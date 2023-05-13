Новосибирец переехал жить на море — как он зарабатывает на необычном шоколаде и какие плюсы и минусы нашел в Сочи

Кирилл родился и вырос в Новосибирске. После школы поступил в Новосибирский торгово-экономический колледж на менеджера, затем окончил Новосибирский госуниверситет экономики и управления по специальности «менеджмент организации». После вуза успел поработать маркетологом в нескольких крупных компаниях. Из-за того, что работа была дистанционной, Кирилл решил перебраться в Москву.

— Универ я окончил в 2018 году. В Новосибирске работал маркетологом и в среднем зарабатывал по 50 тысяч в месяц. А спустя 4 года после окончания университета, в августе 2022 года, я переехал в Москву, — поделился сибиряк.