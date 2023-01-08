Таиланд будет требовать от туристов сертификат о прививке от ковида. Что делать тем, у кого билеты на ближайшие дни?

Власти Таиланда могут обязать всех прибывающих в королевство людей предъявлять сертификат о вакцинации. Информация об этом появилась в разных СМИ, а также в телеграм-каналах авиакомпаний.
— Уважаемые пассажиры! С 9 января 2023 года пассажиры старше 18 лет для регистрации на рейс должны предъявить справку о вакцинации от
Там указано, что в перечень одобренных вакцин в том числе входят «Спутник V» и «Спутник Лайт». При вакцинации двухкомпонентной вакциной второй компонент должен быть получен не менее чем за 14 дней до вылета. Однокомпонентная вакцина также должна быть получена не менее чем за 14 дней до вылета.
Пассажиры, которым по медпоказаниям запрещена вакцинация, должны предъявить соответствующую справку. Кроме того, авиакомпания требует на время пребывания в Таиланде иметь страховку, покрывающую лечение от ковида. На детей младше 18 лет указанные правила не распространяются.
Официальной информации пока нет
О том, что для въезжающих в Таиланд могут ввести новые правила, писал и ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post. При этом агентство сообщало, что сроки введения инициативы пока неизвестны.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что официальной информации об ужесточении правил въезда пока нет. При этом некоторые зарубежные и российские авиакомпании уже получили новые правила въезда.
Согласно им, с 9 января для въезда в Таиланд всем иностранным туристам старше 18 лет потребуется сертификат вакцинации или справка о перенесенном заболевании.
Им нужно будет предъявить один из следующих документов (все должны быть на английском языке) на выбор:
- сертификат вакцинации (с «Госуслуг», не бумажный из поликлиники), подтверждающий получение полной вакцинации от COVID-19. Последняя доза должна быть сделана не ранее 14 дней до прибытия. Из российских в списке одобренных вакцин есть и «Спутник V», и однокомпонентная «Спутник Лайт»;
- справка о выздоровлении от COVID -19, полученная не ранее чем за 180 дней до вылета;
- справка о медицинском освобождении от вакцинации по состоянию здоровья. В справке должна быть указана причина противопоказаний к вакцинации.
В АТОР заметили, что в Таиланде официально нет срока давности вакцин. То есть теоретически можно использовать сертификат, например, двухгодичной давности.
— Электронный сертификат (даже истекший) сохраняется на «Госуслугах», его можно распечатать на английском языке, если в профиль внесены данные загранпаспорта, — сообщили в АТОР.
Однако такой сертификат могут не принять сотрудники российских авиакомпаний на стойке регистрации:
— Все будет зависеть в итоге от текста инструкций, которые получат авиакомпании от Управления гражданской авиации Таиланда и их точных формулировок, — сообщили в Ассоциации туроператоров.
Точно известно только то, что транзитным туристам, следующим через Таиланд, сертификат о прививках не понадобится вообще (как и туристам до 18 лет).
Новые правила предположительно будут действовать до 31 января. Тем не менее АТОР рекомендует туристам с вылетами позже
График работы пунктов вакцинации в Новосибирске можно посмотреть здесь.
В ночь 7 на 8 января российские авиакомпании получили обновленный NOTAM. Согласно тексту нового сообщения, въезд в Таиланд с 9 января будет возможен не только по сертификату вакцинации, но и по ПЦР-тесту. При этом официального приказа все еще нет. Он ожидается в понедельник, 9 января.
Что говорят новосибирские турагентства
В офисе «Свобода Трэвел» журналисту НГС сказали, что если у туриста нет прививки, а вылет состоится в ближайшие дни, можно предоставить справку о перенесенном в течение полугода заболевании или противопоказаниях. При этом в турагентстве подтвердили, что официальных комментариев от туроператоров пока нет.
В турагентстве «Корал тревел» тоже сказали, что официальных разъяснений пока нет.
— Массовые туроператоры еще не делали нам рассылку. То есть официального релиза от правительства Таиланда не поступило. На данный момент ждем информацию, — сказали в агентстве.
В Ассоциации туроператоров России заявили, что новые правила, если они будут официально подтверждены, приведут к существенному снижению объемов турпотока в Таиланд, который только набрал хороший темп.
— Большинство сертификатов вакцинации у россиян закончились в ноябре — декабре 2022 года. С марта 2022 года в стране де-факто свернута вакцинационная кампания и даже производство ряда вакцин. В особенно непростой ситуации оказались туристы, которые должны отправиться в Таиланд в ближайшие дни, но при этом не имеют сертификатов вакцинации, — подчеркнули в АТОР.
В таком случае туроператоры не исключают возможности аннуляции или перебронировании купленных туров.
По данным онлайн-табло Толмачево, сегодня, 8 января, в Бангкок есть один рейс «Аэрофлота». На завтра рейсов не указано.
Таиланд снял все ограничения для туристов и режим ЧП, введенный из-за пандемии 1 октября 2022 года.