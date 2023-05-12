«Хотелось там сидеть, пока жопа не отвалится»: россиянин рассказал о трех месяцах жизни на Шри-Ланке

Сергей и Екатерина из Красноярска провели три месяца на Шри-Ланке. Наши коллеги из NGS24.RU поговорили с Сергеем о том, каково работать и отдыхать на экзотическом острове, как государство переживает экономический коллапс, почему вместо чая в местных магазинах продают труху и о местах, от красоты которых хочется плакать.
Туда, где можно не париться
Сергей и Екатерина — из Красноярска. Последние годы ребята жили в Санкт-Петербурге. В ноябре 2022 года они приехали пожить в Казахстан.
В феврале пара отправилась на Шри-Ланку. По словам Сергея, они давно хотели пожить там немного, но билеты из Петербурга были сильно дорогими. А из Казахстана оказались вполне доступными.
— Шри-Ланку мы не рассматривали как место, куда уезжаем жить, — объясняет Сергей. — Это было что-то полутуристическое: поедем, посмотрим, поживем месяца три.
Виза в Шри-Ланку оформляется заранее онлайн и довольно просто. Нужно всего лишь заполнить заявление на официальном сайте и заплатить 30 долларов. Визу можно сделать на шесть месяцев или три — стоит это одинаково. По словам Сергея, отказывают очень редко:
— Единственное — нам довольно долго не приходило подтверждение визы. Там были прописаны сроки, уже подходит время, а подтверждения всё нет. Я звоню в Шри-Ланку, чтобы узнать, случилось ли чего. Мне говорят: «Скажите свой reference number, скажите имейл. Так мы отправили. А, нет… ну сейчас отправим». То есть всё просто разрешилось, но пара недель такого легкого беспокойства у нас из-за этого была.
Чуть более нервный момент произошел уже на самом острове в аэропорту в Коломбо — столице Шри-Ланки. По словам Сергея, в официальных правилах въезда написано, что туристу нужен обратный билет. Но на туристских форумах люди пишут, что никто его не спрашивает: «Можно не париться».
— Мы подумали: ну ладно, не будем париться. Высаживаемся в аэропорту, и у нас тут же спрашивают: «А где обратные билеты?»
Паре пришлось экстренно пользоваться сервисом специально для таких случаев, где можно забронировать билет, который потом сгорает.
— Подключались к вайфаю аэропорта, перетыкали симки, чтобы с русской карты оплатить эту бронь назад, — вспоминает Сергей. — Сделали какую-то фальшивую бронь за полторы тысячи рублей, но она в результате не понадобилась. Потому что нас просто пустили, уже не спрашивая обратный билет.
Билеты на двоих из Алма-Аты в одну сторону с достаточно удобной пересадкой в два часа в Индии обошлись примерно в 50 тысяч рублей. Это немного, говорит Сергей.
— С обратными билетами нам уже так не повезло. Мы отложили примерно столько же, не купили билеты заранее, и это была ошибка, — рассказывает он. — Поэтому теперь мы, во-первых, полетим назад дороже, а во-вторых, неудобно — прилетаем вообще не в Алма-Ату, а в другой город, и уже из него придется добираться до Казахстана.
Билет прямиком до Алма-Аты, по словам Сергея, стоит примерно тысячу долларов. Они в продаже есть всегда, а вот более выгодные варианты быстро пропадают.
— Мы пару дней не могли решить, куда в конечном итоге хотим вернуться. И за это время прямые билеты, которые нам были доступны, пропали. Если переводить это в какой-то формат совета, то можно сформулировать так: за билетами нужно следить внимательно, смотреть заранее и не щелкать клювом, когда попадаются подходящие варианты, а сразу их покупать, — советует путешественник.
Rooms, rooms, rooms
Жилье Сергей с Катериной бронировали заранее, изучали Booking и Airbnb. План был такой: пожить какое-то время в одном месте и поработать, потом в отпуске путешествовать по острову, затем снова остановиться в одном месте на более-менее долгое время, опять отпуск и наконец отъезд.
— Так как мы летели не просто отдыхать, а в том числе и работать, то нужно было пространство. Как минимум стол, за которым два человека смогут работать. Это кажется просто: «Ну где не будет стола?» На самом деле нет — мало где есть стол, — говорит Сергей.
Но ребятам повезло, и первый рабочий месяц они жили в доме с двумя спальнями, кухней и большой комнатой на южном побережье в городе Тангалле.
Слишком дорогое жилье пара снимать не могла. В сегменте, который могли себе позволить туристы, недвижимость в целом скромная, описывает Сергей: чаще всего это маленький дом, кровать, ванная, вентилятор, холодильник, кондиционер.
