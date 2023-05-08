«Мой парень был в шоке»: как учитель музыки из Сибири выживала на 500 рублей в неделю, бросила всё и рванула в Питер

Северная столица, город на Неве, культурная столица России — вот далеко не полный список неофициальных наименований Санкт-Петербурга. Питер называют одним из красивейших мегаполисов мира, и многие россияне мечтают в него переехать, но не Анастасия Орлова. Всю жизнь девушка прожила в Сибири и даже не думала, что переедет на другой конец страны. Но знакомство с возлюбленным подтолкнуло
Барнаул: раздача листовок и жизнь на 400 рублей в неделю
Анастасия родилась и выросла в небольшом селе Стуково в Алтайском крае. С детства занималась музыкой, а после закрытия кружка в родном учебном заведении начала ездить на занятия в соседний поселок Новые Зори. Любовь к музыке подтолкнула девушку связать жизнь с этой сферой, поэтому в 2014 году она переезжает в Барнаул.
— После 9-го класса я поступила в Алтайский государственный музыкальный колледж. Во время учебы я жила в общежитии, ежемесячно за проживание платила 500 рублей в месяц. Училась на бюджете, — рассказала девушка.
Первые годы жизни в городе дались тяжело. Сложности возникли из-за трудного финансового положения. Девушке приходилось быть максимально экономной, чтобы прокормить себя.
— Тема продуктов вообще больная. Первые три курса родители мне давали 500 рублей на неделю, из этой суммы я оставляла 100 рублей, чтобы в конце недели уехать домой. Приходилось жить на 400 рублей, я очень плохо питалась, кушала практически одни булочки. Когда стала подрабатывать, стала жить получше, — пояснила сибирячка.
Чтобы хоть как-то подправить финансовое положение, Анастасия пошла работать.
— Первая моя работа была промоутером, раздавала листовки на улице. Работу оплачивали по часам, но тут тоже зависит от времени года, если это зима, то ставка была 100–110 рублей, а летом — рублей 80–90. Из-за учебы я работала нерегулярно, поэтому сильно ничего не зарабатывала, — вспомнила Анастасия.
На четвертом курсе девушке исполнилось 18 лет, и она начала искать официальную работу. Так она устроилась педагогом в музыкальную школу, в которой училась сама, в поселке Новые Зори.
— В 18 лет я стала официально работать в музыкальной школе. Туда ездила раз в неделю, занятия длились весь день. Я преподавала сольфеджио, музыкальную литературу и вокал. В месяц зарабатывала чуть больше 10 тысяч. Из этой суммы около 40% уходило на одежду и бьюти-индустрию, остальное тратила на продукты, — отметила сибирячка.
По словам Анастасии, жить в Барнауле ей нравилось. В городе очень много зелени, практически на каждой улице есть парк или сквер. Экология также намного лучше, чем в мегаполисе.
— Барнаул мне нравится тем, что находится недалеко от моего дома, на дорогу уходило всего полтора часа. Однако из-за этой близости был постоянный контроль родителей. Также одним из минусов можно считать низкий уровень доходов по сравнению с тем же Новосибирском, — отметила девушка.
Новосибирск: бизнес в общаге и хаотичная архитектура города
В 2018 году после окончания колледжа Анастасия переехала в Новосибирск. Здесь она поступила в Новосибирскую государственную консерваторию.
— Училась я по направлению «музыкальная педагогика». Жила в общежитии, за которое платила 550 рублей в месяц. Я очень удивилась, что плата за общежитие такая небольшая. Я думала, Новосибирск — город-миллионник, поэтому цена будет выше, чем в Барнауле, но нет, оказалось, что она не сильно отличается, — рассказала девушка.
После переезда в Новосибирск родители девушки стали ей отправлять на жизнь 1000 рублей на неделю. По словам Анастасии, этих денег в целом хватало, поэтому она могла сосредоточиться на учебе без отвлечения на работу. Иногда зарабатывала тем, что решала задачи для студентов.
— Еще учась в Барнауле, я начала решать задачи по гармонии за деньги. В Новосибирске это превратилось в небольшой бизнес. Так как большинство студентов очень много времени посвящают практике, у них не оставалось времени разбираться с этими задачами, и поэтому они обращались ко мне. За решение одной задачи я брала 150 рублей, на нее у меня уходило минут 10–15. В какой-то момент я поняла, что людей, которым требуется моя помощь с задачами, достаточно много, и я подняла цену до 300 рублей за задачу. В зависимости от срочности и сложности могла еще немного накинуть, — отметила Анастасия.
В обычные учебные месяцы доход был небольшой, но в период сессии девушке удавалось заработать в месяц около
— Чтобы добраться до школы, приходилось ехать на автобусе минимум полтора часа. Туда я ездила один раз в неделю и работала с 8 утра до 8 вечера. В месяц на этой работе я зарабатывала около 15 тысяч рублей. После переезда немного выросли траты не только на продукты, но и на себя. На еду уходило примерно 1/3 заработанного, также стала больше тратить на развлечения и имидж, но при этом каждый месяц я откладывала по
Новосибирск запомнился Анастасии как серый, грязный и пыльный город с хаотичной архитектурой. Среди плюсов мегаполиса девушка отметила красоту оперного театра и наличие метро, по мнению сибирячки, оно сильно облегчает передвижение по городу.
