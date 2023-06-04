«Поменял 100 $ и стал миллионером»: новосибирец поехал в Узбекистан в отпуск — сколько это стоило и что посмотреть

Узбекистан — страна, известная своими природными видами и историческими зданиями. В начале мая новосибирец Василий Баранов, известный автор блога Baranovmovie поехал в Узбекистан в отпуск на шесть дней. За небольшой период мужчина успел побывать в трех городах, поел плова и познакомился с культурой поближе. О том, сколько стоило путешествие, что следует посетить в Узбекистане и к чему нужно быть готовым, Василий Баранов рассказал НГС.
160 тысяч на двоих
В Узбекистан Василий Баранов решил поехать на майские праздники. Отпуск продолжался 6 дней. До страны бывшего СНГ из Новосибирска есть прямые рейсы.
— Мы думали, куда съездить, и выбрали это направление, так как есть прямой рейс, на майские праздники была умеренная цена на билеты, там мы раньше не были, и было просто интересно посмотреть новую страну, — рассказал Василий Баранов.
Для поездки в Узбекистан нужен загранпаспорт. Сначала Василий с компанией прилетели в Ташкент, потом поехали в Самарканд, оттуда в Бухару и из Бухары обратно в Ташкент. Последний участок решили преодолеть на самолете — билет стоил всего 3 тысячи рублей и лететь нужно было час. На машине получилось бы не так выгодно и быстро.
— Мне понравилась архитектура в Самарканде и в Бухаре, я такой нигде не видел. Ташкент тоже понравился, широкие дороги и тротуары, всё чисто. ТЭЦ и машины там используют газ, поэтому воздух в городе хороший. Еще в Ташкенте классное метро, особенно советую посетить станцию «Космическая». Рядом с Ташкентом есть горы и канатная дорога, по высоте примерно как «Роза Хутор». Там вкусная еда, дружелюбные люди, и относительно других направлений это недорого, — поделился впечатлениями новосибирец.
Из минусов Василий называет то, что местные жители на рынках любят поторговаться. Но для новосибирца это оказалось даже интересно и похоже скорее на игру. Некоторым может такое не подойти.
— И еще один минус. Я думал там купить оригинальные кроссовки Adidas, но оказалось, что они стоят 21 тысячу рублей. В России я подобные мог купить за 7–8 тысяч рублей. Не знаю, как в остальных брендовых магазинах, но в Adidas точно не выйдет выгодно закупиться, — добавил блогер.
Как подсчитывает Василий, перелет обошелся примерно в 30 тысяч с человека. Отели стоили 2–3 тысячи на человека. Дороже всего переночевать было в Ташкенте. В целом отпуск обошелся в 160 тысяч на двоих.
— Это были майские праздники. Можно съездить дешевле, если купить билеты заранее, не арендовать машину, а купить билеты на поезд. Гидов найти на месте. Кстати, можно деньги поменять прямо в аэропорту, выгоднее с долларами, но рубли тоже меняют, — перечисляет новосибирец.
В Узбекистане при этом очень дешевое такси. Там также работает «Яндекс» и оплатить можно только наличными. Поесть можно за 300–1000 рублей.
В первый день отдыха Василий оформил СИМ-карту на загранпаспорт. Он взял тариф с 20 гигабайтами интернет-трафика за 360 рублей.
История и природа Узбекистана
Одна из гордостей Узбекистана — плов. Его, как утверждает Василий, нужно попробовать.
— Каких-то особенных мест там не удалось найти. Вообще было мало времени, чтобы есть, мы или гуляли, или летели, или спали, — рассказал блогер.
В своем блоге новосибирец рассказал про заведение Besh Qozon, которое находится недалеко от ташкентской телебашни. В этом кафе за ночь готовят 2 тонны плова, а открывается оно в 05–05:30 утра.
— «Почему так рано?» — спросите вы. Просто здесь люди завтракают пловом сразу после утреннего намаза. Есть маленький нюанс, туалет в этом заведении просто ужасный, — рассказал новосибирец.
В Узбекистан путешествие нужно планировать заранее. В июле-августе там начинается сезон, когда на улице будет
— Лучше взять с собой доллары, рубли тоже можно поменять, но курс будет не очень выгодный. Поменял 100 $ и стал миллионером. Покупать билеты на самолет внутри страны тоже нужно заранее. От нас можно долететь на прямом рейсе S7 или Uzbekistan Airways. Время в полете — 3 часа. Разница во времени — минус 2 часа, — объяснил Василий Баранов.
В последние три года у новосибирца была аллергия на пыль. Как только Василий вышел из самолета — аллергия прошла.
В Ташкенте Василий съездил на Чаткальский хребет. Он поднялся на высоту 2290 метров по канатной дороге Амирсок. В будни это стоит 1200 рублей, в выходной почти в два раза дороже. Как отмечает блогер, от смотровой площадки можно прогуляться по тропинкам, и они намного комфортнее, чем каменистый путь на Актру в Горном Алтае.
— После меня довезли до Чарвакского водохранилища. Его максимальная глубина — 120 метров. Две реки, которые его образуют, вытекают из Киргизии. В Узбекистане есть проблема с пресной водой, потому что они зависят от соседей. На обратном пути меня завезли в парк «Янги Узбекистон». Мне он напомнил наш Олимпийский парк в Сочи, — рассказал блогер.
Сибиряка впечатлило метро Ташкента. Часть метро находится под землей, а часть — над землей. Проезд в нем стоит 10 рублей.
Из Ташкента блогер поехал в Самарканд. В Узбекистане есть быстрый поезд «Афросиаб», как российский «Сапсан». На нем за 2300 рублей можно доехать до Самарканда за 3 часа 50 минут.
— Так вышло, что эти билеты нужно было брать за несколько месяцев до путешествия. Билетов на наши даты не было. Обычно местные могут помочь и найти билеты, но даже они были бессильны. В итоге я поехал на машине. Арендовать машину можно, но у меня нет международных прав (аренда машины на сутки стоит примерно 3500 рублей и 53 рубля стоит бензин). Поэтому я заказал такси, и за 6500 рублей меня довезли в Самарканд, — посчитал Василий Баранов.
На дорогу до исторического города ушло 4 часа. За день в Самарканде блогер успел посмотреть: Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым, усыпальницу первого президента Узбекистана.
— Самое красивое место в Самарканде — площадь Регистан. В 08:30 там каждый вечер включают подсветку. Вход стоит примерно 370 рублей, но можно посмотреть за пределами забора бесплатно, — отметил новосибирец.
Самым красивым городом Узбекистана Василий назвал Бухару. Из Самарканда до него примерно 260 километров.
— Дорога, кстати, намного лучше, чем от Ташкента до Самарканда. В Бухаре очень удобно, что большая часть достопримечательностей находится в центре. Исключения только дворец эмира Бухарского и «Город мертвых». В центре лучше погулять и днем, и ночью, — перечислил блогер.
Долететь до Бухары можно на прямом рейсе из Новосибирска. В заключение Василий Баранов посоветовал приезжать в Узбекистан в апреле-мае или в августе-сентябре.
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