Китай открыл границы спустя 3 года с начала пандемии — выясняем, кому можно въезжать в страну

Отметим, что туров и рейсов в Китай из России по-прежнему нет. Как сообщает исполнительный директор «Топ Тревел» Екатерина Соколова, официальной информации относительно въезда в Китай российских туристов нет.

— Туристические визы в Китай по-прежнему не выдаются. Попасть в КНР можно только с целью бизнеса или обучения. Таким гражданам нужно иметь результат ПЦР-теста (не более 48 часов). На сайте МИД Китая опубликовано распоряжение, которое разрешает въезд некоторым категориям граждан, среди них нет туристов. Пока это только персонал и студенты. Представители туристической отрасли отмечают, что говорить о возобновлении туризма в Китай пока рано. На первых этапах должны быть решены вопросы порядка выдачи разных типов виз для россиян. Некоторые эксперты полагают, что выдачу туристических виз Китай возобновит уже в первые месяцы 2023 года, — объяснила Екатерина Соколова.