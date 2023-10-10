Симоньян пришла к Соловьеву и заявила, что ее слова о термоядерном взрыве над Сибирью — фейк

В начале она заявила, что охота на ведьм — «не наша затея и тема». А затем перешла к наболевшему.

— Мне было очень неприятно, когда на этой неделе, когда вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Я 20 с лишним лет работаю в эфире, никто не мог меня заподозрить, что я сумасшедшая, и для деменции вроде мне как-то рановато, а для дебюта шизофрении вроде как-то поздновато. Разумеется, я ничего подобного не предлагала и не говорила, и говорить не могла. И теперь мне приходится судиться со всеми теми, кто этот фейк распространил, потому что это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал — в первую очередь, граждане Сибири. Уважаемые граждане Сибири, ничего такого, я, естественно не предлагала и не произносила, — заявила Маргарита Симоньян.