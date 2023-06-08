Судимым и ограниченно годным россиянам хотят разрешить службу по контракту во время мобилизации. Зачем это нужно?

В Госдуму внесли законопроект, по которому россиянам с судимостью, а также ограниченно годным к военной службе разрешалось бы поступать на службу по контракту во время мобилизации или военного положения. Сейчас судимых граждан могут призвать на военную службу только по мобилизации (и даже в этом случае не всех). Зачем понадобилось вносить такие изменения и куда будут направлять этих контрактников?
Законопроект в Госдуму внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В документе указано, что, согласно действующему законодательству, судимых могут призвать на военную службу только по мобилизации — за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности, а также осужденных за терроризм, госизмену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие инициативы. При этом в ходе проведения СВО активизировался прием на военную службу по контракту.
— В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен, — утверждают авторы проекта в пояснительной записке к законопроекту.
В связи с этим депутаты считают, что существующий в действующем законодательстве подход надо распространить не только на мобилизацию, но и на введение военного положения и военного времени, чтобы у судимых была возможность заключить контракт и в эти периоды. Кроме того, в рамках инициативы в документе предлагают разрешить призыв по контракту для тех, кого ранее признали ограниченно годными к военной службе. При этом у них не должно быть заболеваний из перечня, который в дальнейшем определит Министерство обороны.
— Судимые и ограниченно годные россияне — тоже люди, у них такие же права, как и у всех остальных, — соглашается с мнением депутатов юрист Андрей Конышев. — Конечно, ранее был более строгий отбор для лиц, собирающихся служить по контракту. Но тогда ряды ВС РФ не требовалось пополнить таким количеством людей. Ни для кого не секрет, что необходимое количество людей, требующихся на службу по контракту, только увеличилось. Об этом говорит и мобилизация, прошедшая в прошлом году. [Пополнение ВС РФ] необходимо для укрепления границ, поскольку территория РФ расширилась.
Согласно законопроекту, предлагается дать право заключать контракт с ранее судимыми гражданами, совершившими преступления небольшой или средней тяжести (в случае приостановки расследования), а также с гражданами со снятой или погашенной судимостью. Предельный возраст поступления на военную службу по контракту для судимых, имеющих воинские звания, предусмотрен на уровне 65 лет, а для судимых со званиями высшего офицера (до генерал-полковника и адмирала включительно) — 70 лет.
При этом запрет на заключение контракта по-прежнему предлагают сохранить для тех, кто был осужден за следующие преступления:
- против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
- терроризм;
- организация незаконного вооруженного формирования;
- угон воздушного или водного транспорта;
- незаконное обращение с ядерными материалами;
- госизмена;
- разглашение гостайны;
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;
- насильственный захват власти;
- вооруженный мятеж;
- призывы к экстремизму;
- диверсия;
- возбуждение ненависти или вражды;
- нападение на находящихся под защитой лиц.
По мнению Андрея Конышева, нет предпосылок думать, что судимых и ограниченно годных к службе россиян, подписавших контракты, будут сразу же отправлять на передовую, к границам страны или на другие наступательные позиции.
— Они будут просто зачислены в списки таких же обычных людей, заключающих контракты, и перераспределены между частями по мере необходимости. Этот законопроект вынесен для укрепления позиций, поскольку необходимо пополнять списки контрактников, — считает юрист. — В отношении любого человека, заключающего контракт, проводится медкомиссия, поэтому к ограниченно годным к службе будет повышенное внимание в этом плане. Я не думаю, что таких людей будут в первую очередь отправлять на передовую, их будут распределять в том числе по состоянию здоровья. Например, если в штабах требуются люди, которые будут заниматься какой-то документарной работой.
Также в документе указано, что судимые, которые были призваны по мобилизации или заключили контракт о призыве на военную службу, освобождаются от наказания. Сама судимость погашается, а человек получает соответствующие документы об этом.
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