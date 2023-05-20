«Мы бы были такими, если бы у нас не было 90-х»: сибирячка переехала в Сербию — что ее удивило?

Алина и ее муж несколько лет назад переехали из Новосибирска в Санкт-Петербург, приобрели там квартиру в ипотеку, обустроились, привыкли и в целом никуда не собирались уезжать, пока мужу сибирячки не поступило интересное предложение по работе. IT-специалисту предоставили три локации на выбор, в которых компания планирует открыть офисы: Сербия, Кипр и Индонезия. Рассудив, что Европа — самый оптимальный вариант, семья начала готовиться к переезду. Через год жизни в Белграде период адаптации успешно пройден. Специально для НГС Алина рассказала об особенностях страны, о дружелюбных сербах, зеленых парках, воспитанных собаках и настоящем молочном шоколаде.
Так сложились обстоятельства
Мы не планировали куда-то переезжать, только недавно взяли ипотеку, у нас кот с собакой. Да, окружающие обстоятельства тревожные, но уезжать вслепую в никуда — на такое мы не были готовы. Но обстоятельства решили всё за нас: муж работает на международную компанию, которая начала организовывать офисы в других странах, так как продолжать работу в прежнем режиме стало невозможно.
Из первоначальных вариантов были Кипр и Сербия, затем добавилась Индонезия. Мы решили, что жить в Европе будет проще: до семьи в России при возможности добраться проще, да и с животными легче переехать — французскому бульдогу явно не понравилось бы жить в жарком азиатском климате. Я, как и муж, работаю удаленно, поэтому мне оставалось только договориться с работодателем. К тому же в «предвкушении» потери налогового резиденства я задумывалась о том, чтобы найти работу не в России, так как не хотела терять в зарплате.
Цены на недвижимость
Мы живем в столице Сербии — Белграде. Сняли квартиру недалеко от офиса мужа. За последние полтора года в страну приехало очень много русскоговорящих людей, это сказалось на ценах на аренду квартир. Учитывая, что люди переезжали в основном из IT-сферы, сами же ребята и подняли стоимость объявлениями в Facebook*: «Сниму квартиру от
В итоге мы сняли квартиру за 650 евро, плюс коммуналка около 120 евро (67 тысяч рублей в месяц). Ремонт самый обычный, ничего примечательного. Значительная часть коммуналки — это интернет, он нам важен для работы. Здесь он продается только пакетом с телевизором и телефоном — отдельно тарифа нет.
Кем пойти работать
В Сербию приехали не только айтишники. Я смотрю на объявления в русскоговорящих каналах — есть тату-мастера, специалисты бьюти-сферы (ресницы, брови, стрижки, косметология). На днях ходила к мастеру по ламинированию бровей и ресниц — она работает на себя и параллельно устроилась в местный салон. Правда, из-за высоких налогов у салона не очень выгодная ставка для мастера, она получает всего 40% и работает со своими материалами. Сами на себя мастера чаще работают в бьюти-коворкингах, но для этого нужно обрасти клиентской базой и обеспечить себе приемлемый уровень дохода.
Многие работают репетиторами, в том числе на музыкальных инструментах, часто встречаю фотографов. Также ребята устраиваются фитнес-тренерами, много врачей самых разных специализаций, в русскоговорящих каналах есть специальная гугл-табличка, где врачи указывают себя. Если вы переживаете, что не сможете сориентироваться у сербского врача, то вы достаточно легко найдете русскоговорящего специалиста. Принимают они в местных клиниках, а не в подвалах или на дому: так как большая часть местного населения говорит по-английски, не обязательно учить сербский для работы с местными жителями. Хотя знать базовые разговорные фразы не помещает.
Что такое боравак
В Сербии можно находиться без специальных документов 29 дней, а после необходимо получить разрешение на жительство — боравак. Оттого здесь развита услуга «визаран»: группу людей отвозят до ближайшей границы, обычно к Боснии, они проходят контроль — до таблички «Здесь заканчивается Сербия» буквально метров 200, — затем их возвращают обратно с печатью в загранпаспорте — вы попали в Сербию. В течение суток необходимо прийти в полицию вместе с хозяином квартиры для регистрации и получить «белый картон»: лист А4, где указано, что вы проживаете там-то и хозяин в курсе.
Мой муж успел пройти эту процедуру раз 9 до получения боравака. Мне повезло больше, у меня было всего 2 визарана, я не успела устать от этого — всё же регулярная поездка 2,5–3 часа утомляет. Для получения боравака, насколько я знаю, нужно либо работать в Сербии (на компанию или ИП), либо быть супругой работника. Мой ортодонт получил боравак на основании диплома об образовании — так что нужно внимательно изучить варианты, если для вас это важно.
Сербы — люди доверчивые
Сербия — интересная страна. С одной стороны, в ней ощущаются приходящие европейские ценности: велодорожки, сортировка мусора, доступная среда для инвалидов. С другой, что-то неуловимо родное есть в пейзажах, домах, людях. Моя первая мысль была: «Мы бы были такими, если бы у нас не было 90-х». У многих русских, с которыми я общалась здесь, было схожее впечатление.
Местные люди очень открытые, дружелюбные, доверчивые, если можно так сказать. Они не ожидают подвоха и не будут осознанно обманывать сами. Как сказал мой знакомый, «не пуганые». Курьер не перепроверяет, сколько денег ты ему дал. У частных домов нет высоких сплошных заборов, только невысокие простые оградки. На фоне привычного активного мошенничества самого разного рода в России в первое время было даже в диковинку.
