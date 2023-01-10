Китай открыл границы спустя 3 года с начала пандемии — выясняем, кому можно въезжать в страну

В последний день праздничных выходных стало известно, что Китай впервые за три года открыл границы на въезд и выезд. Напомним, что запрет действовал с января 2020 года, с момента начала пандемии коронавируса. На сегодня ситуация с распространением коронавируса в стране и мире стабилизировалась.
Начиная с 8 января прибывающим в Китай больше не нужно будет проходить обязательное ПЦР-тестирование после пересечения границы и сидеть на карантине, достаточно лишь сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР, а затем указать полученный результат в декларации о здоровье.
Отметим, что туров и рейсов в Китай из России по-прежнему нет. Как сообщает исполнительный директор «Топ Тревел» Екатерина Соколова, официальной информации относительно въезда в Китай российских туристов нет.
— Туристические визы в Китай по-прежнему не выдаются. Попасть в КНР можно только с целью бизнеса или обучения. Таким гражданам нужно иметь результат ПЦР-теста (не более 48 часов). На сайте МИД Китая опубликовано распоряжение, которое разрешает въезд некоторым категориям граждан, среди них нет туристов. Пока это только персонал и студенты. Представители туристической отрасли отмечают, что говорить о возобновлении туризма в Китай пока рано. На первых этапах должны быть решены вопросы порядка выдачи разных типов виз для россиян. Некоторые эксперты полагают, что выдачу туристических виз Китай возобновит уже в первые месяцы 2023 года, — объяснила Екатерина Соколова.
Дата открытия границ выбрана неслучайно — 22 января в Китае будет праздноваться Новый год, и многие жители хотят вернуться на родину. Это также означает, что миллионы китайских туристов в ближайшее время окажутся в разных точках мира, ожидается большой поток миграции. В связи с этим власти Таиланда сначала объявили об обязательном наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 у въезжающих в страну, но отменили проверку уже на следующий день.
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