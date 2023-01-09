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Алкоголь и проезд в поездах подорожают, а семьи с детьми получат больше денег: 21 изменение 2023 года

Дайджест для тех, кто пропустил все новости в новогодние праздники

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Для семей с детьми в этом году произошли важные изменения — несколько детских пособий объединили в одно

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На протяжении всех новогодних каникул мы не только развлекали вас тестами и разными историями, но и рассказывали о том, какие изменения ждут нас в 2023 году: новые законы, автозаконы, повышения цен и изменения в различных выплатах. Если вы не следили за новостями в праздники, то в этом дайджесте можно узнать обо всех главных изменениях наступившего года.

Новые законы

Уже с 1 января в России появилось много нового в законодательстве. Увеличились минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. МРОТ увеличился на 6,3%, а прожиточный минимум — на 3,3%. Федеральный показатель МРОТ установлен в размере 16 242 рублей вместо действовавших ранее 15 279 рублей. Измененный показатель прожиточного минимума составляет:

  • на душу населения — 14 375 рублей;
  • для трудоспособных россиян — 15 669 рублей;
  • для пенсионеров — 12 363 рубля;
  • для детей — 13 944 рубля.

Ранее мы подробно рассказывали, на что повлияют изменения ПМ и МРОТ. Помимо этого, у россиян с 1 января выросли также и зарплаты, поскольку МРОТ повысился на уровень инфляции. Всё потому, что минимальный размер оплаты труда диктует работодателю: нельзя платить сотруднику на полной ставке меньше установленного уровня. В первую очередь рост зарплаты ожидается у бюджетников. По данным Минфина, средний рост зарплат в 2023 году составит больше 8%, и именно на такую прибавку могут рассчитывать бюджетники. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян в 2023 году, мы рассказывали в отдельном материале.

Повышение коснулось и пенсий: на период с 2023 по 2025 год Минтруд разработал новые параметры индексации страховой пенсии. В среднем ежегодно она будет повышаться на 6,8%. Согласно плановой индексации, в 2023 году минимальный размер пенсии увеличится до 12 363 рублей, а среднегодовая пенсия по стране составит 22 174 рубля.

С 1 января Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР) объединились в новую структуру. Она называется Фонд пенсионного и социального страхования РФ, а преемником ПФР и ФСС стал Социальный фонд России (СФР). Фонд пенсионного и социального страхования взял на себя все функции по работе с пенсионерами, выплату ежемесячных платежей и пособий. При этом нормативные акты ПФР и ФСС будут действовать до момента издания нового акта СФР в соответствующей сфере. Даты доставки пенсий и пособий не изменятся. Получить необходимые справки и выписки можно, как и раньше, через «Госуслуги» или в МФЦ.

Также с 1 января физические и юридические лица в России должны платить налоги, страховые взносы и сборы единым налоговым платежом. Налоговая инспекция сама будет распределять поступившие деньги в счет исполнения налоговой обязанности. Кроме того, для физических лиц установлен новый срок уплаты НДФЛ: перечислить деньги нужно до 28-го числа текущего месяца. При этом расчетный период, за который будет рассчитываться и перечисляться налог, сдвинулся: вместо календарного месяца установлены периоды с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего.

Россиянам, которые ищут работу, но при этом не зарегистрированы в качестве безработных, смогут помогать в переезде и переселении в другой регион для трудоустройства. Раньше такая услуга была доступна только тем, кто регистрировался как безработный официально. Кроме того, в Госдуме уточнили, что с января упрощается согласование программ поддержки работодателей, привлекающих сотрудников из других регионов.

Подробнее о новых законах 2023 года, которые вступят в действие в январе, мы рассказывали в отдельном материале.

Новые автозаконы

В 2023 году должна заработать система автоматического выявления водителей без ОСАГО: камеры видеофиксации будут сличать госномер проезжающего автомобиля с базой данных страховщиков. Если к машине не привязан полис, владелец получит штраф, который сейчас составляет 800 рублей. Но важный нюанс: камеры могут оформлять одно нарушение в сутки, то есть за месяц может набежать сумма, близкая к 25 000 рублей.

