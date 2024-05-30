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Страна и мир Умерла Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк не единственная. Кто еще из знаменитостей умер от рака мозга

Анастасия Заворотнюк не единственная. Кто еще из знаменитостей умер от рака мозга

Вспоминаем звезд, чьи жизни забрала тяжелая болезнь

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Тяжелые болезни не обошли стороной знаменитостей

В реанимации московской больницы 30 мая скончалась российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк. Последние несколько лет она провела в коме, врачи не смогли ей помочь.

В 2019 году у Заворотнюк обнаружили отек мозга и диагностировали рак. Актриса прошла курс химио- и лучевой терапии за границей, однако лечение не помогло и опухоль дала метастазы. Нейрохирурги планировали провести операцию, но любое вмешательство признали опасным из-за состояния пациентки: доктора понимали, что она может не выжить. Всё это время актриса провела в реанимации в состоянии комы с отеком мозга и множественными осложнениями на фоне болезни.

Анастасия Заворотнюк не единственная знаменитость, которая скончалась от рака мозга. Подробности — в материале MSK1.RU.

Жанна Фриске

Несколько лет назад многих потрясла новость о смерти от глиобластомы известной российской певицы Жанны Фриске. Ей диагностировали рак мозга в 2013 году — после того как она обратилась в больницу с жалобами на головные боли.

Глиобластома — это злокачественное новообразование в головном или спинном мозге. Опухоль не имеет четких границ, стремительно разрастается, сдавливает своим объемом головной мозг и прорастает в его ткани.

Солистка «Блестящих» лечилась в России и за границей, средства на терапию собирали всем миром, однако ее состояние продолжало ухудшаться. Жанна Фриске умерла на 41-м году жизни, 15 июня 2015 года, в своем доме в Балашихе.

Валерий Золотухин

Такой же диагноз был поставлен и известному советскому актеру Валерию Золотухину. Он снимался в культовых картинах «Бригада», «Ночной дозор», «Чародеи», в последние годы жизни был худруком Театра на Таганке.

Валерий Золотухин скончался от осложнений, вызванных раком мозга, 30 марта 2013 года, на 71-м году жизни. Он умер, не приходя в сознание. Также стало известно, что он страдал от болезни Альцгеймера.

Дмитрий Хворостовский

Опухоль мозга у выдающегося оперного певца диагностировали в конце июня 2015-го. Его баритон знали во всем мире — Хворостовский выступал не только на российских, но и на самых лучших мировых площадках. После постановки диагноза он отменил все концерты и отправился на лечение в клинику в Лондоне.

Певец умер 22 ноября 2017 года, в возрасте 55 лет, в своей квартире в столице Великобритании. Его прах похоронили в Москве и Красноярске.

Михаил Задорнов

Печальная участь постигла и юмориста Михаила Задорнова. Он также страдал от рака головного мозга. Болезнь проявилась судорожным припадком во время одного из выступлений.

В 2016 году он отправился на операцию в Германию и прошел курс химиотерапии, обращался он и к биотерапевту. Сатирик скончался в возрасте 69 лет, 10 ноября 2017 года.

Ив Сен-Лоран

Французский модельер, ставший известным еще в 60-е годы прошлого века, скончался от опухоли головного мозга в возрасте 71 года. Он страдал от заболевания довольно продолжительное время и покинул этот мир 1 июня 2008 года.

На похоронах знаменитого на весь мир кутюрье собрались звезды моды, селебрити, прибыл даже президент Франции.

Надежда Румянцева

Звезду фильма «Девчата» без труда вспомнит каждый, чье детство и юность пришлось на советское время. Однажды артистка неожиданно потеряла равновесие, от удара произошло кровоизлияние в мозг. Об этом подробно рассказывали наши коллеги из «Стархит».

Незадолго до смерти она часто падала в обмороки и передвигалась только на коляске. Она умерла 9 апреля 2008 года на 78-м году жизни. Ее похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище.

Олег Жуков

Участник группы «Дискотека Авария» умер от рака мозга в раннем возрасте. Неладное заподозрили во время гастролей в 2001 году, когда Олег стал жаловаться на головные боли. Ему диагностировали опухоль головного мозга и прооперировали.

После лечения артист вернулся к выступлениям в составе группы, но ненадолго. Олег Жуков умер от опухоли головного мозга 9 февраля 2002 года, ему было 28 лет.

Марина Симановская

Еще одна певица умерла от рака мозга в молодом возрасте — ей было всего 23 года. Она стала известна благодаря сотрудничеству с певцом Децлом — голос девушки звучит в припевах его песен.

До самой смерти она продолжала писать песни. Марина Симановская скончалась 4 апреля 2002 года в Москве, на руках у родителей.

Кто еще умер от рака мозга

Также рак головного мозга стал причиной смерти многих выдающихся людей. Среди них путешественник Тур Хейердал, рок-музыкант Александр Непомнящий, герцогиня Кентская Марина, пианист Джордж Гершвин, актер сериала «Острые козырьки» Бенджамин Зефанайя. А российский актер Константин Хабенский потерял супругу, которая скончалась от этой болезни в возрасте 35 лет.

Мы рассказывали об истории болезни Анастасии Заворотнюк. А ее дочь написала актрисе прощальное письмо. Всё самое важное о смерти «моей прекрасной няни» MSK1.RU собирает в онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Заворотнюк Дмитрий Хворостовский Онкология Рак мозга Глиобластома Смерть от рака
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