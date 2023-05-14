С двумя мопсами и контрабандой: сибирячка переехала в Таиланд — что ее поражает в азиатском быте

Два билета с багажом для мопсов

Я давно хотела переехать в Таиланд: часто ездила в Азию, некоторое время жила в Китае и в Таиланде. В какой-то момент азиатских обычаев, их еды мне стало не хватать. Можно сказать, что азиатская, буддистская культура мне близка, кроме того, в России мне очень холодно жить. Последней же каплей стало то, во что превратился Новосибирск, который строил в том числе и мой дед: разбитые дороги, смог, серость и вечная вонь от свинофермы.

С мужем мы готовились к переезду долго, наверно, около года. В целом он обошелся нам в большую сумму — порядка 400 тысяч рублей, плюс мы взяли с собой некую «подушку безопасности». Но в целом я настроена оптимистично: мой муж работает на бирже, по сути, это удаленная работа. Я занималась модельным бизнесом в Китае и, возможно, попробовала бы и здесь: тридцати- и даже сорокалетняя модель тайцев не шокирует, если она хорошо выглядит.