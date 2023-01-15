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Истории

«Девчонки верещали, да и я тоже»: как сибиряки отмечали Новый год на море и сколько потратили на отдых

Райские острова, пальмы, пляж с черепахами, вид на океан, но готовьтесь выложить пару сотен тысяч рублей

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Истории сибиряков, которые вопреки традициям улетели встречать Новый год на море

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Многие россияне привыкли отмечать Новый год традиционно: застолье, куранты, обращение президента, семья и любимые рядом. Мысль о том, чтобы как-то изменить этот сценарий, даже не приходит им в голову. Но есть и те, кому хочется сменить обстановку и встретить праздник иначе: не под елкой, а под пальмой, сидя не перед телевизором, а на берегу моря. Попробовав один раз, начинаешь втягиваться и вот в декабре уже мечтаешь поскорее спрятаться от предновогодней суеты, гигантских очередей и длиннющих пробок. Мы поговорили с сибиряками, которые отметили праздник не в России, выяснили, как прошла их главная ночь года и сколько стоил отдых на семью.

Таиланд, Пхукет

В прошлом году семья встречала Новый год в Египте

В прошлом году семья встречала Новый год в Египте

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У Анны Лаптанович и ее семьи уже появилась традиция — встречать Новый год в теплых краях у моря, и на этот раз их выбор пал на остров Пхукет в Таиланде.

— Вся эта суета в городе, пробки и сметание полок в магазинах совершенно не по душе. Хочется расслабиться и провести выходные эффективно, да и ребенка хочется свозить погреться, — говорит Анна.

Сибирячка дополняет, что по документам в Таиланд ничего, кроме паспортов, не нужно, как и ПЦР-теста.

На остров из Новосибирска семья летела через Казахстан

На остров из Новосибирска семья летела через Казахстан

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— Летели через Казахстан, так как на момент покупки путевок прямых рейсов еще не было. Брали на троих за 370 тысяч рублей в классный отель. Полет — 2,5 часа до Казахстана, там дозаправка на 1 час и 6,5 часа до Пхукета, — рассказала Анна Лаптанович.

В Таиланд семья прилетела 25 декабря и отдыхала 10 дней, с собой брали на троих еще 130 тысяч рублей, так что в общей сложности весь отпуск обошелся примерно в полмиллиона рублей.

1 января вся семья отправилась на Пхи-Пхи

1 января вся семья отправилась на Пхи-Пхи

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— Пляж Ката, кокосы, пальмы, солнце, полное умиротворение — то, чего не хватало. Очень много знакомых встретили — казалось, что вся Сибирь прилетела на праздники. Соскучились все: и мы, и тайцы. Цены адекватные, фрукты, фреши, тайские блины, мороженое, том-ям, пад-тай и рис, креветки — всё очень доступно на наши деньги, — перечисляет Анна.

Цены на еду невысокие

Цены на еду невысокие

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— Ездили на острова — Рача, Корал. Брали машину в аренду, катались везде, по магазинам, к слонам, на «Биг Будду» — очень круто, 450 км наездили. Новый год отметили сначала в кафе, поужинали, позвонили всем близким по FaceTime, потом пошли на пляж Карон: там с 23:00 все стали запускать огненные фонарики в небо, а потом начался просто батл фейерверков — зрелище потрясающее, не знаешь, куда смотреть, — делится Анна.

Новый год встретили на пляже — люди запускали в небо фонарики, пускали фейерверки

Новый год встретили на пляже — люди запускали в небо фонарики, пускали фейерверки

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— 1 января с утра мы не спали и не лежали, а взяли экскурсию на остров Пхи-Пхи на целый день, очень продуктивно получилось. Смешно было: покупали билеты «Рашн гид шоу» на 1 января, а русский гид только 3 января на работу вышел, но нам и английский подошел. Классно провели время, есть что вспомнить. Солнце и 30 градусов было каждый день, загорели, отдохнули, набрались сил и снова в бой, — говорит сибирячка.

Шри-Ланка

Артем и его семья часто встречают Новый год в теплых странах

Артем и его семья часто встречают Новый год в теплых странах

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Артем и его семья — жена и двенадцатилетняя дочь выбрали для празднования Нового года остров Шри-Ланка. Мужчина рассказывает, что изначально у них был запрос на Бали, потому что они ездили туда отдыхать каждый год, но после пандемийных времен и проблем с банковскими картами выбрали вариант попроще, прислушавшись к рекомендации туроператора, компании «Топ Трэвел». В итоге взяли стандартный пакетный тур, адаптированный под русского туриста, и 9 декабря были уже на берегу Индийского океана.

