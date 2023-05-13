Новосибирец переехал жить на море — как он зарабатывает на необычном шоколаде и какие плюсы и минусы нашел в Сочи

Сочи — это русский Бали. Так отзывается о главном российском курорте
Кирилл родился и вырос в Новосибирске. После школы поступил в Новосибирский торгово-экономический колледж на менеджера, затем окончил Новосибирский госуниверситет экономики и управления по специальности «менеджмент организации». После вуза успел поработать маркетологом в нескольких крупных компаниях. Из-за того, что работа была дистанционной, Кирилл решил перебраться в Москву.
— Универ я окончил в 2018 году. В Новосибирске работал маркетологом и в среднем зарабатывал по 50 тысяч в месяц. А спустя 4 года после окончания университета, в августе 2022 года, я переехал в Москву, — поделился сибиряк.
Параллельно с учебой и работой Кирилл развивался в музыкальной сфере, которой увлекался с детства. Долгое время молодой человек создавал композиции на продажу, но после стал выступать и как исполнитель.
— В 20 лет я начал изучать всё, что связано с музыкой. Я смотрел уроки, как писать биты, учил музыкальную теорию, и когда освоил это ремесло, то начал продавать свою музыку. После стал развиваться уже не только как автор музыки и текстов, но и как исполнитель и артист. Выступаю я под псевдонимом Indiweed. Так как у меня хорошо получалось, я, собственно, и перебрался в Москву, — пояснил Кирилл.
Однако жизнь в Москве пришлась не по вкусу сибиряку, и через месяц жизни в столице он задумался о переезде в другой город. Выбор пал на Сочи. Молодому человеку захотелось побыть в тепле и побывать на море. 30 сентября 2022 года Кирилл прилетел в курортный город.
Новый город и бизнес
— Изначально думал, что поживу тут месяц, но город мне понравился, и я решил остаться. После переезда в Сочи я уволился с основной работы маркетолога и продолжил заниматься музыкой и выступать на площадках. Сейчас я зарабатываю тем, что подрабатываю в разных местах, иногда преподаю, обучаю людей написанию музыки. Также я развиваюсь в соцсетях и зарабатываю на рекламе. Сейчас у меня заработок плавающий, но примерно 50 тысяч рублей в месяц выходит, — подсчитал Кирилл.
Также после переезда Кирилл начал развивать свой бизнес, который зародился еще в Новосибирске: уже несколько лет сибиряк создает шоколад с необычным ингредиентом.
— Всё началось с того, что я видел в интернете шоколадки с соцветиями конопли. Так как у меня есть любовь к растениям, эта идея меня привлекла. Я начал пробовать сделать что-то подобное, у меня стало получаться, и я создал свой бренд под названием CANDY KUSH. Это шоколад с CBD, если по-простому — шоколад с экстрактом медицинской конопли, которая абсолютно легальна в России, — пояснил Кирилл.
Как оказалось, в Сочи такой шоколад пользуется спросом, поэтому молодой человек активно развивает этот бизнес. Он уже открыл свое ИП, теперь в планах — из домашнего производства перейти к аренде цеха.
Жилье и жизнь в Сочи
Проблема с жильем — одна из самых распространенных в Сочи, говорит Кирилл. Цены на аренду квартир здесь приближены к московским.
— Первый месяц после переезда я снимал квартиру за 27 тысяч рублей, плюс тысячи 3–4 — коммунальные услуги, — вспомнил Кирилл. — Спустя месяц я переехал в гостевой дом. Он представляет собой пятиэтажный дом, на первом этаже которого живут владельцы, а квартиры этажами выше сдают в аренду. Однокомнатная квартира-студия мне обходится в 30 тысяч рублей в месяц, в эту сумму также входят все коммунальные платежи.
При этом в Сочи распространена практика подъема цен аренды во время туристического сезона. Так, в летний период стоимость квартиры может вырасти в 2–3 раза.
— К примеру, люди при аренде квартиры и заключении договора уточняют у владельца, будет ли повышаться цена ближе к началу сезона. В некоторых договорах прописывают, что цена поднимется на такую-то сумму в такие-то месяцы, а некоторые указывают, что аренда без повышения цены. Я сейчас заключил договор до июня, без повышения. Но хозяева меня предупредили, что в летний сезон им выгоднее сдавать эти апартаменты посуточно, поэтому скоро буду искать другое жилье, — рассказал Кирилл.
