С двумя мопсами и контрабандой: сибирячка переехала в Таиланд — что ее поражает в азиатском быте

Сибирячка Виктория Шелкунова три недели назад собрала чемоданы, взяла мужа и двух мопсов и навсегда перебралась в Таиланд. О новизне впечатлений девушку расспросить не получится: последние десять лет она фактически жила на две страны, пока не решила определиться окончательно. Виктория признаёт: она давно знает и любит Таиланд, а еще имеет опыт жизни в азиатских странах — возможно, поэтому многие сложности жизни в чужой стране ее и не смущают. Зато Виктория с юмором рассказала NGS.RU о том, почему она старается избегать туристических мест, как таец легко выведет любого европейца из себя и как сложно релоцироваться с двумя слабыми здоровьем, но очень любимыми собаками.
Два билета с багажом для мопсов
Я давно хотела переехать в Таиланд: часто ездила в Азию, некоторое время жила в Китае и в Таиланде. В какой-то момент азиатских обычаев, их еды мне стало не хватать. Можно сказать, что азиатская, буддистская культура мне близка, кроме того, в России мне очень холодно жить. Последней же каплей стало то, во что превратился Новосибирск, который строил в том числе и мой дед: разбитые дороги, смог, серость и вечная вонь от свинофермы.
С мужем мы готовились к переезду долго, наверно, около года. В целом он обошелся нам в большую сумму — порядка 400 тысяч рублей, плюс мы взяли с собой некую «подушку безопасности». Но в целом я настроена оптимистично: мой муж работает на бирже, по сути, это удаленная работа. Я занималась модельным бизнесом в Китае и, возможно, попробовала бы и здесь: тридцати- и даже сорокалетняя модель тайцев не шокирует, если она хорошо выглядит.
В какой-то момент мы даже шутили, что откроем фирму по продаже удобрений: в Таиланде недавно легализовали марихуану, и очень многие русские, которые переезжают сюда, решили, что будут ее выращивать — не для себя, так на продажу. Но в итоге я решила, что займусь практическим садоводством совсем иначе и начну учиться. Планирую учить тайский, выгоды сразу две: знание языка и учебная виза.
Самое тяжелое было — решиться на переезд с животными. Наверное, проще перевезти в другую страну детей. У меня два мопса, и мы с мужем долго выясняли, какие документы собрать: в перевозке животных самое важное — соблюдать регламент и иметь деньги. Самое простое: если ты хочешь везти собаку в салоне, тебе придется оплатить для нее билет.
По правилам перевозчика, которым я летела, на одного пассажира приходится не более одной собаки. Большие псы летают в качестве багажа, переноски с небольшим животным можно поставить под кресло, и это будет бесплатно. Мои парни под сиденья не влезли, хоть и буквально чуть-чуть. Можно было и их отправить багажом, но это лотерея, и играть в нее совсем не хочется. Нежные мопсы такой полет могут просто не перенести, хозяину либо предстоит укрепляться в пофигизме, либо платить, причем немало.
Если ты сам летишь с багажом, билет с багажом понадобится и твоей собаке. Или двум собакам — по одному на каждую. Не то чтобы я правда возражала с таким количеством чемоданов. Кстати, с собакой нужно проходить по красному таможенному коридору, как будто пес — предмет антиквариата или крупная сумма в долларах. На тот случай, если ты вдруг планируешь собак размножать.
Тайская жизнь собак и белых иностранцев
Следующая проблема, которая ждет собачника в Таиланде, — аренда квартиры. В принципе, сделать это непросто любому релоканту, но, если ты переезжаешь вместе с питомцами, задача усложняется минимум вдвое. Мне помогло знание китайского языка: здесь большое китайское сообщество, многие китайцы живут здесь с рождения, и тайцы часто знают этот язык. Я нашла тайского риелтора, договор аренды составили на тайском и китайском, и квартиру удалось взять дешевле, чем это вышло бы через русскоговорящего посредника.
Поселиться можно не везде, а только в специальных домах, где разрешено жить с собаками. Ключевое требование — наличие прогулочного дворика, которые бывают двух типов. В домах подороже это обычные лужайки, засаженные газонной травой у дома. Если хочется сэкономить, такой дворик будет расположен на плоской крыше, а трава окажется пластиковой. Не уверена, что мои собаки были готовы к таким извращениям, поэтому пришлось переплачивать за нормальную площадку для выгула. Квартира обходится мне приблизительно в 30 тысяч рублей в месяц. Это небольшая кухня с жилой комнатой и спальня, двоим есть где развернуться, но без собак вышло бы на треть дешевле.
Обычно русские приезжают на Пхукет. Сейчас сюда съехались все русскоговорящие инфоцыгане мира. Каждый день проводят какие-то марафоны, встречи, ретриты... Еще медитации, кришнаиты, все эти высокодуховные практики — и вся эта шушера общается между собой, как будто и не уезжала из России.
Мне больше нравится Азия, несмотря на все ее (довольно мелкие) недостатки. Так что мы выбрали Бангкок. Это мегаполис, где свои, нетуристические правила. Здесь нужно закрывать колени и руки (похоже, из-за мигрантов), из русских в основном живут программисты, которые приехали жить и работать, а не отдыхать.
