Судимым и ограниченно годным россиянам хотят разрешить службу по контракту во время мобилизации. Зачем это нужно?

— В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен, — утверждают авторы проекта в пояснительной записке к законопроекту.



В связи с этим депутаты считают, что существующий в действующем законодательстве подход надо распространить не только на мобилизацию, но и на введение военного положения и военного времени, чтобы у судимых была возможность заключить контракт и в эти периоды. Кроме того, в рамках инициативы в документе предлагают разрешить призыв по контракту для тех, кого ранее признали ограниченно годными к военной службе. При этом у них не должно быть заболеваний из перечня, который в дальнейшем определит Министерство обороны.