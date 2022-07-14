Дешево и вкусно: едем с семьей в Минск — вы удивитесь, во сколько обойдется отпуск в столице Белоруссии
Как добраться, какие цены в местных магазинах, что обязательно попробовать и на что посмотреть
Здесь всё еще можно купить оригинальные айфоны и айпады, съесть бургер в настоящем «Макдоналдсе» и приодеться в бутике «Шанель». А еще здесь продают вкусные продукты по цене в два раза ниже российских, а в ответ на «спасибо» вместо «пожалуйста» отвечают: «Во благо». Такой открылась столица Белоруссии, город Минск, авторам этого путеводителя — семье из Тольятти. Они были в Минске всего один день, зато впечатлений набрали на всю жизнь. Публикуем их рассказ от первого лица.
Как добраться из России до Минска. И сколько стоят билеты?
Вышло так, что мы гостили у родственников в Смоленске, а город-герой расположен всего в 300 километрах от столицы Белоруссии. Сами смоляне активно пользуются близостью к границе — ездят к соседям закупать товары местного производства, одежду и продукты. Сейчас, когда Россия зажата санкциями, кое-кто туда едет за санкционкой. Впрочем, обо всём по порядку.
От главного вокзала Смоленска до Минска идет электричка «Ласточка». Никаких загранпаспортов, виз, таможенного досмотра и прочих неприятных процедур. Выбираете удобную дату и покупаете билет. Нам на четверых поездка в прямом и обратном направлении стоила 10 тысяч рублей, но обратно «Ласточка» отправляется днем, что нам не подходило — в Смоленск мы возвращались на обычном пассажирском поезде «Брест — Москва».
Путь до Минска прошел в комфорте: электричка не едет, а летит, совершая всего одну остановку в городе Орша. Обстановка уютная: панорамные окна, мягкие кресла, кондиционер, вода, чай-кофе и бесплатный вай-фай от РЖД. За окном — красота! Едва поезд пересек российско-белорусскую границу, как в окне замелькали деревушки и деревья. Все чистенькие, аккуратные, словно только что вымытые шампунем. «Вот она, Европа!» — воскликнули мы, продолжая любоваться пейзажами.
Интересно, что в самой Белоруссии «Ласточек» нет — там тоже решили модернизировать составы и даже закупили аналог из Швейцарии, подвижные составы Stadler Rail, но что-то пошло не так и скоростные поезда так и не начали бороздить пути, проложенные в беловежских пущах.
Первые часы в Минске. Куда сходить?
Три с половиной часа пролетели на одном дыхании, не успели расположиться, как уже надо было выходить на платформе «чыгуначны вакзал» — так на белорусском звучит железнодорожный вокзал.
Вышли и решили было воспользоваться гугл-картой, чтобы выйти в центр города. Но быстро сориентировались — идти в Минске можно по принципу «куда глаза глядят». Никаких сложностей: обходишь гигантские корпуса Белорусского государственного университета, за ними лежит площадь Независимости, рядом с которой есть широкий проспект, ведущий в глубь центра столицы. Только расстояния большие.
Белорусы, у которых мы спросили совета, рекомендовали воспользоваться автобусом или метро: транспорт здесь современный и удобный. Но мы решили не тратить время на выяснение способа оплаты в белорублях и смело пошли пешком по незнакомому широкому проспекту, по пути разглядывая достопримечательности. Для нас достопримечательностью был каждый дом: они в том районе Минска крепкие, гигантские и выглядят благородно.
Архитектура района, где мы успели побывать, — в основном советский конструктивизм и сталинский ампир. В этом стиле построены здания Дома Правительства, Большого театра оперы и балета, Дома офицеров, Академии наук, Государственного цирка и многие другие. Есть старинные храмы и костелы, дома в стиле барокко и много красивых ухоженных парков. Конечно, сейчас город расстроился — спальные районы никто не отменял.
Итак, первое, что мы увидели, была площадь Независимости, в центре которой возвышалось гигантское здание белорусского парламента в окружении не менее масштабных «спутников». Всё огромное, белое и кристально чистое. Рядом пристроился аккуратный костел святого Симеона и святой Елены из красного кирпича — по стилю несколько из другой «оперы», но тоже симпатично.
Пошли чуть дальше, увидели главпочтамт страны, вернее будет сказать — «паштамт». Атмосферный и действующий. По левую и правую стороны — дома, построенные в стиле конструктивизма. Все ухоженные, без ярких рекламных вывесок, видимо, дизайн-код здесь суровый.
