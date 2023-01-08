Таиланд будет требовать от туристов сертификат о прививке от ковида. Что делать тем, у кого билеты на ближайшие дни?

Пассажиры, которым по медпоказаниям запрещена вакцинация, должны предъявить соответствующую справку. Кроме того, авиакомпания требует на время пребывания в Таиланде иметь страховку, покрывающую лечение от ковида. На детей младше 18 лет указанные правила не распространяются.

Официальной информации пока нет

О том, что для въезжающих в Таиланд могут ввести новые правила, писал и ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post. При этом агентство сообщало, что сроки введения инициативы пока неизвестны.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что официальной информации об ужесточении правил въезда пока нет. При этом некоторые зарубежные и российские авиакомпании уже получили новые правила въезда.