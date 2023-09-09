«Курорт-убийца забрал свою дань». Почему смерть семилетней Маши в Сочи — наша общая трагедия

В Сочи скончалась семилетняя Маша Хрусталева, девочка из Екатеринбурга, которая впала в кому после того, как подхватила ротавирус. Это самая страшная, но далеко не единственная его жертва. Ежегодно тысячи отдыхающих уезжают домой с подорванным тяжкой болезнью здоровьем.
Корреспондент E1.RU Даниил Румянцев предлагает бойкотировать российский юг до тех пор, пока местные жители и власти не научатся соблюдать санитарные правила организации отдыха.
Утром 22 августа в редакцию E1.RU позвонила женщина и, волнуясь, рассказала, что Маша Хрусталева, дочь ее подруги, впала в кому после отравления в Лазаревском. Через три минуты я разговаривал с рыдающей мамой девочки Еленой и сдерживался, чтобы не разрыдаться самому.
Семья из Екатеринбурга приехала к Черному морю, и путешествие обернулось кошмаром: семилетняя дочка Хрусталевых оказалась на грани жизни и смерти после того, как искупалась в море и заразилась ротавирусом.
Местные реаниматологи сделали всё что смогли, но их усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти ребенка. На публикацию отреагировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев — по его поручению уральские врачи отправились в Сочи. И это тоже не помогло. Через несколько дней девочку перевезли из лазаревской клиники в другую сочинскую больницу — Центр охраны материнства и детства. Но 6 сентября Маша скончалась.
Курорт-убийца забрал свою дань. Можно сказать, что врачи сделали всё возможное, но дочь родителям уже не вернуть. Будет ли расследование этой истории? Назовут ли ответственных? Вопросы риторические.
Тогда, 22 августа, мама Маши Елена рассказала мне про огромную очередь из детей, которые так же, как и ее дочь, подхватили ротавирус и ждали приема врача в местной больнице. Им «повезло»: эти мальчики и девочки «просто» перенесли диарею, рвоту, повышенную температуру, слабость и прочие симптомы. Вместе с родителями они хотели отдохнуть и насладиться ласковым морем и теплым солнцем, но вместо этого оказались на больничной койке. Драгоценные дни школьных каникул потрачены напрасно. Изможденные курортники возвращаются домой.
А родители? Многие из них весь год откладывали деньги, чтобы укрепить здоровье — свое и детей — перед учебным годом. И вот съездили отдохнуть. Спасибо, Сочи, всероссийская здравница! Приедем еще? Нет.
Это повторяется из года в год, значит, краснодарские власти не делают ничего, чтобы что-то изменить — или только изображают борьбу с антисанитарией. Вам там уже Олимпиаду провели, чемпионат мира по футболу, дали все возможности для современного обустройства курортов.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев у руля с 2015 года. Где он вообще был эти восемь лет?
Руководитель краевого Минздрава Евгений Филиппов в июле отпраздновал десять лет с того дня, как сел в уютное министерское кресло. Он даже научился вести социальные сети, но в записях за последний месяц я не нашел там ни слова про борьбу с ротавирусом.
Главный санитарный врач края Мария Потемкина 28 сентября отметит пятилетие работы в должности. 18 августа, когда заболела Маша, Роспотребнадзор отчитался о качестве морской воды по результатам аж 5020 лабораторных исследований.
— Отклонений от среднемноголетних уровней не зарегистрировано, — сказано на официальном сайте ведомства, — мониторинг качества морской воды остается на постоянном контроле управления.
Никто из перечисленных чиновников публично не прокомментировал тяжелую болезнь и смерть Маши. Не обращают внимания и на многолетние всплески отравлений. Проще лишний раз не привлекать внимания, правда? Сезонное заболевание вроде гриппа, ничего не поделаешь. Но после пандемии мы знаем, что можно победить даже коронавирус. Надо только захотеть и начать действовать. Наверное, не хотят.
Трагедия Маши Хрусталевой должна это изменить. Если Кондратьев, Потемкина и Филиппов смолчат, свое слово должны сказать те, кто отдыхает на российском побережье Черного моря. Просто знайте, что ваше здоровье и, главное, жизнь ваших детей в опасности на российском юге, и выбирайте другие места для путешествий.
Редакция E1.RU скорбит вместе с родителями Маши Хрусталевой.
Ранее мы рассказывали о приросте случаев заражения ротавирусом в Абхазии и Сочи. Врач-педиатр объясняла, чем опасен ротавирус и как он может привести пациента в реанимацию.
Одна из возможных причин высокой заболеваемости этой инфекцией — потопы на курортах и подрыв Каховской ГЭС.