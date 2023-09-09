«Курорт-убийца забрал свою дань». Почему смерть семилетней Маши в Сочи — наша общая трагедия

Утром 22 августа в редакцию E1.RU позвонила женщина и, волнуясь, рассказала, что Маша Хрусталева, дочь ее подруги, впала в кому после отравления в Лазаревском. Через три минуты я разговаривал с рыдающей мамой девочки Еленой и сдерживался, чтобы не разрыдаться самому.



Семья из Екатеринбурга приехала к Черному морю, и путешествие обернулось кошмаром: семилетняя дочка Хрусталевых оказалась на грани жизни и смерти после того, как искупалась в море и заразилась ротавирусом.