Горные долины, монастыри, старинные города, вино и хинкали: Грузия, какой мы ее помним

Сакартвело — так называют свою страну сами грузины — почти идеальна для туризма. Здесь раздолье для любителей старины и достопримечательностей, рай для гастротуристов и Мекка для любителей пейзажных красот, а пляжи Батуми вполне дадут фору сочинским. К тому же май — отличное время, чтобы посмотреть Грузию. Всё цветет, в Тбилиси воздух может прогреваться до +25 °C , и даже в Боржоми и на горных курортах +20 °C днем — далеко не редкость.

Что посмотреть в Тбилиси

По улицам Старого города можно бродить бесконечно, каждый раз открывая для себя что-то новое. Колорит и атмосфера Тбилиси там до сих пор сохраняются. Туристу, впервые приехавшему в столицу Грузии, обязательно нужно посетить крепость Нарикала, расположенную в центре города на Святой горе. Прикоснетесь к истории Тбилиси и увидите город с высоты как на ладони.

