«Мам, ты самое лучшее, что у меня было»: дочь Заворотнюк написала актрисе трогательное прощальное письмо

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна написала прощальное письмо матери, которая скончалась в ночь на 30 мая. Девушка в этот день находилась в Москве, но ее не было рядом с мамой в ее последние минуты.
Анна опубликовала у себя в соцсетях фотографию восьмилетней давности, о которой ей напомнил телефон в день смерти Анастасии Заворотнюк, и подписала:
— Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой.
Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк появилось сегодня утром на официальных страницах актрисы в социальных сетях.
— Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку, — говорится в сообщении.
Последние несколько лет Анастасия Заворотнюк боролась с раком. Опасную болезнь у звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнаружили после родов третьей дочери. В 2019 году актрису доставили в больницу с отеком мозга.