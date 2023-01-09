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Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 у въезжающих в страну

Ранее власти королевства заявляли, что эти документы надо будет предъявлять с 9 января

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Сертификат о вакцинации в Таиланде требовали в период пандемии коронавируса. В октябре 2022 года требование отменили, но вновь заговорили о нем на фоне вспышки COVID-19 в Китае

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Власти Таиланда отказались от идеи требовать от въезжающих в страну сертификат о вакцинации. Как сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Таиланда Анутина Чарнвиракула, въезд в королевство останется открытым для всех.

По словам главы Минздрава Таиланда, требовать от посетителей сертификатов о вакцинации неудобно и группа экспертов решила, что в этом нет необходимости, поскольку во всем мире было сделано достаточно прививок.

В воскресенье, 8 января, власти Таиланда заявляли, что на фоне вспышки COVID-19 в Китае с 9 января начнут требовать от въезжающих иностранцев один из документов: сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, справку о противопоказаниях к вакцинации, если они есть, или справку о выздоровлении после COVID. Таким образом, ограничение действовало менее суток.

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