В России зарегистрировали противооспенный препарат — его разработали в Новосибирске
Оно показывает эффективность и при лечении оспы обезьян
В России зарегистрировали первый отчественный противооспенный препарат «НИОХ-14» — его сделали в Новосибирске.
Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РФ, лекарство разработано и запатентовано научным центром «Вектор» Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. Его доклинические исследования показали безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе с оспой обезьян.
— «НИОХ-14» — стратегический препарат, который будет находиться в государственном резерве и применяться в случае необходимости. Механизм действия препарата заключается в блокировании формирования оболочки вируса, что позволяет остановить выход вируса и его дальнейшее распространение в организме, — отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, была успешно проведена I фаза клинических исследований на 90 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет, которая позволила доказать биодоступность активного вещества препарата при пероральном применении, оценить его безопасность и переносимость, выбрать дозу и схему применения.
Ранее мы рассказывали, что это за препарат и как долго его разрабатывали, а здесь мы объясняли, чем опасна оспа обезьян и есть ли от него лекарства и вакцины.