— Нам было важно отдыхать именно в буддийской стране, а не в мусульманском государстве со строгими законами, как например, в Малайзии, где консервативно-угрюмая атмосфера и недоброжелательное отношение к женщинам. Шри-Ланка же отличается интересной культурой, плюс, это островное государство на берегу Индийского океана, — рассказывает Артем.

По словам Артема, Индийский океан — главная достопримечательность Шри-Ланки

По словам Артема, Индийский океан — главная достопримечательность Шри-Ланки

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Пакетный тур на 10 дней стоил для семьи 300 тысяч рублей, примерно столько же с собой — дополнительные траты были на оформление виз, индивидуальный трансфер до гостиницы в 5 звезд.

— Лучшая на острове, новая, шикарно сделанная, очень красиво. Мы жили с видом на океан, я увидел — ахнул. Девчонки верещали, да и я тоже: шикарнейший вид, мы в полном восторге. Атмосфера на острове прекрасная, гиды говорят на английском (Шри-Ланка — бывшая британская колония. — Прим. ред.) — четко и понятно, а местные болтают на русском, — делится Артем.

Сибиряки остались очень довольны гостиницей

Сибиряки остались очень довольны гостиницей

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ПЦР-тест по прилете не понадобился, визы оформлять сибиряк советует онлайн — это существенно экономит время. Карта Union работает не везде, но пользоваться ею всё равно можно.

— Много русских туристов. Я в Крыму ни разу не был, но на пляже было ощущение, что я в российском государстве. Местами стыдно за наших: ведут себя не как гости, а как хозяева, как в передаче «Наша Russia»: «Тагиииил!» — неприятный осадок, — сетует сибиряк.

Новый год Артем с семьей встретил на пляже

Новый год Артем с семьей встретил на пляже

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— Местные доброжелательные, но проявляют пристальное внимание к женщинам, провокационный купальник приковывает взгляды. Местных женщин на улицах мало, они сидят по домам, не работают, от того к туристкам повышенный интерес, к этому нужно быть готовым, — заметил Артем.

Из развлечений на острове сибиряк выделил возможность попробовать себя на серф-доске — Артем и его дочка исполнили давнюю мечту. Понравилась экскурсия в сафари-парк, особенно слоны.

— Взаимодействие с живой природой — это непередаваемое ощущение, — говорит Артем. — Много пляжей, все красивые, чистый океан, нет медуз, ровные входы, можно и загорать, и поплавать с черепахами, отдохнуть в джунглях, поиграть в пляжный волейбол, есть водные экскурсии, прогулка в джунгли.

Пить кофе и любоваться океаном — красота

Пить кофе и любоваться океаном — красота

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Цены на Шри-Ланке, по словам Артема, совсем не кусаются: валюта обесценилась. Еда более чем доступная: к примеру, поужинать втроем в хорошем ресторане без алкоголя можно за 700 рублей. Морепродукты свежие: креветки, рыба — по 400 рублей за килограмм. Алкоголь можно купить в алкомаркетах (40 рублей за бутылку пива) или в заведениях (60 рублей за бутылку).

— Сперва кажется, что всё дешево, но нужно быть осторожнее с такси и тук-туками, обговаривать стоимость поездки от места до места заранее, иначе по итогу выставят сумму, умноженную на два. Водители смотрят на новеньких — их видно, еще не загорелые, могут заломить цену, все хотят заработать на туристах. Мы хотели арендовать машину, чтобы передвигаться самостоятельно, но не вышло — стоимость высокая: 500 долларов за убитую «Тойоту-Витц». Оно и к лучшему: движение ужасное — улицы узкие, водят плохо, — говорит Артем.

Семья решила остаться на Шри-Ланке еще на несколько недель

Семья решила остаться на Шри-Ланке еще на несколько недель

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— На завтраках в отеле играла новогодняя музыка, праздник ощущался, но каждодневный «мэрри кристмас» успел надоесть. Мы каждый год стараемся уезжать из России на праздники, но атмосфера Нового года всё равно присутствует. Были как-то на Самуи — в магазинах то же самое, что и в России, русские всё сметают с полок. Новый год встретили на пляже, загорали, купались — ощущения прикольные. Если есть возможность, всем советую путешествовать — это раскрывает новые горизонты, сознание, можно своими глазами увидеть мир, а не по телевизору. К тому же это практика иностранного языка, — говорит Артем.

Уезжать обратно в Россию по истечении 10 дней семья не стала, обратный билет сгорел, но его и не жалко. Артем арендовал виллу и продолжает греться на солнце, правда, в скором времени мужчина полетит домой работать, а жена и дочь останутся отдыхать у океана. Сибиряку есть с чем сравнить отдых на Шри-Ланке: несмотря на всю красоту в рейтинге из трех лучших стран он присуждает острову лишь третье место — второе место он отдал Таиланду, а высший бал присудил Бали.

