Мандарины, руины советских санаториев и пустынные пляжи: Абхазия зимой — какой вы ее не видели. Незабываемые кадры

Лотерея с поиском жилья

Первая проблема, с которой я столкнулась — невозможность забронировать жилье онлайн. Агрегаторами в Абхазии владельцы гостиниц пользуются редко, в большие отели можно дозвониться по номерам из интернета, но цены там даже в декабре не радуют.



На первое время жилье я нашла через друзей, они дали номер тети Любы — женщины, владеющей гостевым домом в поселке Цандрыпш недалеко от границы. Я решила, что дальше буду действовать по обстоятельствам. И поначалу эта стратегия оправдывала себя: в Гагре я просто подошла к ближайшему дому, где на воротах еще с лета висела вывеска «Сдаются комнаты», окликнула хозяйку и получила в свое распоряжение номер за 500 рублей в день.

