«Поменял 100 $ и стал миллионером»: новосибирец поехал в Узбекистан в отпуск — сколько это стоило и что посмотреть

160 тысяч на двоих

В Узбекистан Василий Баранов решил поехать на майские праздники. Отпуск продолжался 6 дней. До страны бывшего СНГ из Новосибирска есть прямые рейсы.

— Мы думали, куда съездить, и выбрали это направление, так как есть прямой рейс, на майские праздники была умеренная цена на билеты, там мы раньше не были, и было просто интересно посмотреть новую страну, — рассказал Василий Баранов.



Для поездки в Узбекистан нужен загранпаспорт. Сначала Василий с компанией прилетели в Ташкент, потом поехали в Самарканд, оттуда в Бухару и из Бухары обратно в Ташкент. Последний участок решили преодолеть на самолете — билет стоил всего 3 тысячи рублей и лететь нужно было час. На машине получилось бы не так выгодно и быстро.