Турция

Это первый Новый год, который семья Бермес отмечала на море

Это первый Новый год, который семья Бермес отмечала на море

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Встречать Новый год Татьяна и ее семья (муж и две дочери) решили в Турции. Выбрали Аланию из-за комфортной погоды: днем около 20 градусов тепла, солнечно, в основном безветренно, вокруг горы, красивые пейзажи. Купили путевки, частично рассчитались милями — было много непотраченных. Сертификат о вакцинации, ПЦР-тест на ковид не брали, маски тоже не потребовались, как и виза, нужен лишь загранпаспорт: 7 часов — и вы в Турции.

1 января все отправились гулять на пляж

1 января все отправились гулять на пляж

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Первое, что Татьяне бросилось в глаза, — русские туристы, которые были буквально повсюду.

— Даже непривычно поначалу. Но, полагаю, не так много, как в сезон. Местные жители дружелюбны, даже если не знают английский, всячески стремятся помочь, понять, вежливые. Мы приехали в конце декабря, в тот период было очень много работы. У меня школа иностранных языков, я много времени проводила с командой, была на связи, муж тоже работал, поэтому основным развлечением было море. Оно прекрасно, вода прозрачная, вокруг красиво, везде пальмы, мандарины, лимоны — возле нашего дома, вдоль дорог, буквально везде.

Тур на семью частично был оплачен накопившимися милями

Тур на семью частично был оплачен накопившимися милями

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Мы старались больше гулять, ходили на море, а в нашем ЖК есть бассейн, хаммам и спортзал со свободным посещением для жителей комплекса. Очень много открытых уличных бассейнов и аквапарков, но сейчас они закрыты, так как не сезон. В декабре вода в море была 22 градуса, мы не купались, но часто видели тех, кто купается, — туристы, конечно, — рассказывает Татьяна.

Татьяна и ее муж работают удаленно

Татьяна и ее муж работают удаленно

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Семья впервые встречала Новый год не дома.

— Я чувствовала приближение праздника только из-за того, что мы организовали Christmas party для наших учеников на работе, и я активно участвовала онлайн. В остальном новогодней атмосферы заранее не ощущалось. Многие русские ставят елки, здесь можно найти и искусственные, и живые. У нас была маленькая елочка — купили игрушки, нарядили ее.

В Турции невероятно красивые закаты

В Турции невероятно красивые закаты

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— Муж подключился к «Домашнему триколору», и 31 декабря мы смотрели русские каналы и готовили оливье — это помогло почувствовать атмосферу Нового года, — продолжает Татьяна. — Кстати, накануне мы покупали продукты в крупном супермаркете и забрали последнюю банку горошка. В магазине на кассе было много русских — и перед нами, и за нами, все с похожим набором продуктов: майонез, горошек и прочие продукты для оливье, шампанское.

Горошек удивил — оказался невкусный

Горошек удивил — оказался невкусный

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Кстати, консервированный горошек оказался другим, крупным и не таким вкусным. Местный майонез Татьяну тоже разочаровал: больше похож на какой-то другой соус. Но семья готовила оливье вместе, под фильм «Ирония судьбы», так что блюдо всё равно получилось вкусным. А утро 1 января провели на море.

Какой Новый год без «Иронии судьбы»?

Какой Новый год без «Иронии судьбы»?

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Сибирячка отмечает, что ее порадовали цены на продукты, которые оказались ниже, чем в Новосибирске: помидоры — около 70 рублей за килограмм, огурцы — 50 рублей, мандарины и яблоки — тоже по 50 рублей за килограмм. Есть кабачки, зелень, редис, стручковая фасоль, клубника, апельсины, лимоны — очень большое разнообразие, всё свежее. Есть рынки, и в каждом районе рынок работает в определенный день. Есть орехи и турецкие сладости — всё можно купить дешевле, чем в магазине, продукты на рынке считаются хорошими.

В Турцию семья уехала зимовать

В Турцию семья уехала зимовать

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— На удивление, бананы здесь дороже, чем у нас — 200 рублей за килограмм, но можно найти по акции за 75 рублей, а маленькие бананы здесь дешевле. Репчатый лук стоит около 30–40 рублей за килограмм. Алкоголь, вроде, дороже, но здесь я не знаток. Шампанское в среднем 800 рублей за бутылку, пиво 0,5 л — от 100 рублей и выше, — рассказывает Татьяна. — Небольшой выбор круп — в основном булгур, рис, чечевица, не видели пшено, гречку, киноа. Овсянка тоже не особо распространена здесь: она продается, но только в отделе сухих завтраков, в упаковках, как у нас мюсли, и в ней много шелухи независимо от стоимости. Брали разных фирм — приходится перебирать, промывать, — говорит Татьяна.

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