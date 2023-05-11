Горные долины, монастыри, старинные города, вино и хинкали: Грузия, какой мы ее помним

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний. Эта новость обрадовала путешественников, которым приходилось раньше добираться в Тбилиси и Батуми через аэропорты третьих стран. Эксперты уже заявляют о том, что это направление может пользоваться повышенным спросом у россиян. Но чуть позже президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на указ Владимира Путина предложила ввести визы для граждан России. Однако в Минэкономики республики заявили, что Грузия допустит прямые полеты не попавших под санкции российских авиакомпаний после получения уведомления от Москвы.
В общем, пока непонятно, станет ли летать в Грузию из России проще или процесс, наоборот, станет сложнее. Вспоминаем, что интересного можно посмотреть в стране вина и хинкали — и чего мы можем лишиться.
Сакартвело — так называют свою страну сами грузины — почти идеальна для туризма. Здесь раздолье для любителей старины и достопримечательностей, рай для гастротуристов и Мекка для любителей пейзажных красот, а пляжи Батуми вполне дадут фору сочинским. К тому же май — отличное время, чтобы посмотреть Грузию. Всё цветет, в Тбилиси воздух может прогреваться до
Что посмотреть в Тбилиси
По улицам Старого города можно бродить бесконечно, каждый раз открывая для себя что-то новое. Колорит и атмосфера Тбилиси там до сих пор сохраняются. Туристу, впервые приехавшему в столицу Грузии, обязательно нужно посетить крепость Нарикала, расположенную в центре города на Святой горе. Прикоснетесь к истории Тбилиси и увидите город с высоты как на ладони.
Собор Цминда Самеба (Пресвятой Троицы) можно назвать самым знаменитым в Грузии — отчасти потому, что он считается одним из символов страны. Его высота — 101 метр. В соборе хранятся христианские артефакты, да и место радует глаз, а посещение — бесплатное. Нельзя обойти стороной и монастырь Бетания, построенный в XI веке, один из лучших образцов грузинской архитектуры
Метехский замок — старинная цитадель, некогда бывшая резиденцией грузинских царей. Она построена на берегу Куры, и с нее открывается захватывающий вид на город. Внутри крепости — сад и фонтаны с питьевой водой, которые порадуют путешественников в летний зной.
Мост Мира соединяет Старый город с его современной частью. Стеклянную конструкцию украшают более 30 тысяч огней, которые переливаются разными цветами. Ночью мост смотрится особенно впечатляюще. А для любителей природы есть Ботанический сад — зеленый оазис в мегаполисе; в нём собраны более 3500 видов редких растений.
Старинная Мцхета
Первая столица Грузии и один из древнейших городов однозначно заслуживает посещения. Именно здесь в 337 году страна приняла православие. А старинная церковь Светицховели, построенная в XI столетии, до сих пор поражает воображение архитектурой и цветными витражами. В храме хранится христианская святыня — хитон Иисуса Христа.
Узкие мощеные улочки города тоже не оставляют никого равнодушным. После посещения достопримечательностей можно посидеть в одном из многочисленных уютных кафе Мцхеты.
Крепость Ананури
Древняя крепость, построенная в ХІІІ веке, стоит на берегу Жинавальского водохранилища и окружена горами. До наших дней сохранился верхний замок, три церкви, несколько сторожевых башен и крепостная стена. От Тбилиси расположена довольно далеко — в 70 километрах.
Православный Кутаиси
Город, богатый православными святынями, и одна из них — храм Баграта, который построили в 1003 году как символ объединения Грузии. Можно не только осмотреть этот образец средневекового зодчества, но и полюбоваться панорамой города и рекой Риони.
По мнению историков, тут же находится скала близ Цкалтубо, к которой был прикован легендарный Прометей. Расположенную рядом карстовую пещеру назвали в его честь. В ней протекают подземные реки, есть подземные озера, а своды — удивительной красоты.
Кутаиси — один из десяти самых старых городов Европы. Внимание туристов тут привлекают также Колхидский фонтан, Зеленый рынок, Мцване Квавила и Еврейский квартал.
Приморский Батуми
Многочисленные поуехавшие из России не зря выбрали этот город как место новой дислокации. Здесь есть и морской порт, и длинная набережная с променадом, и пляжи, и исторические памятники, и статуи в стиле модерн, такие как Али и Нино — образец современного искусства и один из узнаваемых символов города. Если подняться на Алфавитную башню, можно увидеть город и море, в ботаническом саду — полюбоваться растениями со всего мира. В Старом городе хранится атмосфера Батуми, сохранились здания XIX века.
Рукотворная пещера Вардзиа
Этот пещерный комплекс, по преданиям, помнит еще царицу Тамару. Этот город протяженностью 900 метров вырублен в скале над рекой Курой в
Гастрономический рай: Боржоми и Кахетия
Минеральную воду «Боржоми» во времена СССР знали, кажется, все от мала до велика. Да и сейчас на прилавках магазинов можно ее найти. Вообще Боржоми — это городок в юго-восточной части страны, получивший известность благодаря бальнеологическим курортам и целебной воде, полезной при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта и печени. Он находится на территории заповедника — отдых для души и тела здесь известен с давних времен.
Солнечная Кахетия же получила известность благодаря винам. Знаменитые на весь мир «Алазанскую долину», «Киндзмараули», «Ахашени», «Мукузани» производят именно здесь. Многие путешественники неспроста говорят, что самый лучший сувенир, который можно привезти из Грузии, — это деликатесы: сыр сулугуни и вино. В Кахетии также есть немало христианских святынь и исторических достопримечательностей, которые стоит посетить: город Телави, монастыри Бодбе и Алаверди, лавру Давид-Гареджи, музей Чавчавадзе и другие.
Это лишь немногие достопримечательности, которые есть в Сакартвело. Возможно, чтобы объехать страну и осмотреть всё, понадобится несколько недель — или лучше даже пожить там. Если визы для россиян всё же станут грустной реальностью, то еще одной страной для отдыха станет меньше.
После объявления частичной мобилизации Грузия приютила немало россиян. Почитайте, чем удивила страна переехавших граждан РФ, чем была возмущена девушка-бизнесмен в Батуми и почему не следует покупать недвижимость в Грузии и Армении. А еще сами жители Сакартвело рассказали, как изменилась их жизнь после наплыва русских.