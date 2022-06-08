Новосибирский «Вектор» подготовил тест-системы на оспу обезьян для регионов
В стране можно провести 100 тысяч исследований
Новосибирский «Вектор» подготовил 1000 комплектов тест-систем на оспу обезьян для регионов страны. Об этом сообщил Роспотребнадзор РФ.
Эта тест-система была разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» в короткие сроки, она называется — «Вектор-ПЦРрв-ВОО».
— Она позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена. На сегодняшний день к поставке в регионы готовы 1000 тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тысяч ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян, — уточняет пресс-служба Роспотребнадзора РФ.
Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян.
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— Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний. На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, — добавили в ведомстве.
Журналист НГС отправил запрос в «Вектор», чтобы узнать, где именно будут применяться эти тест-системы и сколько исследований будет проведено в Новосибирске. На момент публикации ответа не получил.
Ранее новосибирский инфекционист рассказывал об особенностях заболевания, вызванного оспой обезьян.