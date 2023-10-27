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Путешественникам из Сибири подарили 37-летний парусник — их прошлое судно уничтожили акулы

Сейчас лодка проходит регистрацию, а члены команды готовятся продолжить кругосветку

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3 ноября команда планирует продолжить путешествие

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Томич Денис Штенгелов, который уже более 15 лет живет с семьей в Австралии, подарил 36-футовый (11-метровый) парусник томскому путешественнику Евгению Ковалевскому, который совершает кругосветное путешествие. Из СМИ Денис узнал, что в начале сентября на катамаран Ковалевского напали акулы, из-за чего судно затонуло.

Как говорится в группе во «ВКонтакте» «Russian Ocean Way | Кругосветная экспедиция», Денис встретился с участниками экипажа и решил помочь землякам. Мужчина подарил путешественникам 36-футовый (11-метровый) парусник 1986 года, а также недостающее оборудование: автопилот, спасательный плот, навигационные приборы, элементы такелажа.

Парусник построили в <nobr class="_">1986 году</nobr>

Парусник построили в 1986 году

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Новый парусник Russian Ocean Way находится в австралийском городе Таунсвилле, куда команда Томского отделения РГО прибыла в полном составе в пятницу, 26 октября. Сейчас судно проходит регистрацию. Евгений Ковалевский вместе с командой запланировали продолжить кругосветку 3 ноября.

Кругосветная экспедиция, в которой участвуют Евгений Ковалевский, Станислав Березкин и Винсент Томас Этьен, началась 1 июля 2021 года в городе Кронштадте. Сначала путешественники шли на тримаране — надувном судне с тремя баллонами, но в Атлантическом океане судно потеряло управление. Тогда на помощь пришел сухогруз, тримаран пытались спасти, но не получилось. Следующий катамаран уничтожили акулы, которые напали на судно 4 сентября.

Несколько лет назад НГС рассказывал о семье путешественников Клочковых, в ноябре 2021 года они завершили свою трехлетнюю кругосветку там же, где и начинали, — во Французской Полинезии. В 2022 году они отправились назад в Россию.

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