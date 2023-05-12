«Хотелось там сидеть, пока жопа не отвалится»: россиянин рассказал о трех месяцах жизни на Шри-Ланке

Получилось многослойно

В целом отношение к своей почти трехмесячной поездке на экзотический остров у пары сформировалось «многослойное», подбирает слово Сергей.



— У нас, кажется, не было там такого места, в котором всё во всех аспектах было классно и без проблем, — рассказывает он. — Например, когда я говорил, что на Шри-Ланке много мест для туристов, то минус в том, что эти места рассчитаны на туристов с деньгами. В кафе на побережье, например, были одни цены, а потом мы приехали в другое место и… «В смысле в три раза дешевле? Можно было это блюдо есть за столько денег?» Или, наоборот, ты не можешь найти ничего туристического, тебя никто не понимает по-английски, и еда очень острая. Или ты снял комнату, приехал, а оказалось, что в описании наврали и нет окна и половины того, что написано в объявлении, а деньги не возвращают.