По его словам, цена на покупку жилья в Сочи значительно выше, чем в Новосибирске. Если в Сибири вы можете купить неплохую однокомнатную квартиру по линии метро за 5–7 миллионов рублей, то в курортном городе точно такая же квартира обойдется вам в 12–15 миллионов.
— Цены на продукты, одежду и бьюти-индустрию практические такие же, как и в Новосибирске. Стоимость фастфуда тоже не отличается от новосибирской. Поесть в ресторанах стоит столько же, сколько и в Новосибирске, — отметил Кирилл. — Но, конечно, морепродукты тут дешевле. К примеру, сет мидий обойдется в среднем рублей 500–600.
В Сочи нет метро, все передвигаются на автобусах или такси. Также в городе распространен каршеринг.
— Цена на проезд в общественном транспорте фиксированная: билет до 9 вечера стоит 32 рубля, а после — 36 рублей, расстояние на цену не влияет, — рассказал Кирилл. — Цена на каршеринг примерно такая же, как в Новосибирске: рублей 10–12 в минуту, всё зависит от марки машины. На такси тут цены тоже такие же, стоимость меняется в зависимости от спроса, расстояния и погоды. Пробки бывают, но не сравнимые с новосибирскими.
«Сочи дал стимул к жизни»
За 7 месяцев жизни в городе Кирилл успел посетить много местных достопримечательностей.
— После переезда в Сочи успел побывать в Адлере, покупался в море на пляже «Сириус», побывал в дендрарии, съездил в горы, побывал на Красной поляне, на подъеме «Газпром». Ну, так скажем, некоторые достопримечательности успел посетить, — рассказал молодой человек.
Кирилл отметил, что сфера, в которой в Сочи работает больше всего людей, — это недвижимость: аренда, продажа жилья и всё, что с этим связано. На втором месте автомобили: такси, продажа, каршеринг. На третьем — продажа и добыча морепродуктов, а также общепит.
Существует стереотип, что в Сочи много мошенников. Но, по мнению Кирилла, их вряд ли больше, чем в Новосибирске. При этом он отметил, что, возможно, не попал на их удочку, потому что переехал не в сезон.
Сочи считается одним из главных курных городов России. По данным городской администрации, его население составляет 466 тысяч человек, при этом в прошлом году Сочи посетили около 7,2 миллиона туристов. Такой наплыв приезжих Кирилла не смущает.
— Всем известно, что Сочи — туристический город и сюда приезжает очень много людей. Мне нравится, что они привозят с собой радость и улыбки, чувство расслабленности и позитива, которые распространяются на всех, — отметил сибиряк. — Сочи дал стимул к жизни, так как, живя на природе, человек становится более открытым, более добрым, жизнерадостным. Я увидел горы, море, получил огромное количество положительных эмоций. Ну и также переезд в Сочи дал новый виток к развитию моего шоколадного бизнеса и моего творчества.
Говоря о плюсах портового города, Кирилл отметил, что в Сочи нет привычных сибирякам каменных джунглей: 70% территории города занимает какая-то растительность. В Сочи очень много парков, скверов, а близость к морю и теплая погода способствуют росту разных фруктов и овощей.
— После переезда в Сочи меня очень удивило, что здесь постоянно всё зеленое, фрукты растут на деревьях. Доброжелательность людей также очень удивила. Обычные рабочие очень жизнерадостные, улыбаются, слушают музыку. Здесь много бездомных животных, но они не агрессивные, а больше умиротворенные, наслаждаются солнышком, многих из них подкармливают туристы, — рассказал Кирилл. — Сочи — один из главных портов России, тут очень много рыбаков. Если ты идешь вдоль набережной, ты обязательно увидишь рыбаков, которые сидят на волнорезах с удочками или чинят лодки.
Большая влажность — один из минусов города, которые отметил молодой человек. Белье после стирки может сохнуть 2–3 дня.
Регулярные землетрясения мощностью 2–3 балла — еще один минус региона. Из-за того, что рядом с городом находятся Кавказские горы и они продолжают расти, происходят подземные толчки. Но, по словам Кирилла, в Сочи они ощущаются редко.
По сравнению с Новосибирском в курортном городе намного хуже развита инфраструктура, считает Кирилл. Несмотря на это, он не жалеет о том, что переехал в Сочи. Ближайший год молодой человек планирует прожить там.
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