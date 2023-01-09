Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 у въезжающих в страну

В воскресенье, 8 января, власти Таиланда заявляли, что на фоне вспышки COVID-19 в Китае с 9 января начнут требовать от въезжающих иностранцев один из документов: сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, справку о противопоказаниях к вакцинации, если они есть, или справку о выздоровлении после COVID. Таким образом, ограничение действовало менее суток.

