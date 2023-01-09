Алкоголь и проезд в поездах подорожают, а семьи с детьми получат больше денег: 21 изменение 2023 года

На протяжении всех новогодних каникул мы не только развлекали вас тестами и разными историями, но и рассказывали о том, какие изменения ждут нас в 2023 году: новые законы, автозаконы, повышения цен и изменения в различных выплатах. Если вы не следили за новостями в праздники, то в этом дайджесте можно узнать обо всех главных изменениях наступившего года.
Новые законы
Уже с 1 января в России появилось много нового в законодательстве. Увеличились минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. МРОТ увеличился на 6,3%, а прожиточный минимум — на 3,3%. Федеральный показатель МРОТ установлен в размере
- на душу населения — 14 375 рублей;
- для трудоспособных россиян — 15 669 рублей;
- для пенсионеров — 12 363 рубля;
- для детей — 13 944 рубля.
Ранее мы подробно рассказывали, на что повлияют изменения ПМ и МРОТ. Помимо этого, у россиян с 1 января выросли также и зарплаты, поскольку МРОТ повысился на уровень инфляции. Всё потому, что минимальный размер оплаты труда диктует работодателю: нельзя платить сотруднику на полной ставке меньше установленного уровня. В первую очередь рост зарплаты ожидается у бюджетников. По данным Минфина, средний рост зарплат в 2023 году составит больше 8%, и именно на такую прибавку могут рассчитывать бюджетники. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян в 2023 году, мы рассказывали в отдельном материале.
Повышение коснулось и пенсий: на период с 2023 по 2025 год Минтруд разработал новые параметры индексации страховой пенсии. В среднем ежегодно она будет повышаться на 6,8%. Согласно плановой индексации, в 2023 году минимальный размер пенсии увеличится до
С 1 января Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР) объединились в новую структуру. Она называется Фонд пенсионного и социального страхования РФ, а преемником ПФР и ФСС стал Социальный фонд России (СФР). Фонд пенсионного и социального страхования взял на себя все функции по работе с пенсионерами, выплату ежемесячных платежей и пособий. При этом нормативные акты ПФР и ФСС будут действовать до момента издания нового акта СФР в соответствующей сфере. Даты доставки пенсий и пособий не изменятся. Получить необходимые справки и выписки можно, как и раньше, через «Госуслуги» или в МФЦ.
Также с 1 января физические и юридические лица в России должны платить налоги, страховые взносы и сборы единым налоговым платежом. Налоговая инспекция сама будет распределять поступившие деньги в счет исполнения налоговой обязанности. Кроме того, для физических лиц установлен новый срок уплаты НДФЛ: перечислить деньги нужно до
Россиянам, которые ищут работу, но при этом не зарегистрированы в качестве безработных, смогут помогать в переезде и переселении в другой регион для трудоустройства. Раньше такая услуга была доступна только тем, кто регистрировался как безработный официально. Кроме того, в Госдуме уточнили, что с января упрощается согласование программ поддержки работодателей, привлекающих сотрудников из других регионов.
Подробнее о новых законах 2023 года, которые вступят в действие в январе, мы рассказывали в отдельном материале.
Новые автозаконы
В 2023 году должна заработать система автоматического выявления водителей без ОСАГО: камеры видеофиксации будут сличать госномер проезжающего автомобиля с базой данных страховщиков. Если к машине не привязан полис, владелец получит штраф, который сейчас составляет
Впервые за долгое время пересмотрели тарифы на техосмотр. Минимальная цена для легковых автомобилей установлена ФАС на уровне 913 рублей, и большинство регионов приняли этот тариф: он действует в Челябинской области (было 545 рублей), в Свердловской (было 498 рублей), Новосибирской (было 520 рублей), Тюменской (было 596 рублей), Москве (было 720 рублей). Тарифы, которые превосходят нижний предел ФАС, выбрали считаные регионы, например, Московская область (940 рублей), Амурская область (1401 рубль), Ленинградская область (
С 1 марта вступают в силу обновленные ПДД. Большая часть изменений в них относится к электросамокатам, неопределенный статус которых породил множество споров и конфликтов. Из мелких новшеств ПДД: запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Также в ПДД появится несколько новых знаков, например, обозначающих место зарядки электромобилей, но еще важнее, что в правила наконец внесут новую конфигурацию знака «Парковка», совмещенную со знаком «Инвалид» или «Зона платной парковки». Такие знаки активно используются с 2021 года, но до сих пор не были внесены в ПДД.