Впервые за долгое время пересмотрели тарифы на техосмотр. Минимальная цена для легковых автомобилей установлена ФАС на уровне 913 рублей, и большинство регионов приняли этот тариф: он действует в Челябинской области (было 545 рублей), в Свердловской (было 498 рублей), Новосибирской (было 520 рублей), Тюменской (было 596 рублей), Москве (было 720 рублей). Тарифы, которые превосходят нижний предел ФАС, выбрали считаные регионы, например, Московская область (940 рублей), Амурская область (1401 рубль), Ленинградская область (1073 рубля) и Санкт-Петербург (1543 рубля).

С 1 марта вступают в силу обновленные ПДД. Большая часть изменений в них относится к электросамокатам, неопределенный статус которых породил множество споров и конфликтов. Из мелких новшеств ПДД: запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Также в ПДД появится несколько новых знаков, например, обозначающих место зарядки электромобилей, но еще важнее, что в правила наконец внесут новую конфигурацию знака «Парковка», совмещенную со знаком «Инвалид» или «Зона платной парковки». Такие знаки активно используются с 2021 года, но до сих пор не были внесены в ПДД.

С 1 сентября появляется возможность усиленного контроля за медицинским состоянием водителей, правда, речь исключительно о наемных сотрудниках (водителях автобусов, развозных фургонов, такси и так далее). Новые правила разрешают работодателю осуществлять проверки не только перед или после рейса, но даже во время работы. Речь идет о выявлении признаков отравления, заболеваний и опьянения. Контроль может идти даже в дистанционном режиме: документ подготовил почву для использования автоматических алкотестеров, а также детекторов усталости.

Кроме того, с 1 сентября начинает действовать закон, регламентирующий работу таксистов. Водить такси запретят гражданам с судимостью за насильственные преступления и с более чем тремя неоплаченным штрафами за нарушения ПДД. Автомобили нужно будет обозначать шашечками и фонарем оранжевого цвета. Главное изменение — это легализация отношений агрегаторов и таксистов-частников. Закон облекает службы вызова такси ответственностью как за отбор водителей, так и за совершенные ими ДТП, то есть прикинуться «информационным партнером» уже не удастся. Правда, ответственность в общем случае будет субсидиарной: это означает, что пострадавший клиент в первую очередь должен взыскивать компенсацию с водителя (по страховке или через суд), а уже потом обращаться к агрегатору.

Кстати, мы более подробно рассказывали о 8 главных изменениях для автолюбителей — там есть еще много интересного.

Новые повышения цен

Тарифы на ЖКХ выросли еще с 1 декабря, но фактически первые платежки с новыми суммами мы получим в январе. Повышение должно составить не больше 9%, при этом оно было внеплановым — по закону тарифы должны индексировать один раз в год, 1 июля. В 2022 году летом тарифы выросли в среднем на 4% и должны были на этом остановиться до июля 2023 года, но понадобилась еще одна индексация — как объяснили в Минэкономразвития, для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». Власти пообещали, что взамен не будут поднимать тарифы до 2024 года, то есть этим летом индексации быть не должно.

Подорожал проезд в поездах дальнего следования. Предельную индексацию тарифов и сборов железнодорожников Федеральная антимонопольная служба установила еще в ноябре: цены на проезд в вагонах купе, СВ и в вагонах класса люкс выросли на 8,1%. В 2024–2025 годах индексация тарифов должна составить 4%.

Выросли розничные цены на алкоголь. Например, минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) в России с 1 января выросла на 41%. Теперь самая дешевая бутылка этого напитка по закону не может стоить меньше 239 рублей. Крепкий алкоголь тоже подорожал: повлияли ежегодная индексация акциза и последующая корректировка минимальных розничных цен. Как увеличились цены на крепкий алкоголь в рознице:

  • водка — на 7,7%, с 261 до 281 рубля;
  • бренди — на 7,8%, с 348 до 375 рублей;
  • коньяк — на 7,7%, с 480 до 517 рублей.

