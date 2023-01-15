«Девчонки верещали, да и я тоже»: как сибиряки отмечали Новый год на море и сколько потратили на отдых

— На завтраках в отеле играла новогодняя музыка, праздник ощущался, но каждодневный «мэрри кристмас» успел надоесть. Мы каждый год стараемся уезжать из России на праздники, но атмосфера Нового года всё равно присутствует. Были как-то на Самуи — в магазинах то же самое, что и в России, русские всё сметают с полок. Новый год встретили на пляже, загорали, купались — ощущения прикольные. Если есть возможность, всем советую путешествовать — это раскрывает новые горизонты, сознание, можно своими глазами увидеть мир, а не по телевизору. К тому же это практика иностранного языка, — говорит Артем.



Уезжать обратно в Россию по истечении 10 дней семья не стала, обратный билет сгорел, но его и не жалко. Артем арендовал виллу и продолжает греться на солнце, правда, в скором времени мужчина полетит домой работать, а жена и дочь останутся отдыхать у океана. Сибиряку есть с чем сравнить отдых на Шри-Ланке: несмотря на всю красоту в рейтинге из трех лучших стран он присуждает острову лишь третье место — второе место он отдал Таиланду, а высший бал присудил Бали.

