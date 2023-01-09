Алкоголь и проезд в поездах подорожают, а семьи с детьми получат больше денег: 21 изменение 2023 года

Повышение коснулось и пенсий: на период с 2023 по 2025 год Минтруд разработал новые параметры индексации страховой пенсии. В среднем ежегодно она будет повышаться на 6,8%. Согласно плановой индексации, в 2023 году минимальный размер пенсии увеличится до 12 363 рублей, а среднегодовая пенсия по стране составит 22 174 рубля.

С 1 января Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР) объединились в новую структуру. Она называется Фонд пенсионного и социального страхования РФ, а преемником ПФР и ФСС стал Социальный фонд России (СФР). Фонд пенсионного и социального страхования взял на себя все функции по работе с пенсионерами, выплату ежемесячных платежей и пособий. При этом нормативные акты ПФР и ФСС будут действовать до момента издания нового акта СФР в соответствующей сфере. Даты доставки пенсий и пособий не изменятся. Получить необходимые справки и выписки можно, как и раньше, через «Госуслуги» или в МФЦ.