С 1 сентября появляется возможность усиленного контроля за медицинским состоянием водителей, правда, речь исключительно о наемных сотрудниках (водителях автобусов, развозных фургонов, такси и так далее). Новые правила разрешают работодателю осуществлять проверки не только перед или после рейса, но даже во время работы. Речь идет о выявлении признаков отравления, заболеваний и опьянения. Контроль может идти даже в дистанционном режиме: документ подготовил почву для использования автоматических алкотестеров, а также детекторов усталости.
Кроме того, с 1 сентября начинает действовать закон, регламентирующий работу таксистов. Водить такси запретят гражданам с судимостью за насильственные преступления и с более чем тремя неоплаченным штрафами за нарушения ПДД. Автомобили нужно будет обозначать шашечками и фонарем оранжевого цвета. Главное изменение — это легализация отношений агрегаторов и таксистов-частников. Закон облекает службы вызова такси ответственностью как за отбор водителей, так и за совершенные ими ДТП, то есть прикинуться «информационным партнером» уже не удастся. Правда, ответственность в общем случае будет субсидиарной: это означает, что пострадавший клиент в первую очередь должен взыскивать компенсацию с водителя (по страховке или через суд), а уже потом обращаться к агрегатору.
Кстати, мы более подробно рассказывали о 8 главных изменениях для автолюбителей — там есть еще много интересного.
Новые повышения цен
Тарифы на ЖКХ выросли еще с 1 декабря, но фактически первые платежки с новыми суммами мы получим в январе. Повышение должно составить не больше 9%, при этом оно было внеплановым — по закону тарифы должны индексировать один раз в год,
Подорожал проезд в поездах дальнего следования. Предельную индексацию тарифов и сборов железнодорожников Федеральная антимонопольная служба установила еще в ноябре: цены на проезд в вагонах купе, СВ и в вагонах класса люкс выросли на 8,1%. В 2024–2025 годах индексация тарифов должна составить 4%.
Выросли розничные цены на алкоголь. Например, минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) в России с 1 января выросла на 41%. Теперь самая дешевая бутылка этого напитка по закону не может стоить меньше
- водка — на 7,7%, с 261 до 281 рубля;
- бренди — на 7,8%, с 348 до 375 рублей;
- коньяк — на 7,7%, с 480 до 517 рублей.
В последнем пункте отметим не рост цен, но отмену важной скидки. До 1 января
Мы более подробно рассказывали о повышении цен в 2023 году — помимо вышеперечисленного, подорожают также сладкие напитки, шампуни, благовония, патроны и сигареты.
Новые выплаты
Повышение прожиточного минимума напрямую повлияло на детские пособия. Их рассчитывают из прожиточного минимума ребенка — соответственно, сумма пособия тоже выросла. В
Ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, тоже относятся к универсальному пособию, но сумма отличается: для расчета применяют прожиточный минимум трудоспособного гражданина. Кроме того, с 2023 года само пособие стало дифференцированным: прежде выплата беременным всегда была равна половине ПМ взрослого, теперь, в зависимости от уровня доходов, женщина может получать 50, 75 или 100%. То есть
Выплата из средств материнского капитала выросла вместе с детским прожиточным минимумом и в 2023 году в среднем по стране составит
Сам материнский капитал в 2023 году тоже проиндексируют, но не в январе, а в феврале. Как сообщается на сайте Минтруда, после индексации сумма материнского капитала при рождении первенца составит
В отдельном материале мы собрали основные повышения: читайте и проверяйте, все ли выплаты вам правильно пересчитали.
Новые штрафы
В начале декабря начал действовать закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, под пропагандой подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений». Помимо запрета на продажу товаров, содержащих ЛГБТ-пропаганду, действуют следующие запреты:
- выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола;
- реклама и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола — под запрет ЛГБТ-пропаганды попадут также книги, кино и аудиовизуальные сервисы;
- продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.
Также формируются три административные статьи: ответственность за пропаганду педофилии (штрафы от
В конце декабря Госдума приняла законопроект, согласно которому закрепляется статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Согласно принятому закону, за публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить административная или уголовная ответственность. Будет пресекаться любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в иных целях, кроме установленных законом. В частности, за публичное осквернение символа будет наступать уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или административная ответственность до
Также мы рассказывали еще о трех аномально больших штрафах, принятых в прошлом году (с ними мы начинаем жить уже сейчас).