— Когда ты турист в отпуске и у тебя маршрут в основном от одного пляжа до другого плюс достопримечательности — и дом нужен просто, чтобы вернуться спать, то это вообще нормально. Но когда тебе нужно жить и работать, то приходится обращать на это внимание, — рассказывает он.
В целом диапазон выбора жилья достаточно широкий. Начинается совсем с простеньких, минималистичных комнатушек, в которых может не быть даже вентилятора. Хотя, как замечает Сергей, это здесь абсолютно необходимая вещь, потому что жарко. Нижний порог стоимости комнаты за сутки начинается, по прикидкам Сергея, от 2000 рупий — то есть примерно от 500 рублей. Заканчивается всё сложными туристическими виллами. В этот сегмент туристы не лезли, потому что он был не по карману.
— Вообще всё меняется от региона к региону, планка везде своя, — размышляет Сергей. — В разных местах разный уровень развития туристической инфраструктуры. В туристических центрах, куда приезжает большое количество людей из разных стран, всё заточено под туризм. Туристов там может быть больше, чем местных жителей, везде кафешки и всё такое. На южном побережье много пляжей, места для серфинга. И там можно снять кучу всего: комнаты, дома, виллы, всё на свете. Можно ничего заранее не бронировать, ты просто идешь по улице и там «Rooms», «rooms», «rooms» на каждом шагу.
В менее туристических местах, со слов Сергея, количество и качество всего сразу резко падает. Например, вторым городом для долгого проживания они с Катериной выбрали Матале — небольшой город в часе езды от Канди (второго по значимости и размеру города в Шри-Ланке после Коломбо).
Матале оказался не самым удачным выбором, признает Сергей:
— В Шри-Ланке обычная история, когда тук-тукеры заводят смолтоки со всеми: откуда вы, чего делаете и куда едете? Даже просто люди, которые мимо по улице проходят, могут спросить: «Where are you from?» И вот в Канди тук-тукер спросил, куда мы дальше направляемся, и, услышав про Матале, он просто захохотал. Мы, конечно, не поняли: «Чего? Почему?» Но когда приехали, стало понятно. Это абсолютно не туристический город, где ничего нет и куда никто не ездит.
Тройная конвертация и мутноватые «брокеры»
Российские банковские карты за рубежом уже больше года не действуют. Сергей с Катериной решили этот вопрос еще в Казахстане, когда завели карты в местных банках. Из-за этого на месте приходилось учитывать курсы сразу четырех валют и тройную конвертацию. Сначала рубли переводились в казахстанские тенге, а те перед снятием трансформировались в американские доллары и лишь затем в местные рупии.
— На этом, конечно, терялись деньги, — говорит Сергей. — Вскоре, как мы приехали, МВФ одобрил Шри-Ланке гигантский заем в три миллиарда долларов, и рупия сразу пошла вверх относительно доллара. А параллельно тенге укрепляется относительно рубля. И все эти пермутации доставляют изрядное количество головной боли.
Некоторые туристы и релоканты на Шри-Ланке, по словам Сергея, для обмена рублей на рупии пользуются услугами местных «нелегальных брокеров»:
— Можно договориться со специальным человеком, который приедет к тебе со своей российской банковской картой. Ты переведешь на нее нужную сумму со своей русской карты, а он тебе выплатит деньги наличными. Но мы решили, что не будем заморачиваться такими странными историями. Там нужно собираться несколькими туристами вместе и скидываться, чтобы это сразу была большая сумма, ждать человека, который приезжает где-то посреди ночи. Мутноватые штуки, но люди пользуются, потому что как-то деньги трансформировать нужно.
Там русские, тут русские
Коммуницируют с туристами в основном на английском языке. Шри-Ланка, ранее известная как Цейлон, — бывшая английская колония. И в каких-то моментах, помимо языка, британское влияние заметно, замечает Сергей:
— Какой бы маленький, бедный городок или деревня ни была, там обязательно есть поле для крикета, магазин с оборудованием для крикета, и все пацаны бегают после школы на это поле играть в крикет. Играют в переулках, на улицах. Все его любят, все за ним смотрят, каждый выходной проходят игры. Мы как-то шли на гору и слышали, как откуда-то из динамика раздается голос комментатора — где-то рядом, значит, проходит крикетный матч.
Знание английского не всегда упрощает общение. На Шри-Ланке, например, есть приложение для вызова такси и тук-туков PickMe. Оно работает по привычному принципу: выбираешь точку, где находишься, выбираешь точку отправления.
— Но после того как вы назначили поездку, тебе перезванивает водитель и спрашивает: «PickMe вызывали? А вы где? А куда ехать?» — описывает Сергей. — Слушай, ну у вас же в телефоне всё отражается точно так же, как у меня. При этом у разных людей разный уровень владения английским и разный уровень понимания английского — того, что я говорю по телефону. Поэтому, бывает, иногда немножко фрустрируешь: у тебя спрашивают, где ты, а ты сам не знаешь — ты ведь турист.
