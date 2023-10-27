Путешественникам из Сибири подарили 37-летний парусник — их прошлое судно уничтожили акулы

Томич Денис Штенгелов, который уже более
Как говорится в группе во «ВКонтакте» «Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция», Денис встретился с участниками экипажа и решил помочь землякам. Мужчина подарил путешественникам
Новый парусник Russian Ocean Way находится в австралийском городе Таунсвилле, куда команда Томского отделения РГО прибыла в полном составе в пятницу,
Кругосветная экспедиция, в которой участвуют Евгений Ковалевский, Станислав Березкин и Винсент Томас Этьен, началась
Несколько лет назад НГС рассказывал о семье путешественников Клочковых, в ноябре