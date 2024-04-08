СНГ класса «люкс»: куда билеты на майские обойдутся в полмиллиона и больше — обзор для тех, кто может это позволить

Среди билетов в страны рядом с Россией нередко попадаются очень дорогие Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Майские праздники не за горами: в этом году они выпадают на 28 апреля — 1 мая и 9–12 мая. Те, кому в эти даты хочется полететь в отпуск, еще успевают купить билеты. Но не все они обойдутся дешево — уже сейчас цены на некоторые из них доходят до сотен тысяч. НГС сделал подборку безвизовых стран, где отдых на майские будет стоить целое состояние — смотрим и сравниваем, какие путешествия дороже.



Баку, Азербайджан

Солнечный Баку хоть и близок к России, добираться до него не всегда можно дешево. Короткая поездка способна влететь в копеечку.



На «Яндекс Путешествиях» один из самых дорогих билетов из Новосибирска до столицы Азербайджана на 28 апреля обойдется в 433 370 рублей авиакомпанией Emirates. А ведь это эконом-класс, без багажа (только с ручной кладью) и с двумя пересадками — в Дубае и Стамбуле. Путь займет 1 день 13 часов 40 минут. Максимальная стоимость обратного перелета на 1 мая — 607 984 рубля: в нее входит оплата и багажа, и ручной клади.



На «Авиасейлс» слетать из Новосибирска в Баку и назад предлагают за 629 837 рублей в те же даты. Отмечается, что это «дешевый тариф», не предусматривающий возврата и обмена.



Если через сайт приобретать билеты в обе стороны уже на 9 и 12 мая, то вместе они будут стоить до 722 498 рублей — такая расценка показывается в фильтре поиска.



Азербайджан, к слову, весьма красив. В Баку множество достопримечательностей — к примеру, Дворец ширваншахов, Нагорный парк и огромное колесо обозрения. В общем, есть на что посмотреть. Россиянам без визы разрешено находиться в стране до 90 дней.



Тбилиси, Грузия

Путешествие в Грузию тоже может обернуться крупными тратами. По информации «Яндекс.Путешествий», максимальная цена на рейс из Новосибирска в Тбилиси и обратно — 157 067 рублей. Это если отправляться в город 9 мая, а возвращаться 12-го — при покупке сразу двух билетов.

При покупке билета только в одну сторону стоимость может оказаться больше. На День Победы самый дорогой — 145 869 рублей: тогда в целом на путь до Тбилиси и назад надо будет больше 200 000 рублей.



На «Авиасейлс» общая стоимость перелета до Тбилиси (28 апреля) и обратно в Новосибирск (1 мая) доходит до 183 925 рублей на человека.

Одно из главных развлечений в Грузии — вкусно поесть Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Грузия славится как живописными местами, так и гастрономическим разнообразием. Там туристы смогут выпить вина и отведать традиционной еды: хинкали, хачапури, чахохбили, харчо, чурчхеллу и еще десятки блюд. Без визы гражданам России в стране можно оставаться до года.



Гагра, Абхазия

Следующий вариант — Абхазия. Вспоминается цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».



— Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость: Якин бросил свою кикимору и уговорил меня лететь с ним в Гагры, — хвастает героиня.

Добраться в Абхазию можно только через аэропорт Адлера, поэтому мы изучили цены на путевки. На сайте агентства «Топ Трэвел» предлагается тур из Новосибирска в Абхазию на дни с 4 по 13 мая. Он не совсем укладывается в праздничные выходные, поэтому для него понадобится брать мини-отпуск. С тех, кто решит полететь по путевке, до Адлера, с пометкой «За номер» просят 116 018 рублей. Не слишком дорого, но и не очень дешево.



Путешественникам обещают проживание с завтраками в номере на двоих в курортном центре Amza Park Hotel, расположенном как раз в Гагре. В комнате есть балкон, кондиционер, сейф, телевизор, Wi-Fi, фен, холодильник и душ. В описании уточняется, что на территории комплекса расположены открытый плавательный бассейн (сезонный), несколько баров, ресторан и летнее кафе.



На 2ГИС центр оценивают по-разному. Кому-то он понравился, кто-то увидел для себя неудобства.



— Шикарный. Номера небольшие, но очень уютные. Питание на высоте. Приезжаем сюда второй год и в полном восторге. Одна природа вокруг отеля чего стоит — можно гулять бесконечно, территория огромная и закрытая. Свой пляж, лежаки и зонтики, — летом прошлого года написала пользовательница сервиса Людмила.



Автор еще одного отзыва, Анна, наоборот, возмутилась.



— При бронировании не сообщили, что бассейн не подогревается, хотя выбрали из-за него, — уверяет она. — В день, когда заселились, через пару часов нам сказали, что в отеле технические неполадки и нас будут переселять в другой. Потом заявили, что переселения не будет.



Безвизовый режим для россиян, приезжающих в страну, действует до трех месяцев.



Самарканд, Узбекистан

Самарканд — еще один город, поездка в который может обойтись дорого. На «Авиасейлс» один из наиболее дорогих билетов до города и обратно — за 154 202 рубля с пересадками. НГС решил также изучить, во сколько может обойтись проживание.

Среди путевок из Новосибирска, выставленных на продажу у «Топ Трэвел», НГС нашел одну 303 245 рублей — это если полететь 30 апреля на семь ночей. Рядом с ценой также стоит пометка «За номер», и, получается, снова не обойтись без того, чтобы взять небольшой отпуск.



Тур включает в себя проживание с завтраками в пятизвездочном отеле Hilton Samarkand Regency, в номере на двух взрослых.

В Самарканде интересные музеи — например, зоологический и областной краеведческий. И, несомненно, в городе продают вкусную еду: туристам, которые посещают Узбекистан, особенно советуют полакомиться пловом и сочной самсой. Подробнее об этой стране писал новосибирский блогер Василий Баранов.



К тому же, здесь очень тепло. По прогнозу «Яндекс.Погоды», в последнем весеннем месяце температура в Самарканде достигнет +25…+30 градусов.

Минск, Беларусь

Хотя Беларусь и граничит с Россией, не все билеты до Минска дешевые. За самый дорогой из Толмачево, на «Авиасейлс» хотят от 258 108 до 262 354 рублей. В стоимость входят ручная кладь и багаж, вылет с пересадкой в Дубае запланирован на 28 апреля. По данным из фильтра на сайте, самая высокая цена за обратный перелет, 1 мая — 136 771 рубль.



Площадь независимости в Минске Источник: Герман Дроглев / Tolyatty.ru











В Минске можно и картошки поесть, и вдоволь нагуляться по достопримечательностям — допустим, сходить в музей миниатюр «Страна мини», где выставлены макеты белорусских достопримечательностей, побывать в зоопарке или театре. Безвизовый режим для россиян — 90 дней.



Ранее НГС уже делал подборку из 10 мест мест, куда можно уехать из Сибири на майские праздники.



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