«На удаленке в деревне?»: молодая пара бросила город и уехала жить в алтайское село — видеоистория

Молодая пара переехала из Новосибирска в небольшой поселок Онгудайского района Республики Алтай. С собой в горы они забрали двух питомцев — кота Кусю (от слова «кусь») и пса породы хаски Бубу. Филипп и Айтана работают удаленно, живут в небольшом доме и ведут свой телеграм-канал, в котором с юмором рассказывают о жизни в деревне — посмотрите видеоисторию.
Еще подробнее про Филиппа и Айтану можно узнать из статьи, опубликованной на НГС в октябре. Кстати, ребята с юмором отнеслись к жгучим комментариям в свой адрес — самые запомнившиеся они выложили у себя в телеграм-канале.