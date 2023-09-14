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Заболевания, с которыми не возьмут служить по контракту: появился новый список от Минобороны

В перечень вошли ВИЧ, гепатиты, туберкулез и другие болезни

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Всего в перечне заболеваний 26 пунктов

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13 сентября российское Министерство обороны опубликовало приказ министра Сергея Шойгу о контрактах в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. Речь в документе идет о здоровье потенциальных военнослужащих — в нем перечислены заболевания, с которыми на службу не возьмут, даже если человек изъявит желание подписать контракт.

В представленном Минобороны перечне всего 26 пунктов, некоторые из них включают сразу несколько болезней. К числу «запрещенных» для контрактников болезней отнесли:

  • ВИЧ;
  • вирусные гепатиты;
  • все формы активного туберкулеза органов дыхания;
  • остаточные изменения легких и плевры, последствия хирургического лечения туберкулеза, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени;
  • другие травмы, аномалии и болезни легких, гортани, трахеи с дыхательной недостаточностью II степени;
  • активный ограниченный туберкулез внегрудной локализации (например, костей);
  • рак лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей;
  • сахарный диабет первого типа;
  • психические расстройства, вызванные употреблением наркотиков и алкоголя;
  • эпилепсия с редкими приступами;
  • инсульты и их последствия с незначительным нарушением функций;
  • частые преходящие нарушения мозгового кровообращения;
  • последствия внешних поражений центральной нервной системы с умеренным парезом, стойкими когнитивными нарушениями и мозжечковыми расстройствами;
  • заболевания периферических нервов и сплетений с расстройством основной функции конечности;
  • болезни сердца с сердечной недостаточностью III класса;
  • гипертония II стадии с артериальной гипертензией II степени и церебральными расстройствами;
  • острота зрения одного глаза 0,09 и ниже при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше;
  • острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1;
  • бронхиальная астма средней степени тяжести;
  • среднетяжелые неспецифические язвенные колиты и энтериты;
  • отсутствие после резекции желудка, не менее метра тонкой или 20 см толстой кишки;
  • нарушение питания и стула после наложения желудочно-кишечного соустья;
  • отсутствие почки;
  • резекция доли печени или поджелудочной железы после травмы;
  • последствия травм кожи и подкожной клетчатки, умеренно ограничивающие движения в суставах или значительно затрудняющие ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения;
  • неизъязвляющиеся келоидные, гипертрофические и атрофические рубцы;
  • рубцы, обезображивающие лицо;
  • отсутствие конечности до уровня верхней трети плеча или бедра;
  • отсутствие одной кисти на уровне пястных костей или кистевого сустава;
  • отсутствие одного или нескольких пальцев;
  • дефекты костей черепа менее 40 кв. см, замещенные пластическим материалом;
  • последствия огнестрельных переломов длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.

— Перечисленные в приказе заболевания и раньше были ограничением для заключения контракта, — говорит юрист Евгений Крылов. — Все они также перечислены в приложении к постановлению правительства «О военно-врачебной экспертизе». Эти заболевания охватывают направления негодности по контракту и по мобилизации. Приказ как будто дублирует постановление в части конкретных заболеваний, возможно, этот список был сделан для удобства военкоматов.

В этом списке не все болезни, которые мешают поступлению на службу по контракту, а лишь те, с которыми человека признают ограниченно годным к военной службе. То есть если человек имеет категорию годности В — ее присваивают на основании утвержденного «Расписания болезней» по результатам медицинского освидетельствования и указывают в военном билете.

Если же человек признан не годным к военной службе совсем (категория Д) или временно (категория Г), то контракт с ним в любом случае заключать не будут. Если же человек имеет категорию годности В, но его заболевание не входит в этот перечень, заключить контракт с Министерством обороны в случае объявления мобилизации, военного положения или военного времени будет возможно.

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Частичную мобилизацию, которая была объявлена Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, министр обороны Сергей Шойгу объявил завершенной 28 октября 2022 года. Позже президент подтвердил, что мобилизация завершена, однако никакого указа об этом так и не было опубликовано. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посоветовался с юристами — указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, соответствующие телеграммы разослали в военкоматы.

Во время пленарного заседания ВЭФ 12 сентября 2023 года Путину задали вопрос о том, возможна ли в России новая волна мобилизации. Он ответил, что за полгода контракты подписали 270 тысяч человек.

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