В последнем пункте отметим не рост цен, но отмену важной скидки. До 1 января 2023 года можно было оплатить любые госпошлины на портале «Госуслуги» со скидкой 30%. Например, если вы оформляли загранпаспорт нового образца (на 10 лет), то при оплате в банке госпошлина бы составила 5000 рублей, а при оплате через «Госуслуги» — 3500 рублей. Существенная разница, которой с 1 января больше нет, — госпошлину придется платить в полном размере. В Министерстве финансов заявили, что отмена скидок ни с чем не связана, они изначально планировались как временная мера, период на который они были запланированы, истек.

Мы более подробно рассказывали о повышении цен в 2023 году — помимо вышеперечисленного, подорожают также сладкие напитки, шампуни, благовония, патроны и сигареты.

Новые выплаты

Повышение прожиточного минимума напрямую повлияло на детские пособия. Их рассчитывают из прожиточного минимума ребенка — соответственно, сумма пособия тоже выросла. В 2023 году ряд пособий, которые были распределены по возрастам, сделали универсальными, и теперь они все назначаются по одному принципу. Базовое пособие на ребенка — 50% детского прожиточного минимума, то есть 6972 рубля. Если с этой суммой доход семьи по-прежнему ниже прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% детского ПМ (10 458 рублей), если и этого мало — 100% (13 944 рубля), но это максимум. Это суммы в среднем по России, в каждом регионе они могут отличаться. Помимо доходов, при назначении универсального пособия смотрят на общее благосостояние семьи — применяют комплексную оценку нуждаемости и правило нулевого дохода.

Ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, тоже относятся к универсальному пособию, но сумма отличается: для расчета применяют прожиточный минимум трудоспособного гражданина. Кроме того, с 2023 года само пособие стало дифференцированным: прежде выплата беременным всегда была равна половине ПМ взрослого, теперь, в зависимости от уровня доходов, женщина может получать 50, 75 или 100%. То есть 7835 рублей, 11 752 рубля или 15 669 рублей соответственно. Опять же, это среднероссийская сумма — она может отличаться от региона к региону.

Выплата из средств материнского капитала выросла вместе с детским прожиточным минимумом и в 2023 году в среднем по стране составит 13 944 рубля. Но тут есть еще одно существенное изменение: прежде ее можно было получать только на второго ребенка, теперь очередность значения не имеет: можно хоть на первого, хоть на пятого. Главное, чтобы материнский капитал не был потрачен, ребенку было меньше трех лет, а доход семьи — меньше двух прожиточных минимумов на человека.

Сам материнский капитал в 2023 году тоже проиндексируют, но не в январе, а в феврале. Как сообщается на сайте Минтруда, после индексации сумма материнского капитала при рождении первенца составит 589,5 тысячи рублей, а при рождении второго ребенка — 779 тысяч рублей. Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысячи рублей.

В отдельном материале мы собрали основные повышения: читайте и проверяйте, все ли выплаты вам правильно пересчитали.

Новые штрафы

В начале декабря начал действовать закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, под пропагандой подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений». Помимо запрета на продажу товаров, содержащих ЛГБТ-пропаганду, действуют следующие запреты:

  • выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола;
  • реклама и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола — под запрет ЛГБТ-пропаганды попадут также книги, кино и аудиовизуальные сервисы;
  • продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.

Также формируются три административные статьи: ответственность за пропаганду педофилии (штрафы от 800 тысяч до 10 миллионов рублей), за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений (штрафы от 200 тысяч до 4 миллионов рублей), а также запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений (штрафы от 100 тысяч до 5 миллионов рублей).

В конце декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому закрепляется статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Согласно принятому закону, за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить административная или уголовная ответственность. Будет пресекаться любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в иных целях, кроме установленных законом. В частности, за публичное осквернение символа будет наступать уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или административная ответственность до 5 миллионов рублей.

Также мы рассказывали еще о трех аномально больших штрафах, принятых в прошлом году (с ними мы начинаем жить уже сейчас).

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