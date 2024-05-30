Анастасия Заворотнюк не единственная. Кто еще из знаменитостей умер от рака мозга

В реанимации московской больницы 30 мая скончалась российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. Последние несколько лет она провела в коме, врачи не смогли ей помочь.
В 2019 году у Заворотнюк обнаружили отек мозга и диагностировали рак. Актриса прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, однако лечение не помогло и опухоль дала метастазы. Нейрохирурги планировали провести операцию, но любое вмешательство признали опасным из-за состояния пациентки: доктора понимали, что она может не выжить. Всё это время актриса провела в реанимации в состоянии комы с отеком мозга и множественными осложнениями на фоне болезни.
Анастасия Заворотнюк не единственная знаменитость, которая скончалась от рака мозга. Подробности — в материале MSK1.RU.
Жанна Фриске
Несколько лет назад многих потрясла новость о смерти от глиобластомы известной российской певицы Жанны Фриске. Ей диагностировали рак мозга в 2013 году — после того как она обратилась в больницу с жалобами на головные боли.
Глиобластома — это злокачественное новообразование в головном или спинном мозге. Опухоль не имеет четких границ, стремительно разрастается, сдавливает своим объемом головной мозг и прорастает в его ткани.
Солистка «Блестящих» лечилась в России и за границей, средства на терапию собирали всем миром, однако ее состояние продолжало ухудшаться. Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни, 15 июня 2015 года, в своем доме в Балашихе.
Валерий Золотухин
Такой же диагноз был поставлен и известному советскому актеру Валерию Золотухину. Он снимался в культовых картинах «Бригада», «Ночной дозор», «Чародеи», в последние годы жизни был худруком Театра на Таганке.
Валерий Золотухин скончался от осложнений, вызванных раком мозга, 30 марта 2013 года, на 71-м году жизни. Он умер, не приходя в сознание. Также стало известно, что он страдал от болезни Альцгеймера.
Дмитрий Хворостовский
Опухоль мозга у выдающегося оперного певца диагностировали в конце июня 2015-го. Его баритон знали во всем мире — Хворостовский выступал не только на российских, но и на самых лучших мировых площадках. После постановки диагноза он отменил все концерты и отправился на лечение в клинику в Лондоне.
Певец умер 22 ноября 2017 года, в возрасте 55 лет, в своей квартире в столице Великобритании. Его прах похоронили в Москве и Красноярске.
Михаил Задорнов
Печальная участь постигла и юмориста Михаила Задорнова. Он также страдал от рака головного мозга. Болезнь проявилась судорожным припадком во время одного из выступлений.
В 2016 году он отправился на операцию в Германию и прошел курс химиотерапии, обращался он и к биотерапевту. Сатирик скончался в возрасте 69 лет, 10 ноября 2017 года.
Ив Сен-Лоран
Французский модельер, ставший известным еще в 60-е годы прошлого века, скончался от опухоли головного мозга в возрасте 71 года. Он страдал от заболевания довольно продолжительное время и покинул этот мир 1 июня 2008 года.
На похоронах знаменитого на весь мир кутюрье собрались звезды моды, селебрити, прибыл даже президент Франции.
Надежда Румянцева
Звезду фильма «Девчата» без труда вспомнит каждый, чье детство и юность пришлось на советское время. Однажды артистка неожиданно потеряла равновесие, от удара произошло кровоизлияние в мозг. Об этом подробно рассказывали наши коллеги из «Стархит».
Незадолго до смерти она часто падала в обмороки и передвигалась только на коляске. Она умерла 9 апреля 2008 года на 78-м году жизни. Ее похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище.
Олег Жуков
Участник группы «Дискотека Авария» умер от рака мозга в раннем возрасте. Неладное заподозрили во время гастролей в 2001 году, когда Олег стал жаловаться на головные боли. Ему диагностировали опухоль головного мозга и прооперировали.
После лечения артист вернулся к выступлениям в составе группы, но ненадолго. Олег Жуков умер от опухоли головного мозга 9 февраля 2002 года, ему было 28 лет.
Марина Симановская
Еще одна певица умерла от рака мозга в молодом возрасте — ей было всего 23 года. Она стала известна благодаря сотрудничеству с певцом Децлом — голос девушки звучит в припевах его песен.
До самой смерти она продолжала писать песни. Марина Симановская скончалась 4 апреля 2002 года в Москве, на руках у родителей.
Кто еще умер от рака мозга
Также рак головного мозга стал причиной смерти многих выдающихся людей. Среди них путешественник Тур Хейердал, рок-музыкант Александр Непомнящий, герцогиня Кентская Марина, пианист Джордж Гершвин, актер сериала «Острые козырьки» Бенджамин Зефанайя. А российский актер Константин Хабенский потерял супругу, которая скончалась от этой болезни в возрасте 35 лет.
Мы рассказывали об истории болезни Анастасии Заворотнюк. А ее дочь написала актрисе прощальное письмо. Всё самое важное о смерти «моей прекрасной няни» MSK1.RU собирает в онлайн-репортаже.