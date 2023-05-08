«Мой парень был в шоке»: как учитель музыки из Сибири выживала на 500 рублей в неделю, бросила всё и рванула в Питер

Барнаул: раздача листовок и жизнь на 400 рублей в неделю

Анастасия родилась и выросла в небольшом селе Стуково в Алтайском крае. С детства занималась музыкой, а после закрытия кружка в родном учебном заведении начала ездить на занятия в соседний поселок Новые Зори. Любовь к музыке подтолкнула девушку связать жизнь с этой сферой, поэтому в 2014 году она переезжает в Барнаул.



— После 9-го класса я поступила в Алтайский государственный музыкальный колледж. Во время учебы я жила в общежитии, ежемесячно за проживание платила 500 рублей в месяц. Училась на бюджете, — рассказала девушка.