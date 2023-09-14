Заболевания, с которыми не возьмут служить по контракту: появился новый список от Минобороны

— Перечисленные в приказе заболевания и раньше были ограничением для заключения контракта, — говорит юрист Евгений Крылов. — Все они также перечислены в приложении к постановлению правительства «О военно-врачебной экспертизе». Эти заболевания охватывают направления негодности по контракту и по мобилизации. Приказ как будто дублирует постановление в части конкретных заболеваний, возможно, этот список был сделан для удобства военкоматов.



В этом списке не все болезни, которые мешают поступлению на службу по контракту, а лишь те, с которыми человека признают ограниченно годным к военной службе. То есть если человек имеет категорию годности В — ее присваивают на основании утвержденного «Расписания болезней» по результатам медицинского освидетельствования и указывают в военном билете.