«Я не ребенок, не малыш!»: как живет и выглядит самая маленькая женщина в мире

Историю Джоти смотрите в коротком видео чуть выше.



Джоти тоже мечтала вырасти, пока не осознала, что маленький рост может сделать ее знаменитой. Когда девушке исполнилось 18 лет, специалисты Книги рекордов Гиннесса официально признали ее самой маленькой женщиной на планете. Джоти стали приглашать на различные ток-шоу, где она встретилась с самым маленьким мужчиной — Чандрой Бахадуром Данги — и турецким великаном — Султаном Кёсеном. Исполнилась и мечта Джоти сняться в кино — в 2014 году для нее нашлась роль в сериале «Американская история ужасов».