Санкт-Петербург: музыканты в вагонах метро и высокий уровень самовыражения
В Питер девушка переехала в 2022 году. Так получилось, что в «Тиндере» Анастасия познакомилась с молодым человеком, с которым начала строить отношения. Сибирячка трижды летала к юноше в гости, а в июле, после выпускного, приняла решение переехать в Северную столицу.
— В Санкт-Петербурге я живу у моего молодого человека, у него своя квартира. Мы живем на Московском шоссе в поселке Ленсоветовском, ближайшая к нам станция метро — «Купчино», — пояснила девушка.
После переезда сибирячка устроилась на работу в частную музыкальную школу преподавателем по вокалу. Собеседование в нее Анастасия прошла в июне, когда еще жила в Новосибирске. Билет на самолет в Санкт-Петербург у нее был на
— Я поменяла билет на 1 июля, быстро собралась и переехала в Санкт-Петербург. Мой парень был в шоке, так как ждал меня только через месяц, но я не хотела упускать такую возможность, — отметила девушка.
Школа находится в центре города, рядом с Казанским собором. Там девушке платили по 300 рублей за час, при этом учеников она должна была набрать сама. К сентябрю сибирячке обещали поднять зарплату до 500 рублей.
— В один момент я случайно узнала, что мои ученики в среднем за урок платят 2200 рублей, из них я получала всего 300. Куда уходили остальные деньги, непонятно. Знаю, что эти деньги идут на аренду, зарплату уборщицам и администраторам, но не вся же сумма. Многие ученики стали меня уговаривать уйти и преподавать самостоятельно, я долго не решалась, но в конце февраля 2023 года я уволилась, — поделилась сибирячка.
После увольнения за Анастасией ушли два ее ученика. Девушка набрала новую группу и преподает им вокал по 1500 рублей за урок. Сибирячка ведет занятия раз в неделю и в месяц на этом зарабатывает примерно 11–12 тысяч. Но, по словам Анастасии, эта сумма вскоре увеличится, так как она продолжает набирать новых учеников.
Также Анастасия работает учителем музыки в общеобразовательной школе. Хотя раньше зарекалась не устраиваться на работу в бюджетное учреждение.
— Раньше всем говорила, что не пойду преподавать в общеобразовательное заведение, так как в таких школах нет отбора по детям, учат всех, кто придет, не смотрят на способности. Но, как ни странно, эта работа мне понравилась. Плюс школа находится рядом с нашим домом. Преподаю в школе я три раза в неделю. Зарабатываю примерно 40–50 тысяч в месяц, — рассказала Анастасия.
По мнению девушки, Питер оказался достаточно бюджетным городом. Анастасия вместе с парнем на двоих зарабатывают примерно 100 тысяч рублей в месяц, из этой суммы они ежемесячно тратят
Город с огромным уровнем самовыражения — так отзывается о Санкт-Петербурге Анастасия. По словам сибирячки, здесь легко встретить людей с цветными волосами или парня с маникюром, косо на тебя никто не посмотрит и не осудит.
— Когда я переехала в Питер, то отметила, что здесь высокий уровень самовыражения. Буквально каждая третья девушка носит что-то необычное, либо у нее необычная прическа, необычный цвет волос, неординарный макияж. Это распространено повсеместно. Я это заметила, так как, когда я жила в Новосибирске, покрасила волосы в ярко-красный цвет и из-за этого часто встречала неодобрительные взгляды. А здесь твоя необычность и индивидуальность в порядке вещей, — отметила Анастасия.
По словам сибирячки, в Питере даже в государственных учебных заведениях спокойно относятся к твоему образу и желанию самовыражаться.
— Я недавно покрасила волосы в розовый цвет и переживала, что в школе из-за этого будут проблемы. Но вчера в магазине встретила завуча, и она мне ничего не сказала по этому поводу, лишь поздоровалась и мило улыбнулась, — рассказала Анастасия.
Красиво стареющие люди — еще одна из особенностей Санкт-Петербурга. Ни в Новосибирске, ни в Барнауле девушка не встречала так много стильных и ухоженных пенсионеров.
— Заметила, что в Питере, так же, как и в Италии, очень красиво стареют. Я очень часто вижу в метро пожилых женщин, которые прям видно, что ухаживают за собой. Они всегда стильно одеты, например, в какое-то пальто с необычными деталями, красивые сапожки на небольшом каблучке, обязательно макияж, очень аккуратная прическа. Они выглядят просто великолепно, — отметила девушка.
Уличные музыканты — такая же неотъемлемая часть Санкт-Петербурга, как и аниматоры в исторических костюмах. Однако места их работы немного отличаются от новосибирских.
— После переезда в Питер обратила внимание на то, что уличные музыканты не просто в переходах играют, а могут заходить прямо в вагон метро и петь и играть прямо там. В Новосибирске я такого не встречала. И уровень музыкантов здесь немного, но выше, чем в Сибе, — пояснила Анастасия.
«Архитектура города, в которую невозможно не влюбиться», так отзывается Анастасия о Санкт-Петербурге. По словам сибирячки, на каждом углу, на каждой улице можно найти что-то интересное. О своем переезде в Питер девушка ничуть не жалеет и планирует навсегда остаться жить в городе белых ночей.
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