU.

Смертельное ДТП с поездом

Четыре человека погибли при столкновении электропоезда «Ласточка» и легковушки на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Среди погибших двое детей.

Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», автомобилист выехал на пути на запрещающий сигнал светофора под звуки сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось — расстояние было недостаточным. Взрослых выбросило из машины, тела детей оказались зажаты «Ласточкой».



Водитель и пассажиры легковушки погибли Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура









