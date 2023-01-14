Новосибирец переехал в Амстердам и показал свою квартиру. Сколько он тратит в Европе и как там относятся к русским

Как попасть в сердце Европы русскому айтишнику

Сергею 33 года, и последние полтора года он живет в Амстердаме. Он родился в небольшом городке Красноярского края — Ачинске, и как только представилась возможность, переехал в город покрупнее. В Новосибирске он поступил в НГУ, выучился на разработчика и нашел первую работу.



— Дело в том, что всю свою жизнь я работал на иностранных проектах. Где-то в конце обучения в университете я нашел свою первую работу, это была американская компания. Потом следующий проект был европейский — мы работали с Данией. И, в принципе, я вырос в такой среде, где много иностранных коллег, неважно откуда — все ребята разные. Единственное, я работал удаленно, и это было не очень удобно, так как приходилось смещать свой рабочий день, чтобы было больше пересечения с коллегами, — рассказывает он.

