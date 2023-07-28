Путин рассказал, что на Украине активизировались боевые действия: новости СВО за 27 июля

Новая форма повестки содержит также информацию о том, что нужно иметь при себе, направляясь в военкомат:



паспорт и военный билет;

водительские права, удостоверение тракториста-машиниста, временное удостоверение на право управления самоходными машинами (всё — при наличии);

санитарные книжки (для специалистов продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения);

туалетные принадлежности;

продукты питания на сутки.

Депутатам запретили ездить в зону военной операции без разрешения Шойгу

Депутатов Госдумы уведомили о том, что все их посещения воинских частей и подразделений в зоне проведения военной операции на Украине теперь должны согласовываться с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщили РБК три собеседника в Думе. Соответствующее требование довели до парламентариев после письма Шойгу на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.



По данным источников РБК, парламентариев уведомили, что «посещение депутатами Госдумы воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции», теперь осуществляется только по согласованию с министром обороны или главой Генштаба. Согласовывать поездки будет руководство Госдумы. Один из собеседников РБК пояснил, что депутатам запретили приезжать в воинские части и встречаться на их территории с личным составом, но при этом они смогут продолжать ездить в новые регионы, передавать военным помощь, встречаясь с ними на нейтральной территории.



Само письмо на имя Володина поступило в Госдуму на прошлой неделе и «носило рекомендательный характер», уточнил один из источников РБК. По словам собеседника, одна из причин появления письма может быть связана с тем, что военных «не устраивает пиар в прифронтовой зоне»: «Постоянно фотографируются, устраивают шоу». Еще один источник подтвердил, что вопросы возникли к тем, кто «фотографируется возле танков и пушек». При этом в письме министра обороны не содержалось никаких конкретных фамилий, утверждают собеседники РБК.



Источники также сообщили, что документ содержал еще одну рекомендацию: чтобы перелет депутатов военными бортами в случае возникновения такой необходимости осуществлялся только по ходатайству Володина или его первых заместителей.



После начала военной операции на Украине ряд депутатов Госдумы отправились в зону боевых действий для прохождения военной службы. Так, в зону военной операции уехали депутаты Виталий Милонов, Сергей Сокол, Александр Бородай, Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов и другие.

