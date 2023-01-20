В Госдуме предложили конфисковать жилье уехавших россиян в пользу сирот. Что ответил Кремль?

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас позже заявил, что такая конфискация имущества невозможна при нынешнем законодательстве.

— Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьезных поправок в уголовный кодекс — никак. Покинуть страну — не преступление, — написал Клишас в своем Telegram-канале.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема конфискации имущества уехавших россиян и передачи его сиротам в Кремле не обсуждается.