По этой причине о предназначении некоторых помещений можно было только догадываться. Мы зашли посмотреть книжный магазин, а оказались внутри кондитерской местной фабрики «Коммунарка». Зато попробовали традиционные у соседей десерты — шоколад с черничным пюре и тамошнюю «Аленку». Кстати, «Аленка» пользуется тут бешеной популярностью и выпускается в разных видах: конфет, печенек, шоколада, пломбира и всей мыслимой сладкой продукции.
А вот книжный магазин обнаружился в соседнем доме, он называется тут «книгарня».
На каком языке общаться в Белоруссии
В Минске всюду вывески на белорусском и английском языках, на кириллице и латинице. Хотя рассчитывать на понимание белорусского языка все-таки не стоит. Порой гораздо проще перевести с английского, чем искать созвучные слова на русском языке. Например, площадь Победы звучит как «Плошча Перамоги». Второе слово, на мой взгляд, больше похоже на подмогу, то есть помощь.
Но заблудиться здесь сложно. Всё потому, что местные жители приветливы и охотно общаются на русском языке. Скажем больше, говорят на русском практически везде и всегда. За время визита в Минск нам только один раз ответили на белорусском, когда мы покупали билет на колесо обозрения. Кассир — колоритный молодой блондин с серьгой в ухе и татуировкой — вежливо предупредил нас, что у аттракциона «пырно» (много людей, многолюдно), а катание займет «дзесяць хвілін» (десять минут). Еще здесь повсеместно отвечают вместо «пожалуйста» — «во благо». Красивое выражение, возьмем на заметку.
Где поесть в Минске и во сколько обойдется обед
В городе очень много разных кондитерских, кофеен, пекарен, ресторанчиков и просто кафешек с летними верандами. Цены тоже разные, но не космические. В парке, где мы остановились перекусить, обед на четверых обошелся нам в 1600 рублей. Это с драниками, бургеро-драниками и напитками. Бургеро-драник — местный фирменный фастфуд. Выглядит как две картофельные лепешки с котлетой, сыром и овощами посередине. Вкусно, сытно, необычно. А еще там вкусный разливной квас и «Кока-Кола» — напиток заметно отличается от того, что продают у нас в России, она не такая приторная и как будто ярче.
Драники тут продают везде — в сыром, жареном, замороженном виде, поштучно и на развес. Можно купить их в любой пекарне и съесть прямо в парке — парков, как и лавочек, в Минске очень много.
Что посмотреть с детьми
Парков в Минске больше десяти, и в одном только центре — пять или шесть таких объектов. На нашем пути встретились два, они очень близко расположены и перетекают друг в друга: Парк Янки Купала и имени Горького. Первый — чисто для прогулок, второй — для покатушек на аттракционах. В Парке Янки Купала, первом, — чистота, простор и фонтаны. Кстати, один из них, на берегу реки Свислочи, ночами сияет и переливается под музыку, это подарок Белоруссии от СберБанка в знак дружбы между народами. Но, поскольку мы были днем, застали только струи из воды, внезапно взмывающие в воду на разной высоте. Тоже эффектно.
Во втором парке — качели-карусели, палатки с игрушками и сувенирами, шумно, но уютно. Мы, воспользовавшись случаем, забрались на колесо обозрения и посмотрели город с высоты. С высоты город напоминает большую клумбу — везде цветы и зелень.
Какие цены в Минске и что привезти в подарок родным
Есть подозрение, что очень скоро в Белоруссию поедут шоп-туры из России — здесь есть всё, чего мы лишились. В торговых центрах — новые модели айфонов, повсюду открыты «Макдоналдсы», есть бутики с роскошными «Шанелями», «Гуччи» и прочие европейские блага. Стоят они точно так же, как когда-то в России: дорого.
Другое дело — местные продукты. Многие жители соседних областей, той же Смоленской, приезжают сюда за продуктами — они здесь в 1,5–2 раза меньше, чем в России. Например, фасованный сыр «Брест-Литовский» весом в 180 граммов у нас стоит 134–200 рублей, там — 90. Килограмм сосисок высшего сорта белорусского производства — около 250 рублей, докторской колбасы — 300, селедка разных видов компании «Санта-Бремор» — 85 рублей, у нас от 140. Хлеб, молоко, сметана, сливочное мало — всё в 1,5–2 раза дешевле.
Курс белорусского рубля на момент июня — 1:27 к рублю. Проще всего умножать ценник в белорублях на 30, а потом, оплачивая покупку, приятно удивляться «скидке».
Недорого стоят и другие товары — лекарства, одежда и косметика местных производителей.
И все-таки Минск — не лучшее место для шопинга. В столице Белоруссии хочется гулять, глазеть по сторонам и досадно тратить время на торговые центры. Наверное, поэтому знающие люди едут в соседние с Минском города. Например, Оршу. Она ближе к России, там тоже есть магазины, а дома-исполины не отвлекают от покупок.