Прошли уже те времена, когда тайцы работали обслуживающим персоналом в отелях — сейчас у них минимальная оплата труда, установленная государством, — 20 тысяч рублей на наши деньги. Поэтому в Таиланд многие едут на заработки из менее обеспеченных стран — Мьянмы, Бирмы, Лаоса. Это мусульманские страны, и обслуживающий мусульманский персонал часто пытается диктовать остальным правила в рамках своей веры. Мне пытались помешать напоить собаку в туалете — мол, нечистое животное, в маленький магазинчик или банк на окраине с животным тебя могут не пустить. Это, конечно, не особенно приятно.
К тому же сами тайцы очень честные, а вот мигранты могут и обмануть, и обсчитать тебя. Совсем как у нас в супермаркетах: акционные продукты пробивают по бóльшей цене. Когда напоминаешь им об акции, они «искренне» удивляются и быстро переправляют цену на акционную, не сверяясь с ценником.
Культ страдания против гармонии лени
Европейцев всегда шокирует дорожное движение — иначе как «крейзи», я его назвать не могу. Сначала по привычке смотришь не в ту сторону, движение-то левосторонее. Опять-таки меня спасает Китай: там трафик еще более дикий, и каждый раз, выходя на улицу, ты мечтаешь, чтобы тебе не проехали по ногам даже на тротуаре. И тайцы всё-таки буддисты. Они соблюдают свои правила: «я пропущу — и меня пропустят». Я вижу здесь нерегулируемые перекрестки, которые в России точно бы встали, а здесь действительно работает правило «пропусти дебила, пусть он с богом едет». И пропускают. В итоге ты привыкаешь к этому движению, и оно перестает тебя напрягать.
Не сложно разобраться и в тайских лекарствах: главное — смотреть на латинское название. Нужно быть только аккуратным с рецептурным препаратами: часто на то, что у нас продается свободно или условно свободно, в Таиланде нужен рецепт. Особенно сложная ситуация с антидепрессантами. Люди иногда попадаются на том, что приходят в тайские аптеки, берут привычный препарат, а на выходе их уже ждут полицейские: такие лекарства тут фактически приравниваются к наркотикам и продаются строго по рецепту.
А вот больше всего в Таиланде, да и вообще по всей Азии не хватает привычной с детства еды. Если вы разбираетесь в местной кухне и любите ее, то проблем не должно возникнуть. Здесь легко и удобно готовить дома и экономить, когда вы ориентируетесь в соусах, специях, продуктах местных. А вот готовить привычную еду сложновато: и дорого, и не все продукты можно купить.
Переезжая в Таиланд, я совершила страшный грех: привезла с собой семена, хоть это и запрещено. Просто спрятала в одном из чемоданов, надеясь, что их не найдут. Не нашли. Впрочем, нарушать закон у меня была веская причина: здесь чудесные фрукты, а вот овощи, мягко скажем, среднего качества. Пришлось пойти на риск и привезти помидорки черри и низкорослые огурцы, буду выращивать их на балконе. Кажется, я не очень похожа на остальных тайских «растениеводов».
Но если не циклиться на помидорах и хрене (последний сюда везут из Австралии), в Азии мне лучше. Наша культура, как мне кажется, предполагает культ очищения через страдания, а здесь буддизм, страдание совсем не поощряется. Правда, у этого есть и обратная сторона. Работа — это нарушение гармонии, а тайцы не любят, когда ты нарушаешь гармонию.
Например, нам две недели не могут починить сломавшуюся дверь, никто даже не пришел на нее посмотреть. Думаю, ремонтник просто морально пока не готов к тому, чтобы начать работать, и это воспринимается абсолютно нормально.
Китайцы и тайцы — двойное комбо лени. И те, и другие буддисты, хотя их буддизм и отличается. Хозяин нашей квартиры две недели не может выдать мне нужные документы, чтобы я зарегистрировалась.
У него было 10 тысяч оправданий, почему он ничего не делает, пока я не нашла тайский закон, согласно которому хозяин моей квартиры давно должен был зарегистрировать своих жильцов, а за нарушение ему придется заплатить штраф от 10 тысяч бат. Когда скинула ему текст и написала на китайском, а не на английском языке, сделал мне нужные бумаги в тот же день. Правда, в документе он «случайно» допустил ошибку: сдвинул наши сроки прибытия на 8 дней. По удивительному стечению обстоятельств в этом случае ему не придется платить штраф.
С другой стороны, здесь очень чисто: за сортировку мусора платят деньги, так что бездомные буквально охотятся за мусором. Здесь достаточно тепло, чтобы не нуждаться в крыше над головой, а денег за сортировку вполне достаточно для жизни. Здесь нет мусорок, но и мусора на улицах нет. Неплохо было бы видеть такое в Новосибирске, правда?
Конечно, время от времени я буду ненадолго возвращаться в Россию: здесь остались мои родители и друзья, недвижимость. Но потом всё равно планирую возвращаться в Азию.
Ранее НГС публиковал историю новосибирца, переехавшего в Амстердам. Он показал нашим читателям свою квартиру и рассказал, во сколько она ему обходится.