В некоторых туристических местах местные могут сказать что-нибудь и на русском. Русских, которые приехали на остров на три или шесть месяцев, в этом году на Шри-Ланке много, говорит Сергей.
— В местах, где много русских, местные переключаются с английского. Тебя спрашивают: «Where are you from?», слышат Russia и сразу говорят: «Пойдем», «Хорошая цена» и всякие такие мелочи на русском. Мы не раз снимали квартиру у хозяев, которые сдавали несколько мест. И они рассказывали: «У меня там живут русские, тут живут русские, и сюда через две недели после вас заедут русские на полгода».
Тут у нас какают мартышки
Сергей с Катериной были на острове с февраля по май и сначала специально выбрали южное побережье, так как позже там как раз начинался жаркий сезон. Начало жары они успели застать в марте — тогда воздух нагревался до 35 градусов.
— Когда мы приехали севернее на остров, там было ну не то чтобы прохладно — 28–32 градуса, но мы эту разницу реально ощутили. На жаре на улице вообще трудно что-то делать, потому что это просто адское пекло. Единственным местом, где мы почувствовали прохладу, был горный район в центре острова. Он высокогорный, вокруг чайные плантации, там очень красиво, и это единственное место, где мы ночью спали с одеялами. Днем там может быть +30, а ночью — +15, — вспоминает Сергей. — Мне не кажется, что если больше времени проводишь в жаре, то ты к ней привыкаешь и становится нормально. Нет, всё время жарко.
Поскольку на острове всегда тепло, то все двери и окна открыты. Поэтому нужно быть готовым к тому, что животный мир в самых разных проявлениях на Шри-Ланке присутствует всегда и везде, предупреждает Сергей:
— Каждое утро мы сметаем с пола мертвых насекомых или обнаруживаем муравьев, которые этих мертвых насекомых куда-то тащат. Где-то у нас рабочий стол был только на балкончике-веранде, а не внутри. И я несколько дней работал прямо на улице — над лесом, на фоне зарослей. Однажды на созвоне на меня упал геккон.
Но активно ведет себя и крупная живность. В одну из первых ночей на побережье пара проснулась ночью от какого-то страшного звука. Оказалось, кто-то бегал по крыше их дома.
— Потом привыкли: ну просто кто-то ночью бегает по крыше или долбится в двери. Может, какие-нибудь грызуны, мангусты. Мимо нашего дома вечером у мангустов был маршрут через двор. А летучие лисицы слетались ночью на манговое дерево, которое росло во дворе. Ты приготовил рыбу, выкинул ее в мусорное ведро на улице, а потом кто-то с наступлением темноты пришел жрать отходы из мусорного ведра, издавая всякие звуки, — вспоминает Сергей.
Сделать с этим, по его словам, ничего нельзя, можно только привыкнуть. Знакомые Сергея и Катерины, которые живут на Шри-Ланке уже четыре месяца, тоже рассказывали им, что первое время ужасались местной живности: «А-а-а-а-а, пришел паук, боже мой, боже мой», — пересказывает Сергей.
— Но когда мы с ними познакомились, они уже спокойно нам говорят: «Ну вот сюда у нас приходят какать мартышки».
Happy New Year — 2020
Шри-Ланка, по словам Сергея, сейчас переживает «период ограниченного туризма». До этого на острове три года не было туризма вообще: сначала из-за ковида, а в
— Последствия экономического кризиса тут видны почти везде. Брошенные стройки, брошенные дома, закрытые заведения, на витринах которых выцветают надписи Happy New Year 2020, — описывает Сергей. — В менее туристических местах это заметно особенно. В одном прибрежном кафе вечером, как темнело, свет у столиков включали с автомобильного аккумулятора. Потому что дорого платить за электричество. Мы туда приходили часто, поэтому нам в какой-то момент стали говорить: «Да вы просто сами проводки прикрутите, вот эти».
По рассказу Сергея, видно, что люди живут на острове бедно. В туристических местах торговцы сувениркой могут таскаться за туристами и уговаривать купить у них что-нибудь на разных языках. В храмах паре рассказывали, что на разные регулярные церемонии стало приходить меньше людей.
— Раньше нормально было в большие храмы съезжаться из окрестных мест, — пересказывает Сергей, — а теперь люди экономят, в том числе потому, что бензин дорогой и с ним бывают перебои. Собирается примерно треть от количества людей, которое было до пандемии и кризиса.
