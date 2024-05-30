НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

с-з.

 753мм 31%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,26
EUR 96,89
Реклама

СРОЧНО

Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк. Онлайн

Что не так с фурри
Как не пропустить отпуск
Тупик на Выборной
Такие дома строят в городе
Приговор за госизмену
Что с выпускными
Жена депутата хейтит город
Свежие вакансии
Беспредел в Горном
НГС в Telegram
Страна и мир Умерла Анастасия Заворотнюк подробности «Мам, ты самое лучшее, что у меня было»: дочь Заворотнюк написала актрисе трогательное прощальное письмо

«Мам, ты самое лучшее, что у меня было»: дочь Заворотнюк написала актрисе трогательное прощальное письмо

О смерти матери девушке рассказали по телефону

5 535
30 комментариев
Эту фотографию дочь Анастасии Заворотнюк сделала в 2016 году

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна написала прощальное письмо матери, которая скончалась в ночь на 30 мая. Девушка в этот день находилась в Москве, но ее не было рядом с мамой в ее последние минуты.

Анна опубликовала у себя в соцсетях фотографию восьмилетней давности, о которой ей напомнил телефон в день смерти Анастасии Заворотнюк, и подписала:

— Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой.

Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк появилось сегодня утром на официальных страницах актрисы в социальных сетях.

— Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку, — говорится в сообщении.

Последние несколько лет Анастасия Заворотнюк боролась с раком. Опасную болезнь у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили после родов третьей дочери. В 2019 году актрису доставили в больницу с отеком мозга.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Заворотнюк Семья Дети Смерть Письмо Прощание
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Станислав ,  50

Галина,  42

Ольга,  36

Bylochka,  51

Оля,  37

Елена,  49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление