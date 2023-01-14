Новосибирец переехал в Амстердам и показал свою квартиру. Сколько он тратит в Европе и как там относятся к русским

Сергей родился в Ачинске, но сразу после окончания школы перебрался в Новосибирск. Говорит, что уже тогда мечтал о жизни в крупном городе и возможности путешествовать. Несколько лет назад он задался целью получить место в иностранной компании, прошел не менее пяти этапов собеседования, и вот — с 2021 года он живет и работает в Амстердаме. За это время сибиряк успел объездить едва ли не всю Европу, пережить локдаун из-за ковида и увидеть своими глазами наплыв беженцев в Нидерланды после 24 февраля. Корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с Сергеем и узнала, насколько сложно получить работу в Европе иностранному специалисту, сколько стоит жизнь в Амстердаме и как там относятся к выходцам из России.
Как попасть в сердце Европы русскому айтишнику
Сергею 33 года, и последние полтора года он живет в Амстердаме. Он родился в небольшом городке Красноярского края — Ачинске, и как только представилась возможность, переехал в город покрупнее. В Новосибирске он поступил в НГУ, выучился на разработчика и нашел первую работу.
— Дело в том, что всю свою жизнь я работал на иностранных проектах. Где-то в конце обучения в университете я нашел свою первую работу, это была американская компания. Потом следующий проект был европейский — мы работали с Данией. И, в принципе, я вырос в такой среде, где много иностранных коллег, неважно откуда — все ребята разные. Единственное, я работал удаленно, и это было не очень удобно, так как приходилось смещать свой рабочий день, чтобы было больше пересечения с коллегами, — рассказывает он.
Так продолжалось до февраля 2021 года. Именно тогда он начал подыскивать себе постоянное место в международной компании.
— Я рано оторвался от родителей и уехал [из Ачинска], поэтому они отнеслись с пониманием к моему переезду в Европу. Было немного тяжело уезжать от друзей, это, пожалуй, единственный фактор, который держал меня в Новосибирске. В остальном мне просто нравилась идея попробовать пожить в Европе. Я не загадывал уехать навсегда, я просто хотел попробовать поработать в другой стране, испытать себя: смогу ли я найти связь с коллегами, захочу ли я там остаться.
Поиски заняли более трех месяцев, и уже к маю Сергей получил два предложения — его приглашали компании из Эстонии и Нидерландов. Но для начала нужно было пройти собеседование, естественно, на английском языке.
По признанию Сергея, это оказалось сложно — английский он изучал едва ли не с самого детства, но порой чувствовал себя неуверенно.
— Мне кажется, я начал хорошо говорить по-английски, когда в НГУ нам нужно было писать статьи для защиты бакалаврской и магистерской диссертаций. Я начал много читать научных статей, а они обычно на английском. Плюс появилась работа в международных компаниях. Так что мне приходилось очень много говорить. Не знаю, как оценить свой уровень английского, мне кажется, он плохой, — смеется он. — Но рабочий английский у меня хороший, без проблем общаюсь с коллегами, могу объяснить свою точку зрения. После переезда, правда, оказалось, что этого недостаточно. С бытовым английским у меня всё еще проблемы.
Ему пришлось пройти пять этапов собеседования. Как говорит Сергей, процесс не особенно отличается от стандартного интервью для айтишников в России, не считая того, что общаться приходилось на английском. Так что Сергей тщательно готовился.
К началу лета он получил оффер от компании в Нидерландах, в то же время эстонская компания сообщила, что тоже готова принять Сергея. Но сам он сделал выбор, не задумываясь, и предпочел Нидерланды Эстонии. Он объясняет это тем, что уже бывал раньше в Амстердаме и остался в восторге от этого города. К тому же здесь находится крупнейший воздушный хаб, поэтому Сергей может без проблем добраться из Амстердама фактически до любого города в Европе. Наконец, еще один фактор — в Нидерландах уже осели некоторые знакомые сибиряка.
В итоге в первую неделю июля 2021 года он приземлился в столице Голландии.
Насколько дорогая жизнь в Европе и что там со счетами на отопление
Сергею повезло — компания не только взяла на себя заботы по оформлению вида на жительство (у Сергея ВНЖ на пять лет. — Прим. ред.), но и отыскала ему подходящее жилье. В Нидерланды он переехал вместе с девушкой. И здесь, как говорит он, кроется еще один плюс жизни в этой стране: рабочая виза распространяется и на его девушку, несмотря на то, что они с ней не в браке.
— Вот такое лояльное законодательство в Нидерландах. Нужно всего лишь написать письмо в свободной форме в миграционную службу о том, что ты хочешь переехать с партнером. Ты можешь просто написать, сколько лет вы знаете друг друга, или живете, или путешествуете вместе. Всё что угодно, что ты можешь предложить: например, билеты на самолет или общие фотографии. Вот такое интересное письмо собираете на несколько страниц, отправляете в службу, там смотрят и говорят: «Всё хорошо, приезжайте», — делится он.
С остальным было сложнее, например, с адаптацией к новым ценам и тратам. И хоть зарплата у Сергея была достаточно высокой, он решил следить за всеми потраченными деньгами.
— Твой бюджет на месяц здесь работает совершенно по-другому. Я до сих пор веду подсчеты трат: вписываю, на что и сколько я потратил ежедневно, чтобы понимать, как распределять свои расходы. Потому что условно в Новосибирске ты можешь каждый день ходить в ресторан — я говорю сейчас как человек из IT. В Нидерландах, в Амстердаме, уже так часто в рестораны не походишь, это 100%.
В среднем, по его словам, хороший IT-специалист может рассчитывать на зарплату в 80 тысяч евро в год, но есть еще динамическая налоговая ставка, которая может доходить до 50%.
— Квартплата в Нидерландах будет занимать большую часть твоих трат. Когда я переехал, мне казалось, что я плачу примерно треть зарплаты в месяц. В Новосибирске квартира стоила 10% от зарплаты, но тут у меня квартира точно лучше. Плюс в 2022 году всё в цене выросло, — рассуждает он. — Открыли границы после ковида, стали приезжать туристы и студенты, снова появился спрос на квартиры. Хороших квартир почти не осталось.
Сергей и его девушка платят примерно 1500 евро за жилье в тихом районе Амстердама. Эта сумма осталась неизменной с 2021 года, поскольку тогда они заключили договор с арендодателем на два года — согласно ему, тот не имеет права поднимать квартплату за этот срок.
А вот коммунальные услуги за последний год значительно подорожали. Сергей объясняет: в Амстердаме нет центрального отопления, но есть газовое.
— В 2023 году вроде как будет квота на газ, то есть установят верхний предел, выше которого цены не поднимут. Я сейчас плачу 290 евро в месяц за газ — это очень много, с января будет максимальный порог — 190 евро. Но это всё еще много, в том же Новосибирске таких цифр не бывает. И это только за газ, есть еще вывоз мусора, там не так много, но всё же. Когда я переезжал, я платил за все коммунальные услуги 150–200 евро, теперь доходит до 300.
Вежливые соседи и странные полицейские
— Никогда нельзя проецировать то, что ты видишь в городе как турист, на свою дальнейшую жизнь в этом городе. Это два разных состояния. Но гораздо проще переезжать в место, которое ты видел уже глазами. Когда ты посмотрел дома, транспорт, взглянул на людей, которые здесь живут. Если от всего этого складывается приятное ощущение, то значит, ты можешь попробовать здесь пожить, — напутствует Сергей.
В его же случае увиденное в Амстердаме задолго до переезда совпало с реальностью, в которой он оказался, приехав сюда жить. Сергей считает Амстердам одним из самых красивых и удобных городов Европы. Тем более ему есть с чем сравнивать — он и его девушка стараются ежемесячно выезжать в выходные в какую-либо соседнюю страну. За полтора года, что они живут в Нидерландах, успели совершить 20 небольших и вполне себе крупных путешествия. Недавно вот вернулись из Барселоны.
— Но первые ощущения [в Амстердаме] были такие: ты ничего не знаешь, не понимаешь, как нужно действовать. У тебя есть просто работа и куча дел, которые нужно уладить. Но картинка из окна уже нравится. Так что когда я переехал, у меня не было эйфории, она пришла позже, когда я уже уладил все дела и мог пойти вечером просто погулять, — объясняет он. — Первое время было много стресса, но потом всё стало гораздо легче. Ты выдохнул, расслабился, ты даже познакомился со своими соседями. У меня никогда не было такого в жизни, чтобы соседи просто приходили к тебе и говорили: «Привет!»
По поводу репутации Амстердама Сергей высказывается осторожно.
— Есть туристический центр, где есть район красных фонарей, где есть кофешопы, где ты можешь купить запрещенные в России, но не сильно запрещенные тут вещества. Всё это есть, и, наверное, кто хочет, тот всегда это найдет. Сами нидерландцы относятся к этому спокойно, но это не то, что весь город и вся страна живет этим. Я живу на юге Амстердама, это обычный район без всяких там неоновых вывесок, похотливых женщин и мужчин. Но что мне понравилось в нидерландцах — они открытые и принимающие. То есть они не будут злиться, они как бы говорят: «Ну вот ты такой, а они такие». Никакого социального напряжения. Да, здесь есть парады. Самый известный уже потерял приставку «гей», а стал просто таким фестивалем: люди веселятся, одеваются эпатажно. Никто не смотрит так: «Ха-ха-ха, глядите, там чуваки что-то делают!» Нет такого, что слева похоть и разврат, смотришь — и справа тоже похоть и разврат. Люди умеют веселиться, причем даже пожилые люди — все выходят праздновать.
Минусы в Амстердаме тоже есть. Сергей рассказывает, что здесь странно работает полиция. Однажды он обратился в участок после того, как его посылку прямо под камерами видеонаблюдения кто-то украл из подъезда, но полицейские объяснили ему, что заниматься поиском воришки не будут.
— Я пришел в участок, всё было хорошо, со мной мило пообщались. Мы показали видео, на котором человек берет из нашего подъезда посылку и уходит, и в итоге полицейская всё это послушала, записала, пошла к боссу, пришла к нам, показала отчет, где записала всё с наших слов и сказала: «К сожалению, это очень низко приоритетный случай, скорее всего, мы не будем им заниматься вообще». А с доставкой посылок такая история, что курьеры просто кладут их в подъезде. А если тебя нет дома, они даже не попытаются что-то сделать, просто положат посылку в подъезд и уйдут. Приходится постоянно балансировать между тем, чтобы остаться дома и караулить курьера или быть на работе, но скрестить пальцы, чтобы ничего не украли, — рассказывает он.
Как 24 февраля изменило жизнь в Европе
По словам Сергея, за всё время жизни в Амстердаме никто и никогда не высказывался негативно в его адрес из-за спецоперации на Украине.
— Наоборот, чувствуешь, что все пытаются тебя поддержать. Абсолютно все. Вот был в полицейском участке, полицейский спрашивает: «Как вы переживаете всё это? Вас никто не обижает?» Идешь в банк, чтобы получить карту, а там тебя спрашивают: «Как у вас сейчас обстановка, как дела в связи с происходящим?» И на работе точно так же — все коллеги поддерживают, а я, в свою очередь, пытаюсь им помочь и говорю, что всегда готов с ними поговорить. На улицах, конечно, митинги происходят, до сих пор они идут. Но никто на улице ничего плохого мне не сказал, ничего не сделал, никто права не ущемляет. Если ты чувствуешь себя морально плохо, то ты можешь написать, что хочешь поработать дома, и на работе отнесутся с пониманием, так как понимают весь масштаб, — говорит он.
Сейчас в Амстердаме на каждой станции метро открыты пункты помощи беженцам от Красного Креста. Они пользовались особой популярностью в весенние месяцы, теперь же обстановка несколько поутихла. Как считает Сергей, в европейском обществе есть высокий запрос на то, чтобы сплотиться.
— В этой ситуации голландцы относятся к русским как к тоже пострадавшей стороне. Они вообще очень приветливые и терпимые люди. Здесь нет такого, как в России: если ты задерживаешься на кассе, никто не кричит тебе: «Что так долго? А можно побыстрее?!» Наоборот, можешь стоять и спокойно выбирать молоко. Голландцы понимают, что это твое право, — рассказывает он.
И люди, и инфраструктура, и появившиеся друзья, и знакомые привели Сергея к мысли о том, что он хочет получить паспорт этой страны и остаться здесь жить навсегда.
— И у Нидерландов, и у Амстердама есть свои плюсы и минусы, просто плюсов лично для меня больше, — добавляет он. — А вообще я рассуждаю так: если, уезжая из города, ты хочешь в него вернуться, значит, это твой город. Вот в Амстердам мне всегда хочется возвращаться.
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