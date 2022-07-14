Дешево и вкусно: едем с семьей в Минск — вы удивитесь, во сколько обойдется отпуск в столице Белоруссии

Вышло так, что мы гостили у родственников в Смоленске, а город-герой расположен всего в 300 километрах от столицы Белоруссии. Сами смоляне активно пользуются близостью к границе — ездят к соседям закупать товары местного производства, одежду и продукты. Сейчас, когда Россия зажата санкциями, кое-кто туда едет за санкционкой. Впрочем, обо всём по порядку.



От главного вокзала Смоленска до Минска идет электричка «Ласточка». Никаких загранпаспортов, виз, таможенного досмотра и прочих неприятных процедур. Выбираете удобную дату и покупаете билет. Нам на четверых поездка в прямом и обратном направлении стоила 10 тысяч рублей, но обратно «Ласточка» отправляется днем, что нам не подходило — в Смоленск мы возвращались на обычном пассажирском поезде «Брест — Москва».