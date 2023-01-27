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«На удаленке в деревне?»: молодая пара бросила город и уехала жить в алтайское село — видеоистория

Они взяли с собой любимых питомцев, которые стали главными героями их телеграм-канала

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Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

Молодая пара переехала из Новосибирска в небольшой поселок Онгудайского района Республики Алтай. С собой в горы они забрали двух питомцев — кота Кусю (от слова «кусь») и пса породы хаски Бубу. Филипп и Айтана работают удаленно, живут в небольшом доме и ведут свой телеграм-канал, в котором с юмором рассказывают о жизни в деревне — посмотрите видеоисторию.

Еще подробнее про Филиппа и Айтану можно узнать из статьи, опубликованной на НГС в октябре. Кстати, ребята с юмором отнеслись к жгучим комментариям в свой адрес — самые запомнившиеся они выложили у себя в телеграм-канале.

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