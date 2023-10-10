Симоньян пришла к Соловьеву и заявила, что ее слова о термоядерном взрыве над Сибирью — фейк

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян обвинила «сотни СМИ» в том, что они распространили фейк — она утверждает, что не призывала нанести ядерный удар над Сибирью. Высказалась она в эфире у Владимира Соловьёва.
В начале она заявила, что охота на ведьм — «не наша затея и тема». А затем перешла к наболевшему.
— Мне было очень неприятно, когда на этой неделе, когда вдруг сотни СМИ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. Я 20 с лишним лет работаю в эфире, никто не мог меня заподозрить, что я сумасшедшая, и для деменции вроде мне как-то рановато, а для дебюта шизофрении вроде как-то поздновато. Разумеется, я ничего подобного не предлагала и не говорила, и говорить не могла. И теперь мне приходится судиться со всеми теми, кто этот фейк распространил, потому что это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал — в первую очередь, граждане Сибири. Уважаемые граждане Сибири, ничего такого, я, естественно не предлагала и не произносила, — заявила Маргарита Симоньян.
Владимир Соловьев поправил ее, что нужно говорить не «граждане Сибири», а «жители Сибири». После этого Маргарита Симоньян отметила, что не раз была у нас и очень любит Сибирь.
— И это такая настоящая, настоящая наша Россия с могучим совершенно характером. Которая не раз и не два спасала всю Россию своим могучим характером, — добавила Симоньян.
Высказывание, которое вызвало скандал, главред RT озвучила на прошлой неделе в программе «ЧТД». Оно стало результатом размышлений об СВО и угрозах благополучию страны. Маргарита Симоньян начала рассуждать о термоядерном взрыве, как обо «всех вытекающих» сейчас происходящего.
Она заявила, что один из инженеров когда-то объяснил ей: «Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, то те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет — так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника».
Высказывание ведущей вызвало критику и в обществе ученых. Они предупредили насколько опасен термоядерный взрыв и, что словосочетание «ничего такого страшного» к нему не применимо. Московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию и попросил проанализировать рассуждения главного редактора RT. В ответ Симоньян подала заявление о клевете.
Высказаться по поводу происходящего решил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.