Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 у въезжающих в страну

Власти Таиланда отказались от идеи требовать от въезжающих в страну сертификат о вакцинации. Как сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Таиланда Анутина Чарнвиракула, въезд в королевство останется открытым для всех.
По словам главы Минздрава Таиланда, требовать от посетителей сертификатов о вакцинации неудобно и группа экспертов решила, что в этом нет необходимости, поскольку во всем мире было сделано достаточно прививок.
В воскресенье, 8 января, власти Таиланда заявляли, что на фоне вспышки COVID-19 в Китае с 9 января начнут требовать от въезжающих иностранцев один из документов: сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, справку о противопоказаниях к вакцинации, если они есть, или справку о выздоровлении после COVID. Таким образом, ограничение действовало менее суток.