В российских вузах откроют военные учебные центры: новости СВО за 28 декабря

Сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили об уничтожении в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб.

— Федеральной службой безопасности в рамках уголовного дела пресечена деятельность двух ранее судимых граждан России, осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в Чегеме. После совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. 26 декабря при задержании в пригороде Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы, — отметили в спецслужбе.