В городах Канди и Элле туристов много, но в целом, по его словам, тоже меньше, чем раньше. На юге во вполне себе туристический сезон кафе на пляже заполнены в лучшем случае процентов на 15. По выходным проходят вечеринки, по всему городу развешаны флаеры, и музыку слышно издалека. Но, когда идешь мимо этой вечеринки, видно только диджея, играющего в пустом кафе.
Бывает, что в кафе в меню наклеены новые ценники, описывает Сергей:
— Когда ищешь место, куда пойти поесть, надо смотреть, когда сделано меню. Если больше двух месяцев назад, то цена неактуальна. И, когда попадаются фотографии с ценами год назад, ты просто рыдаешь над ними, потому что всё в три раза дешевле.
Местная еда на Шри-Ланке очень острая и, как считает Сергей, не слишком разнообразная.
— То есть, с одной стороны, в магазине или на рынке куча продуктов, куча овощей, всего на свете. Но вот в заведениях, где они едят сами, — это рис с карри, рис с птицей и рис с рыбой, если повезет. Конечно, в местах для туристов может быть всё: паста, супы, салаты, бургеры и всякое такое. Но вне туристических мест: «Привет! Рис и карри». Риса мне после возвращения, думаю, долго не будет хотеться. Притом что я с большим уважением и любовью отношусь к рису, но пока что я его переел.
А что там с чаем
Шри-Ланка давно известна как крупный производитель и экспортер чая, но при этом в обычных магазинах на самом острове купить хороший чай проблематично, рассказывает Сергей.
— Простой, обычный черный чай тут продается только в специализированных магазинах чайных фабрик и заводов. В супермаркетах в лучшем случае можно купить самые простые чайный пакетики, а обычно продается просто супермелкий чайный порошок, не очень вкусный. Хотя вот с зеленым чаем таких проблем нет.
Популярный вид туризма в чайных регионах на острове — экскурсии на чайные фабрики. Сергей и Катерина попали на бесплатную экскурсию. По словам Сергея, достаточно просто прийти на фабрику и сказать, что хочешь на экскурсию. После этого чайный гид проводит тебя по фабрике и покажет тайны чайного производства. В конце тебя приводят в магазин при фабрике, где можно продегустировать за небольшую сумму сорта чая и купить их.
Получилось многослойно
В целом отношение к своей почти трехмесячной поездке на экзотический остров у пары сформировалось «многослойное», подбирает слово Сергей.
— У нас, кажется, не было там такого места, в котором всё во всех аспектах было классно и без проблем, — рассказывает он. — Например, когда я говорил, что на Шри-Ланке много мест для туристов, то минус в том, что эти места рассчитаны на туристов с деньгами. В кафе на побережье, например, были одни цены, а потом мы приехали в другое место и… «В смысле в три раза дешевле? Можно было это блюдо есть за столько денег?» Или, наоборот, ты не можешь найти ничего туристического, тебя никто не понимает по-английски, и еда очень острая. Или ты снял комнату, приехал, а оказалось, что в описании наврали и нет окна и половины того, что написано в объявлении, а деньги не возвращают.
Сергей оговаривается, что, возможно, это особенности конкретно их опыта, но у них на пути всегда были какие-либо мелкие или не очень препятствия и «всё время обо что-то приходилось стукаться».
Хорошего в поездках, конечно, тоже хватало.
— Было классно каждый день купаться в океане. Или приходить в семь утра на рынок и за 500 рублей покупать килограмм свежих креветок или рыбу свежую (хотя попадалась и несвежая, такой опыт у нас тоже был). Ну и вообще это круто, когда открываешь новую страну, новую культуру, — делится приятными впечатлениями он.
Например, маршрут поезда Элла — Канди, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Железную дорогу, по словам Сергея, строили еще англичане высоко в горах, чтобы вывозить из региона чай.
— И ты едешь четыре-пять часов по совершенным местам, на которые смотришь сверху — на все эти долины. Это прямо стоит увидеть.
Среди своих главных впечатлений Сергей называет поход на гору Малый пик Адама. На Шри-Ланке есть «большой» пик Адама — большая местная достопримечательность, на которую Сергей с Катериной попасть не смогли. А Малый пик Адама — это гора, похожая на Адама по форме, но поменьше. Маршрут на «маленького Адама» — это просто пешая тропа по горе, лезть по скалам, чтобы подняться вверх, не нужно.
— У тебя уходит примерно час, чтобы в неспешном режиме прийти на вершину горы, — описывает Сергей. — И оттуда открывается совершенно невероятный вид. Это, наверное, одно из моих любимых мест на Шри-Ланке. Когда у тебя прямо слезы на глаза наворачиваются просто от того, как красиво. Для меня всегда эталоном такого места был перевал на границе между Хакасией и Тувой — это просто космически идеальная красота. На «маленьком Адаме» примерно такого же уровня вид — я готов был там сидеть, пока жопа не отвалится.