Что по еде
Рыбу здесь почти не едят: слабосоленую красную почти не найти, есть копченая, но стоит дороговато. Сербы — мясоеды, самые известные, пожалуй, местные блюда — это плескавица и чевапчи. Они сделаны из одного вида фарша (обычно свинина или говядина) в форме большой плоской котлеты и небольших колбасок. На мой вкус, это очень жирно и пересолено, часто такое не поешь. Основной гарнир к ним — это картошка фри, но очень редко с кетчупом, чаще с майонезным или сметанным соусом. Еще есть каймак — популярный местный, наверное, всё же сыр, похож на соленую и жирую сметану. Настолько жирную, что больше смахивает на масло.
Инфраструктура, парки, достопримечательности
Сербия — очень зеленая страна, весеннее цветение нереально прекрасное. Цветет всё вокруг, очень много цветов, даже на дорожных межполосных разделителях разнообразные цветочки. Зима теплая, поэтому газоны круглый год зеленые — было немного непривычно жителю Сибири.
Центр города напоминает уже привычный Питер (хотя, конечно, это Питер напоминает Европу — но там я пока не была, сравниваю с тем, что знаю). Мы же живем в районе Новый Белград — он больше мне по душе. Застройка кварталами, невысокая, очень зелено и душевно. Хотя дома простые на вид, как панельки.
Рядом набережная, там есть велодорожки и прорезиненная дорожка для бега (очень много людей бегает), различные спортивные и детские площадки. В городе много баскетбольных и футбольных площадок, столы для настольного тенниса, для шахмат — и они не пустуют, люди семьями играют, проводят время активно.
Отдельное удивление собачника — тотальная социализация собак. С ними ходят на прогулки, в парки, в магазины, в торговые центры. Животные спокойные, воспитанные. Мой неандерталец родом из Новосибирска даже стал спокойнее. Но мы свою возможность приучить его к общественным местам уже упустили — это нужно прививать с детства. И, кстати, за собаками в основном тут убирают, понятно, что не 100%, но большинство.
При всём том, что уже рассказала, не могу сказать, что Сербия производит впечатление чистой страны. На контрасте с контейнерами под переработку на каждом шагу удивительно видеть брошенные фантики, бутылки, обертки. Обилие граффити в виде простых надписей на всём и всюду портит общее впечатление. Есть очень красивые изображения и местные традиционные муралы, зачастую заказные рисунки на стене здания в память о погибшем близком человеке, в основном это молодые парни 20–30 лет.
Всегда поблизости небольшие магазинчики. Много тренажерных залов: они небольшие, зато в них всегда аншлаг. Несколько больших торговых центров, много парков, набережные. Основное место притяжения летом — большой остров Ада. На нем пляжи, кафе, гольф-клуб, спортивные и детские площадки и много всего. В жаркие выходные весь Белград тут.
Достопримечательностей здесь не так много. Есть старая крепость Калемегдан, там же парк и зоопарк. Центр города и его улочки, пешеходные улицы а-ля Арбат в Москве. Музеи, самобытные рестораны. Думаю, в первое время основное занятие в новой стране — это прогулки. На скоростном поезде можно за 30 минут попасть в другой город страны, например в Нови-Сад.
Сколько стоит жизнь в Сербии
По ценам сложно сказать. На одежду и обувь тут однозначно цены меньше. На технику — примерно такие же, как и в России. Всё-таки таможенные сборы сильно сказываются на итоговой цене вещей дороже 70 евро. На продукты сравнимые цены, может, даже дороже. Молочные продукты точно дороже, но всё очень вкусное: сыр, молоко, шоколад. Первое время я постоянно покупала киндер — всё не могла привыкнуть к вкусу именно шоколада, а не какого-то подобия.
В среднем мы с мужем закладывали на двоих 500 евро в месяц на еду с учетом редких кафе или заказов еды на дом. Проезд вроде бы дороже, но оплата в одном автобусе действует в течение 90 минут и на другие автобусы. Местные не особо парятся, ожидая нужный автобус, а просто едут на первом попавшемся и пересаживаются по пути на подходящий.
Чем заняться и куда сходить
После массового приезда русских много местных активностей оживились с новой силой. Для меня такая активность — социальные танцы: спустя 10 лет я снова вернулась к занятиям, это помогает социализироваться. Побывала на местной большой вечеринке — было очень весело. Хотя даже здесь, в плотной толпе, люди курили. Совсем забыла, как это, когда 70% страны курят. Особых ограничений, где это можно делать, нет, поэтому курят везде — особенно в кафе и ресторанах. Как оказалось, на танцевальных вечеринках тоже.
Отношение к русским
К русским здесь всегда хорошо относились, и мало что поменялось. Мне часто встречались сербы за 50 лет, которые могли говорить на русском или хотя бы его понимать. В принципе, у нас похожие языки, и в контексте ситуации можно понять сербскую речь. Например, «добар дан» — добрый день, «приятного» — всего хорошего (этого обычно желают на прощание). Мой муж всё еще смеется, как перевели его специальность в дипломе — «специалист по безбедности», то есть по безопасности. Но, говорит, теперь придется соответствовать.
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