«Мы бы были такими, если бы у нас не было 90-х»: сибирячка переехала в Сербию — что ее удивило?

В Сербии можно находиться без специальных документов 29 дней, а после необходимо получить разрешение на жительство — боравак. Оттого здесь развита услуга «визаран»: группу людей отвозят до ближайшей границы, обычно к Боснии, они проходят контроль — до таблички «Здесь заканчивается Сербия» буквально метров 200, — затем их возвращают обратно с печатью в загранпаспорте — вы попали в Сербию. В течение суток необходимо прийти в полицию вместе с хозяином квартиры для регистрации и получить «белый картон»: лист А4, где указано, что вы проживаете там-то и хозяин в курсе.

Мой муж успел пройти эту процедуру раз 9 до получения боравака. Мне повезло больше, у меня было всего 2 визарана, я не успела устать от этого — всё же регулярная поездка 2,5–3 часа утомляет. Для получения боравака, насколько я знаю, нужно либо работать в Сербии (на компанию или ИП), либо быть супругой работника. Мой ортодонт получил боравак на основании диплома об образовании — так что нужно внимательно изучить варианты, если для вас это важно.

